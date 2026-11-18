Las y los trabajadores del IMSS se preparan para asistir a la marcha del 21 de noviembre en Puebla. (Especial)

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Las y los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantienen activas diversas demandas hacia el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), entre ellas, la destitución de Rafael Olivos, por lo que ya alistan nuevas manifestaciones.

También exigen respuesta al pliego petitorio entregado el pasado 10 de noviembre en el Senado de la República, exigiendo dar respuesta ante las acciones denunciadas.

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Trabajadores del IMSS se preparan para marchar en Puebla

Durante la quinta conferencia “Mañanera de la Resistencia IMSS”, la cual se realizó a las afueras de la Cámara Alta, trabajadores del sector salud adelantaron que el próximo 21 de noviembre realizarán una marcha en Puebla, con la exigencia de la destitución de Rafael Olivos como la principal exigencia.

Acompañados de trabajadores sindicalizados del Senado, de la Cámara de Diputados, petroleros y electricistas, Rafael Soto, trabajador del Centro Médico Nacional Siglo XXI, rechazó que el movimiento se encuentre dividido y señaló que toda la disidencia apunta a “recuperar al sindicato para los trabajadores... Llamando a la unidad”.

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Refirió que rumbo a la época decembrina, mantendrán los dos campamentos instalados en la Condesa y en Paseo de la Reforma. Rumbo a la marcha del próximo sábado, se confirmó la salida de dos camiones de la CDMX, para marchar del HGR 36 “Carmen Serdán Alatriste” al Zócalo de Puebla.

Trabajadores del IMSS anuncian nueva marcha en Puebla con apoyo de la CNTE y el sindicato de la UAP: exigen destitución de Rafael Olivos. (REUTERS/Daniel Becerril)

Contarán con la presencia de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como de la Universidad Autónoma de Puebla.

En el encuentro con medios, confirmaron la realización de su tercera Asamblea Nacional con diez estados rumbo a la organización en comités de base, misma que se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre.

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Implementan acciones ante falta de respuesta institucional

Entre las acciones emprendidas a partir de este martes, se encuentra la instalación de un plantón a las afueras de la Secretaría de Gobernación, con la finalidad de “hacer realidad la libertad sindical”, el objetivo principal se concentra en la instalación de una mesa de diálogo con las autoridades, buscando canalizar las demandas con las áreas correspondientes.

Informaron la próxima presentación de “El Delegado Sindical”, una herramienta de Inteligencia Artificial que servirá de ayuda para “democratizar el sindicalismo”, priorizando el Contrato Colectivo, Estatutos y la Ley Federal de los Trabajadores, al alcance de todos los sindicalizados.

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Plantearon la consolidación de la Red contra la Represión, con la cual buscan mostrar su respaldo jurídico, político y colectivo en todo el país.

Esperan respuesta del Senado ante lo sucedido en Puebla

Trabajadores del IMSS esperan una respuesta del Senado ante las denuncias por presuntas sanciones y hostigamiento contra personal en Puebla. En un comunicado difundido este martes, exigieron una solución a los oficios que entregaron el 10 de noviembre a Higinio Martínez, de la Mesa Directiva, y al senador José Manuel Cruz Castellanos, presidente de la Comisión de Salud.

Trabajadores del IMSS exigen respuestas claras a Zoé Robledo. | @Presidencia

El reclamo se concentra en lo ocurrido con trabajadores del Instituto en Puebla, donde el colectivo denunció un acto que calificó como violento contra sus compañeros. También señaló que hay sanciones laborales contra personal de la entidad, dentro de una serie de inconformidades que han llevado al grupo a solicitar la intervención del Poder Legislativo.

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Los inconformes han sostenido que el Senado no puede permanecer “indolente” frente a lo que describen como sanciones, hostigamiento y “terrorismo sindical e institucional”. Por ello, demandan que los legisladores den seguimiento a la documentación recibida y tomen una postura ante los señalamientos presentados por el personal médico y administrativo.

La exigencia ocurre después de la reunión que trabajadores del IMSS sostuvieron con integrantes de la Comisión de Salud el pasado 10 de noviembre. En ese encuentro, solicitaron un pronunciamiento dirigido al director general del IMSS, Zoé Robledo, para frenar los presuntos actos de represión laboral y atender de manera particular el caso de Puebla.

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