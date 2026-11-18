México se enfrenta a Jamaica en un partido obligado a ganar para el Tricolor (Infobae México: Jesué Abraham Aviles)

La Selección Mexicana recibe a Jamaica en la cancha del Estadio Monterrey para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El equipo de Rafa Márquez llega con un marcador en contra de 3 - 2, los reggae boys aprovecharon la localía y salieron victoriosos.

El Tricolor buscará la remontada que le dé el pase a la Final Four y seguir en la siguiente fase del torneo, además, el partido toma mayor relevancia debido a que este juego también definirá a los clasificados de la confederación para la Copa Oro 2027.

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