El ahora dirigente de Somos, Guadalupe Acosta Naranjo, reconoció que no hubo fraude electoral en 2006 y que el propio AMLO sabía que iba perdiendo los comicios. Crédito: X/ @AbejorroMedia

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De acuerdo con el dirigente nacional de Somos, Guadalupe Acosta Naranjo, una encuesta de salida encargada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2006 mostró que la coalición que los postuló a la Presidencia perdía la elección por medio punto porcentual.

Hace 20 años, Acosta Naranjo se desempeñaba como secretario general del PRD, por lo que recordó que él mismo transmitió ese resultado al tabasqueño la noche del 2 de julio, mediante mensajes de Blackberry.

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El líder opositor consideró que la información en poder de López Obrador pudo haber motivado el reconocimiento de la derrota que el político hizo ante el escritor Javier Pérez Gay, de acuerdo con testimonios sobre aquel episodio.

Acosta Naranjo recuerda que AMLO sabía que iba a perder la elección presidencial de 2006

En conferencia de prensa celebrada este martes, convocada para denunciar la presunta intromisión de la presidenta Claudia Sheinbaum en el proceso electoral de 2026-2027, el líder de Somos sostuvo que conoce de primera mano lo ocurrido en 2006.

Lo anterior, porque formó parte del equipo más cercano a López Obrador durante la campaña de la coalición “Por el Bien de Todos”, compuesta por el PRD, Partido del Trabajo (PT) y Convergencia.

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El líder de Somos, Guadalupe Acosta Naranjo reveló que AMLO sabía que iba perdiendo en la elección de 2006. Crédito: X/ @lopezobrador_ / Eduardo Miranda - Proceso

Equipo de campaña contrató dos encuestas de salida

Recordó que el equipo de campaña contrató dos encuestas de salida:

Una a Covarrubias y Asociados , cuyos resultados se conocieron públicamente.

La otra a la empresa IMO, cuya contratación la encargó directamente López Obrador.

Según el relato de Acosta Naranjo, tanto él como AMLO eran los únicos que conocían los resultados de esta segunda medición.

Desde el mediodía le envió actualizaciones al entonces candidato presidencial

Acosta Naranjo sostuvo que desde el mediodía envió al candidato actualizaciones cada hora. El último reporte marcaba una derrota por medio punto.

También detalló que López Obrador eligió personalmente a la encuestadora. Acosta Naranjo aseguró que el candidato recibió la información.

“Yo estoy seguro que ahí es donde sucedió el incidente de que Andrés Manuel sale y platica con Pérez Gay, con Chema, y le dice ‘perdimos’. Es ahí, en ese horario, porque yo le transmití la encuesta que él escogió”, dijo.

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Líder de Somos está dispuesto a comparecer en Comisión sobre la elección de 2006

Luego de que Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, propuso la instalación de una comisión de la verdad en la Cámara de Diputados para revisar los resultados de la elección de 2006, Acosta Naranjo reconoció que está dispuesto a comparecer y presentar su testimonio, incluso someterse a un detector de mentiras.

Somos denunció que la presidenta Claudia Sheinbaum está interviniendo en el proceso electoral. Crédito: Somos

Reconoce intervención de Fox; pero rechaza que hubo fraude

El exdirigente perredista reconoció que el entonces presidente Vicente Fox y el sector empresarial intervinieron de manera indebida en la contienda. A su juicio, esto generó condiciones inequitativas.

Rechazó, sin embargo, que haya habido fraude en las casillas. Sostuvo que la tendencia de las encuestas de salida coincidieron con el resultado final, incluso después de que se abrieron más de nueve mil paquetes electorales.

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Además, acusó a López Obrador de pedir a las encuestadoras que hicieran cambios en sus reportes para anunciar que había ganado sin importar que el último resultado de IMO indicaba lo contrario.

“¿Quién le pidió a IMO y a Covarrubias que cambiara el anuncio de la encuesta de salida? Porque Andrés le pidió a IMO y a Covarrubias que cambiara, para salir diciendo que había ganado, cuando en el último reporte perdíamos con medio punto”, recordó.

Guadalupe Acosta defiende su participación en aquella campaña

Luego de hacer todas estas revelaciones, Acosta Naranjo defendió su participación en aquella campaña, al tiempo que rechazó que otros actores políticos puedan hablar con mayor conocimiento sobre las decisiones que se tomaron en el equipo de López Obrador.

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“No me podrán decir que yo no estaba ahí. Yo estaba ahí, en el mero centro del botón. No estaba Claudia. No estaba Adán, ni Noroña, ni Ariadna”, comentó.

AMLO ha sostenido la narrativa de que fue víctima de un fraude en 2006. Crédito: Captura de Video

Estaría dispuesto a dar información sobre el manejo de los recursos en la campaña de 2006

En un tema que no es menor, el dirigente de Somos también aseguró que puede dar testimonio sobre el manejo de los recursos de campaña, la cobertura y vigilancia de las casillas, así como la transferencia de 300 millones de pesos de las prerrogativas del PRD al proselitismo de López Obrador.

Además, contó que conoce cómo se definieron las candidaturas de la coalición, ya que formó parte de la Comisión de Candidaturas, en el puesto de secretario técnico, junto con López Obrador y Leonel Cota, entonces presidente nacional del partido del Sol Azteca.

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Interesante todo lo que contó Guadalupe Acosta Naranjo, sobre todo, reconocer que no hubo fraude electoral, que ha sido la narrativa obradorista en los últimos 20 años de la vida pública mexicana.

Tampoco es menos importante conocer que el propio AMLO supo que iba perdiendo en las elecciones de 2006, algo de lo que se dio cuenta por una encuesta de salida que él encargó.