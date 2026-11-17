Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y seguir las indicaciones de Protección Civil, especialmente en zonas montañosas y de bajas temperaturas.

Las condiciones estarán asociadas al avance del frente frío número 6 sobre el noreste y oriente del país, así como a la masa de aire polar que lo impulsa.

Asimismo, se pronostican temperaturas de 0 a 5 grados en regiones altas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca .

Para este martes 17 de noviembre se esperan temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango , informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se prevén heladas en sierras del norte y centro del país

Últimas noticias

Tembloy hoy en México: noticias actividad sísmica 17 de noviembre de 2026 Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Quién es el primer nominado de la onceava semana en La Granja VIP 2026 El Legado de Rafael Mercadante definió el primer movimiento de la tabla de nominados en la semana 11 del reality

PT asegura que habrá segunda encuesta por la gubernatura de Nuevo León; Morena lo niega El Partido del Trabajo asegura que Jesús Elizondo y Clara Luz Flores se medirán en una encuesta la primera semana de diciembre

Sheinbaum presenta el Plan México ante la APEC en China La presidenta destacó una inversión de 432,000 millones de dólares en infraestructura y se reunió con Xi Jinping en Shenzhen