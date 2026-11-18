El exportero se coló en la transmisión de Televisa previo al México vs Jamaica (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El exportero Jorge Campos sorprendió a la audiencia mexicana al aparecer en una transmisión de Televisa, junto a Andrés Vaca y David Faitelson. Su presencia generó todo tipo de comentarios entre los aficionados acostumbrados a verlo en Azteca Deportes, donde forma una reconocida tercia con Christian Martinoli y el Dr. Luis García.

El momento viral ocurrió minutos antes de comenzar el partido de la Selección Mexicana de Futbol frente a Jamaica, en el juego de vuelta de la Concacaf Nations League en su etapa de Cuartos de Final.

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Mientras Jorge Campos paseaba por los pasillos del estadio BBVA, David Faitelson se encontraba en la previa del partido. Al estar en vivo, el analista deportivo le habló al Inmortal para que se uniera a la charla por ser “una figura legendaria” de la Selección Nacional.

Campos, utilizando una chamarra de piel y lentes oscuros, apareció en las pantallas de Televisa y la reacción del público no tardó en aparecer. Inclusive, TUDN lanzó una indirecta al colocar a Jorge Campos entre André Vaca y David Faitelson.

“¿Se pasa al lado bueno de la historia? Jorge Campos secuela en la transmisión con Faitelson y Vaca”, escribió la cadena deportiva en su cuenta oficial de Instagram. La gente en lugar de criticar al Inmortal, señaló a Televisa por utilizar a un miembro de la competencia para “subir el rating”.

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“Fue s subirle el raiting a Televisa”. “Ocuparon de un Azteco para tener raiting?”, “¿Al lado bueno? Para nada", “Subiendo raiting”, “Les va levantar el rating”, “Ja, ja, retirado sigue metiendo golazos”, dicen algunos mensajes enviados por el público mexicano.

Los comentaristas estuvieron con el exportero en el palco de transmisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el momento que Jorge Campos ingresa al palco de Televisa, Andrés Vaca irónicamente dice: “Pásale, pásale hombre, cambiándose de casa”. El Brody causó las risas de los comentaristas y al ser entrevistado por David Faitelson, afirmó que México remontará a Jamaica en Nuevo León.

“Muy contento, muy contento. La verdad que creo que México va a ganar hoy. Y no se lo pierdan. Nos vemos allá”, señaló el exportero de la Selección Mexicana antes de regresar con Christian Martinoli y el Dr. García para la transmisión de TV Azteca.

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Y David Faitelson, siguiendo la misma línea de incluir a Jorge Campos en su cobertura, indicó que “al final dijo Canal 5″, y reiteró que el acapulqueño es “uno de los grandes y legendarios jugadores del Futbol Mexicano”.

¿Luis García también quiso estar en la transmisión de Televisa?

La dupla batalla por el rating con Vaca y Faitelson. (Foto: Instagram/@garciaposti)

Tras despedir a Jorge Campos, Faitelson aseguró que el Dr. Luis García Postigo también estaba en la puerta del palco listo para ser parte de la transmisión de TUDN, sin embargo el polémico analista le negó la entrada. “Espérame. También quiere pasar García. No, tú no”, sentenció.

Su reacción hizo reír a Andrés Vaca y mientras tanto David Faitelson continúo con la previa del encuentro de la Selección Mexicana de Futbol ante su homóloga Jamaica por el pase al Final Four de la Concacaf Nations League, que se disputará en Los Ángeles, California, desde el SoFi Stadium en marzo del 2027.

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México empató el global con golazo del Tecatito Corona en Monterrey

Jesús Manuel Corona marcó en su regreso a la Selección Mexicana (Selección Nacional )

En 45 minutos del juego de vuelta, la Selección Mexicana de Futbol se puso en ventaja por la mínima diferencia gracias a la anotación de Jesús Manuel Corona quien volvió a vestir la camiseta del Tri al ser considerado por el técnico Rafel Márquez Álvarez.

Julián Quiñones vio desmarcado al Tecatito en la cúpula del área y con un control orientado el futbolista de Rayados disparó con parte interna para dejar el balón fuera del alcance del guardameta rival para colocar al México en ventaja 1-0 y con medio boleto a las semifinales del torneo regional.

Por goles de visitante, la Selección Azteca sería uno de los cuatro mejores de la competición. Si el Tri consigue la victoria esta noche, sería la primera en la era de Rafa Márquez. El juego se lleva a cabo en el Gigante de Acero, casa del Club de Futbol Monterrey Rayados.

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