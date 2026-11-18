Doña Alegría conversa con Yetus en las instalaciones de La Mansión VIP junto a una fotografía en la que abraza a Poncho de Nigris.

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Yetus Prime, uno de los dos nuevos integrantes de La Mansión VIP 2, dio de qué hablar en sus primeras horas dentro del reality de HotSpanish, luego de desenmascarar a Leticia Guajardo, mejor conocida como Doña Alegría, asegurando que sus hijos sí la mantienen.

La madre de Poncho de Nigris había asegurado que no recibe dinero por parte de sus hijos, dando a entender que la tenían “abandonada”, algo que el creador de contenido oriundo de Torreón desmintió.

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Yetus es cercano a la familia de Doña Alegría debido a su amistad con Aldo de Nigris, ex participante de La Casa de los Famosos, nieto de Leticia Guajardo, y sobrino de Poncho y el exfutbolista Aldo de Nigris.

Yetus desmiente a Doña Alegría en La Mansión VIP

Yetus y Doña Alegría conversan junto a otros participantes en el área del comedor de La Mansión VIP. (HotSpanish Vlogs)

Yetus Prime, nombre artístico de Arturo González, desmintió a Doña Alegría dentro de “La Mansión VIP 2” luego de que la mujer asegurara que sus hijos, incluido Poncho de Nigris, no la apoyan económicamente.

Durante una charla con sus compañeros, Leticia Guajardo, conocida como Doña Alegría, se quejó de la falta de apoyo de sus hijos. “No me da nada y ya. Él no es familiar ni sabe nada, pero Poncho dice que me mantiene y es mentira, pregúntale a Aldito”, dijo molesta.

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Yetus respondió y aseguró que Poncho de Nigris sí mantiene a su madre. Según el influencer, además de una mensualidad, el conductor le consigue marcas para colaboraciones y la hizo socia de una pastelería que lleva su nombre. “Sí te da lana. Sí la mantiene, nada más que se hace la víctima. Ella no trabaja, no hace nada. Aldito y Poncho te dieron también más marcas, la joyería y los collares de 300 mil pesos, ¿qué?”, declaró.

El contexto de la relación entre Yetus y la familia De Nigris

Poncho de Nigris camina por una entrada empedrada junto a Aldo de Nigris y Yetus Prime. (@ponchodenigris)

Yetus entró el lunes 16 de noviembre a “La Mansión VIP 2” como parte del Team Barullo, junto con Deiby Ruiz. Su llegada generó revuelo porque es amigo cercano de Aldo de Nigris, nieto de Doña Alegría, con quien tiene una relación de cariño familiar previa al reality.

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Antes de entrar al programa, Yetus había enviado Super Chats de apoyo a Doña Alegría, quien lo llamó “mi nieto favorito”. Sin embargo, dentro de la competencia los primeros encuentros estuvieron marcados por tensión, luego de que la mujer se molestara porque el influencer convivía con el cuarto rival y porque se besó con Cinthia Cosío frente a las cámaras.

“Si, porque me besaste a mi nieto. Nada que ver con Aldito, es más bueno que tú”, le reclamó Doña Alegría a Yetus, visiblemente enojada, y llegó a lanzarle agua y bebidas durante la discusión.

Yetus Prime y Aldo de Nigris posan juntos en un sofá gris frente a una pared decorada con listones verticales de madera y un cuadro. (@aldotdenigris)

La amistad entre Yetus y Aldo de Nigris atravesó un distanciamiento en 2025 por diferencias relacionadas con el proyecto “Jalando Fierro”, producción encabezada por Poncho de Nigris en la que también participaba su sobrino. Pese a la ruptura, ambos retomaron el contacto después de que Aldo ganara “La Casa de los Famosos México 2025”.

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La familia De Nigris: la relación de Doña Alegría con sus hijos

Leticia Guajardo, conocida como Doña Alegría, tiene 74 años y es originaria de Monterrey, Nuevo León. Está casada desde hace varias décadas con Jesús Alfonso de Nigris, de 79 años, con quien tuvo cuatro hijos: Leticia, Alfonso (Poncho), Antonio (Tano) y Aldo de Nigris.

Relación con Poncho de Nigris

Marcada por un distanciamiento de casi un año, que Doña Alegría atribuye a su nuera Marcela Mistral. “Me quitaste todo. Un año sin hablarme Poncho”, declaró dentro de “La Mansión VIP 2”. Según su relato, tras una discusión pública con Marcela, Poncho dejó de hablarle durante nueve meses. En 2025 Poncho confirmó que se alejó de su madre “por su bienestar emocional” y la calificó de “tóxica”. Hubo reencuentro en julio de ese año, con reclamos de ambas partes. Pese a las tensiones, en julio de 2026 inauguraron juntos la pastelería familiar.

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Poncho de Nigris sostiene un micrófono y sonríe junto a Doña Alegría durante una presentación frente a un cartel con letras rojas. (@ponchodenigris)

La pérdida de Tano de Nigris y el vínculo con Aldo, el exfutbolista

Toño de Nigris falleció el 16 de noviembre de 2009 a los 31 años por una patología cardiaca mientras jugaba en Grecia. En el aniversario luctuoso dentro del reality, Doña Alegría recordó el conflicto legal por la herencia de su hijo con su entonces nuera Sonia Guerra.

La información pública disponible no documenta episodios de conflicto o distanciamiento específico entre Doña Alegría y su hijo Aldo de Nigris, el exfutbolista. A diferencia de Poncho, este hijo mantiene un perfil bajo y no ha sido protagonista de las polémicas familiares que ella ha narrado en “La Mansión VIP 2”, aunque en videos en redes sociales Poncho ha hecho comentarios sobre conflictos familiares entre Aldo y su madre, principalmente por su pareja.

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Relación con Leticia de Nigris (hija mayor)

Es la madre de Aldo Jr. y Andrea Tamez de Nigris. Según relató Doña Alegría, su hija mayor atravesó una separación que la obligó a regresar al hogar materno, donde Leticia de Nigris vive actualmente.