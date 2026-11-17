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Se prevén heladas en sierras del norte y centro del país
Para este martes 17 de noviembre se esperan temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Asimismo, se pronostican temperaturas de 0 a 5 grados en regiones altas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Las condiciones estarán asociadas al avance del frente frío número 6 sobre el noreste y oriente del país, así como a la masa de aire polar que lo impulsa.
Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y seguir las indicaciones de Protección Civil, especialmente en zonas montañosas y de bajas temperaturas.