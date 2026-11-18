El senador de Morena aseguró que no acostumbra dar entrevistas y que prefiere no hacer declaraciones. (@gallegoso)

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El senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, evitó responder a los cuestionamientos de periodistas sobre la situación del Instituto Nacional Electoral (INE), las renuncias de funcionarios vinculados con Guadalupe Taddei y el incremento en el aguinaldo que recibirán los integrantes de la Cámara Alta.

El legislador fue abordado por reporteros desde su curul, en el Senado, este 17 de noviembre.

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Durante el intercambio, los periodistas le preguntaron sobre las consecuencias de la salida de Taddei de la presidencia del organismo electoral, así como por los señalamientos relacionados con su grupo político.

Sin embargo, López Hernández reiteró que no ofrecería declaraciones y rechazó responder sobre los distintos temas que le plantearon.

Adán Augusto evita hablar sobre el caso Guadalupe Taddei

Durante el encuentro, uno de los reporteros intentó obtener una postura del senador sobre los cuestionamientos que han surgido alrededor del INE y los funcionarios que llegaron al organismo durante la administración de Guadalupe Taddei.

Adán Augusto López rechazó responder a los cuestionamientos de la prensa sobre el caso Guadalupe Taddei y las renuncias en el INE. (Adán Augusto)

Ante las preguntas, el morenista respondió que no acostumbraba dar declaraciones ni conceder entrevistas. El periodista insistió en que, como servidor público, debía ofrecer una explicación pública frente a los señalamientos que se han difundido.

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El legislador mantuvo su negativa y señaló que prefería guardar silencio. Cuando el reportero volvió a plantear los cuestionamientos, Adán Augusto reiteró que no haría comentarios sobre esos asuntos.

El intercambio ocurrió en medio de nuevas salidas de funcionarios del INE identificados por reportes periodísticos con el grupo político del senador tabasqueño.

Renuncian funcionarios del INE cercanos al grupo de Adán Augusto

Este 17 de noviembre se dio a conocer la renuncia de Mario Alberto Alejo García, quien encabezaba la Unidad Técnica de Fiscalización, y Anahí Silva Tosca, directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del instituto.

Mario Alberto Alejo García renunció a la titularidad de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, cargo al que llegó durante la administración de Guadalupe Taddei. (Facebook: INE Tabasco)

Ambos funcionarios habían llegado a sus respectivos cargos en abril de 2026, durante la administración de Guadalupe Taddei, y fueron señalados en publicaciones periodísticas por su cercanía con el consejero electoral Jorge Montaño y el grupo político de Adán Augusto López.

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La salida de Silva Tosca se formalizó después de que presentara su renuncia el 16 de noviembre. Antes de incorporarse al INE, se desempeñó como asesora jurídica de Carlos Manuel Merino, exgobernador interino de Tabasco.

Por su parte, el nombramiento de Alejo García al frente de la Unidad Técnica de Fiscalización generó diferencias entre integrantes del Consejo General, quienes cuestionaron si cumplía con los requisitos para ocupar esa responsabilidad.

De acuerdo con reportes periodísticos, al menos 33 funcionarios han dejado sus puestos en el organismo electoral después de la controversia relacionada con la gestión de Taddei.

Al menos 33 funcionarios han renunciado al INE tras la controversia que involucró a Guadalupe Taddei.| INE

Entre los asuntos que han rodeado estas salidas se encuentran:

La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE a finales de octubre.

Las salidas de funcionarios que llegaron al organismo durante su administración.

Los cuestionamientos sobre los nombramientos realizados en distintas áreas.

Las revisiones a contrataciones y adquisiciones del instituto.

Adán Augusto también evita responder por el aguinaldo de los senadores

Además de las preguntas sobre el INE, los reporteros cuestionaron al senador sobre el monto del aguinaldo que recibirán los integrantes de la Cámara Alta durante 2026.

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La pregunta se relacionó con información publicada este 17 de noviembre, según la cual los 128 senadores recibirán 387 mil 136.73 pesos brutos por este concepto, una cantidad 52.7% superior a la que resultaría de aplicar los 40 días de dieta establecidos en el Manual de Remuneraciones.

Adán Augusto López aseguró desconocer los detalles del incremento y remitió las preguntas al área administrativa del Senado. EFE/ Mario Guzmán

Ante el cuestionamiento sobre un posible incremento, López Hernández respondió que no sabía nada y que no haría declaraciones. Posteriormente, cuando le preguntaron si consideraba adecuado el monto, volvió a rechazar la posibilidad de emitir comentarios.

El legislador indicó que el asunto tendría que revisarse en el área administrativa correspondiente, sin ofrecer más detalles sobre el cálculo o la autorización del pago.

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¿Cuánto recibirán los senadores de aguinaldo en 2026?

De acuerdo con los datos de la Plataforma Nacional de Transparencia y el Manual de Remuneraciones del Senado, cada legislador recibirá 387 mil 136.73 pesos brutos el próximo 1 de diciembre.

La cifra contrasta con los 253 mil 364 pesos brutos que corresponderían a 40 días de aguinaldo, tomando como referencia la dieta mensual bruta de 190 mil 23 pesos.

Los 128 senadores recibirán 387 mil 136 pesos brutos de aguinaldo el próximo 1 de diciembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de los descuentos fiscales, el monto previsto para cada senador será de 257 mil 597.56 pesos netos.

La información también señala que el pago incluirá a legisladores que han tenido ausencias prolongadas o una participación limitada en comisiones, entre ellos Enrique Inzunza Cázares, Karina Ruiz Ruiz y Gerardo Fernández Noroña.

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El senador mantiene su negativa a dar declaraciones

Al final del intercambio, los periodistas insistieron en obtener una postura sobre los señalamientos relacionados con el INE y el incremento de las prestaciones legislativas.

Adán Augusto López mantuvo su respuesta y reiteró que no concedería declaraciones. Sobre el aguinaldo, se limitó a remitir el tema al área administrativa del Senado.

El encuentro ocurrió mientras continúan las repercusiones por la salida de funcionarios del INE y las preguntas sobre las remuneraciones que recibirán los integrantes de la Cámara Alta al cierre de 2026.