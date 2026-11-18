M. Night Shyamalan encabeza una función especial de su película Nunca olvides que te quiero en la Ciudad de México. (REUTERS/Caitlin Ochs)

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M. Night Shyamalan llega a la Ciudad de México el 23 de noviembre para encabezar una función especial de Nunca olvides que te quiero (Remain), su nueva película sobrenatural romántica, en el Cinépolis de Miguel Ángel de Quevedo 227 —más de dos meses antes de su estreno comercial en febrero de 2027.

La decisión de visitar la capital mexicana surgió de una convocatoria abierta que el director lanzó el 14 de noviembre en sus redes sociales, en la que invitó a sus seguidores a proponer una ciudad para la siguiente proyección especial tras el estreno sorpresa de Remain en el festival Beyond Fest. Miles de usuarios respondieron con sugerencias que incluyeron Filadelfia, Mumbai, Nueva York, Toronto y San Francisco.

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“Hubo tantas sugerencias geniales, miles y miles de comentarios, pero Ciudad de México realmente me llamó la atención, ¡así que vamos a proyectar Remain la próxima semana!”, escribió M. Night Shyamalan en X el 17 de noviembre.

M. Night Shyamalan convoca a fans residentes en CDMX para participar en la dinámica

El cineasta eligió la capital del país tras una convocatoria en redes sociales que superó a ciudades como Filadelfia y Mumbai.

Los pases para la proyección no están a la venta. Para obtenerlos, los interesados deben publicar un mensaje en redes sociales etiquetando tanto a M. Night Shyamalan como a Warner Bros. Pictures México, e incluir el hashtag #NuncaOlvidesQueTeQuiero. El director aclaró que la dinámica aplica exclusivamente para residentes de la capital.

“¡Y vamos a meter a tantos de ustedes como sea posible en el cine! Solo publiquen si están en Ciudad de México porque no podemos volarlos hasta allá”, escribió M. Night Shyamalan en la misma publicación.

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La cuenta oficial de Warner Bros. Pictures México sumó una instrucción adicional: “Comenta en este posteo por qué quieres ver #NuncaOlvidesQueTeQuiero antes que nadie usando el hashtag. Los más rápidos, ganarán”.

Remain tuvo su premiere mundial como proyección sorpresa en el Beyond Fest

El filme Remain tuvo su primera proyección pública como función sorpresa durante el festival Beyond Fest.

Remain se estrenó el 29 de septiembre de 2026 como función doble sorpresa en el Beyond Fest, seguida de una proyección retrospectiva de El sexto sentido (1999) de M. Night Shyamalan. Entre los asistentes a esa noche estuvieron Bryce Dallas Howard y los hermanos Duffer.

La cinta sigue a Tate Gordon, un arquitecto ermitaño de Nueva York que se muda a un pequeño pueblo costero para terminar su proyecto más reciente. Allí conoce a Wren, una joven misteriosa que lo arrastra al centro de un misterio mortal que acecha al lugar.

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Jake Gyllenhaal encarna a Tate Gordon. El elenco lo completan Phoebe Dynevor como Wren, además de Ashley Walters, Julie Hagerty y Jay O. Sanders. La fotografía estuvo a cargo de Adolpho Veloso y la música es de James Newton Howard, colaborador habitual de M. Night Shyamalan.

Nicholas Sparks co-creó la historia que ya publicó como novela

Jake Gyllenhaal da vida al arquitecto Tate Gordon en una trama sobrenatural ambientada en una comunidad costera.

Remain nació de una idea desarrollada en conjunto por M. Night Shyamalan y Nicholas Sparks. El autor publicó una versión de la historia como novela en 2025, antes del estreno de la película. Es la primera adaptación cinematográfica de una obra de Nicholas Sparks distribuida por Warner Bros. Pictures.

La cinta es producida por M. Night Shyamalan junto a Ashwin Rajan, Theresa Park y Marc Bienstock bajo el sello Blinding Edge Pictures, la productora que M. Night Shyamalan fundó y a través de la cual ha desarrollado sus últimos proyectos, entre ellos Fragmentado (2016), Glass (2019), Old (2021) y La trampa (2024).

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Remain se estrena en México el 4 de febrero de 2027, un día antes que en Estados Unidos

El autor Nicholas Sparks colaboró en la creación de la historia y publicó la novela antes del salto al cine. (REUTERS/Steve Marcus)

La película fue originalmente programada para el 23 de octubre de 2026, pero Warner Bros. Pictures recorrió la fecha al 5 de febrero de 2027 en Estados Unidos, encuadrándola en la temporada de San Valentín. En México, el estreno comercial está fijado para el 4 de febrero de 2027 con clasificación B-15.

La proyección del 23 de noviembre en el Cinépolis de Miguel Ángel de Quevedo 227 permitirá al público capitalino ver el filme 74 días antes de su llegada a la cartelera nacional. El tráiler final de Remain fue publicado por M. Night Shyamalan el 16 de noviembre de 2026.

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