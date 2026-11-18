La Selección Mexicana recibe a Jamaica en la cancha del Estadio Monterrey para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El equipo de Rafa Márquez llega con un marcador en contra de 3 - 2, los reggae boys aprovecharon la localía y salieron victoriosos.
El Tricolor buscará la remontada que le dé el pase a la Final Four y seguir en la siguiente fase del torneo, además, el partido toma mayor relevancia debido a que este juego también definirá a los clasificados de la confederación para la Copa Oro 2027.
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La derrota frente a Jamaica dejó una deuda pendiente para la Selección Mexicana. Después de caer 3-2 en Kingston, el capitán César Montes reconoció que el equipo no ofreció una actuación a la altura de lo que representa vestir la camiseta nacional y asumió la responsabilidad por el resultado.
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La Selección Mexicana se prepara para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League en Monterrey
México está por enfrentar uno de los partidos más importantes bajo la dirección de Rafa Márquez. La urgencia y obligación de ganar ante Jamaica mantiene la presión y expectativa sobre el equipo mexicano para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League.
México recibe a Jamaica en Monterrey para la Nations League
La Selección Mexicana recibe a Jamaica este martes 17 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio BBVA de Monterrey, durante la vuelta de los cuartos de final de la Nations League de Concacaf. El ganador avanzará al Final Four y obtendrá un boleto para la Copa Oro 2027; el perdedor deberá jugar el repechaje para buscar su clasificación al torneo regional.
México necesita anotar al menos un gol en Monterrey para empatar la serie y recurrir al criterio del gol de visitante. Jamaica ya mostró que puede encontrar espacios ante un equipo mexicano que no logró imponer condiciones desde el inicio del duelo de ida.