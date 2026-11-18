La presidenta Claudia Sheinbaum asiste a la cumbre de APEC en Shenzhen para fortalecer los vínculos comerciales de México con Asia-Pacífico. (Presidencia)

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La presidenta Claudia Sheinbaum participará en la próxima cumbre de APEC, prevista para el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, China, con la posibilidad de fortalecer los vínculos comerciales y diplomáticos de México con Asia-Pacífico antes de que el país organice el foro en 2028.

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico reúne a 21 economías, entre ellas China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, México, Chile y Perú. Sus integrantes concentran algunos de los mercados con mayor peso en el comercio internacional.

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Alejandro Carlos Uscanga Prieto, profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, explicó a UNAM Global que el encuentro también abre espacios para reuniones bilaterales con representantes de otras economías. México puede plantear intereses particulares y dar seguimiento a asuntos comerciales, diplomáticos y de cooperación.

La APEC surgió en 1989 como parte de iniciativas para ampliar la cooperación económica en la cuenca del Pacífico. Su creación buscó facilitar el comercio, reducir obstáculos al intercambio de mercancías y mejorar los procedimientos comerciales y aduaneros.

APEC opera con acuerdos voluntarios entre sus 21 economías

Los acuerdos alcanzados dentro de APEC mantienen un carácter voluntario y carecen de obligaciones jurídicas para sus integrantes. PEDRO PARDO/Pool via REUTERS

El mecanismo denomina economías, y no países, a sus integrantes porque la cooperación se centra en asuntos comerciales. Antes de la creación del foro existían espacios de diálogo regional, aunque eran informales y no contaban con la estructura intergubernamental de APEC. Durante la década de 1990, el mecanismo incorporó con mayor fuerza la liberalización económica como parte de su agenda.

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Uscanga Prieto señaló que Estados Unidos impulsó esa orientación durante una reunión celebrada en Seattle en 1993. La apertura comercial se convirtió en una de las líneas de trabajo del foro, aunque ha enfrentado diferencias entre sus integrantes y sus distintos niveles de desarrollo.

Los acuerdos adoptados por APEC son voluntarios y no vinculantes, por lo que las economías participantes no tienen una obligación jurídica de aplicar sus recomendaciones. La facilitación del comercio es una de las tres áreas de trabajo del organismo. Este eje busca reducir obstáculos, simplificar trámites aduaneros y mejorar el intercambio de mercancías entre las economías participantes.

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En esa materia opera la tarjeta de viaje de negocios APEC, que facilita los traslados de empresarios dentro de las economías que integran el foro. El segundo eje es la cooperación técnica, mediante la cual se comparten conocimientos y se fortalecen capacidades, en especial en economías con menor desarrollo.

La tercera línea es la liberalización económica, orientada a ampliar las oportunidades comerciales y reducir barreras al intercambio. Las tensiones internacionales, las medidas proteccionistas y las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19 han dificultado ese objetivo, aunque permanece en la agenda regional.

El país busca diversificar vínculos entre Estados Unidos y China

México aprovecha el espacio de diálogo de APEC para equilibrar sus relaciones comerciales con Estados Unidos y China. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

México se incorporó a APEC en noviembre de 1993. Su ingreso ocurrió durante una etapa de mayor integración comercial con mercados internacionales, en la que también se inscribió el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

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Desde entonces, el mecanismo ha permitido al país mantener canales institucionales con las principales economías de Asia-Pacífico y abordar asuntos relacionados con comercio, inversión y cooperación. APEC funciona como un espacio multilateral, pero también facilita encuentros bilaterales entre las delegaciones participantes.

El foro tiene una relación con el sector privado mediante el Consejo Asesor Empresarial de APEC, conocido como ABAC. Este organismo incorpora propuestas de empresarios sobre asuntos económicos regionales, por lo que la participación mexicana puede fortalecer tanto los vínculos gubernamentales como las oportunidades para empresas.

Uno de los asuntos para México es mantener el equilibrio entre su relación con Estados Unidos y China, dos economías que han protagonizado tensiones comerciales en los últimos años. China tiene presencia en las cadenas globales de valor y suministro, particularmente en las industrias automotriz, electrónica y aeroespacial.

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Las micro, pequeñas y medianas empresas serán prioritarias para México en la cooperación de APEC. (Gobierno de México)

Aunque existen esfuerzos internacionales para diversificar las cadenas de producción y disminuir ciertas dependencias comerciales, los componentes y productos procedentes de China conservan presencia en distintas actividades industriales. La relación con Estados Unidos, a su vez, es un elemento para México ante las negociaciones y revisiones del T-MEC.

APEC permite sostener el diálogo con ambas economías y ampliar los contactos con otros socios asiáticos, como Japón y Corea del Sur. Para ampliar los vínculos con Asia-Pacífico, el especialista planteó fortalecer la seguridad, la infraestructura y el desarrollo institucional. Estas condiciones pueden favorecer nuevas inversiones y la expansión de proyectos productivos.

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En logística, señaló la necesidad de ampliar y modernizar la infraestructura portuaria y ferroviaria de puntos como Altamira, Manzanillo y Lázaro Cárdenas. El propósito es agilizar el movimiento de mercancías y reforzar la conectividad comercial del país.

México asumirá la organización de la cumbre de APEC en 2028 y comenzará su agenda de preparación técnica en 2026. REUTERS/Tingshu Wang

México también puede atraer proyectos de inversión extranjera directa y aumentar la participación de empresas nacionales en las cadenas de suministro de compañías internacionales. En el ámbito tecnológico, las posibilidades incluyen impulsar la innovación, formar recursos humanos especializados e incorporar nuevas tecnologías a los procesos productivos.

El fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas permitiría extender los beneficios de la integración económica. México ya ha promovido iniciativas sobre ese sector dentro de APEC, por lo que el académico propuso mantenerlo entre los temas prioritarios de cooperación.

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La organización de la cumbre en 2028 dará a México la posibilidad de contribuir a la definición de prioridades económicas y comerciales del foro. La preparación deberá desarrollarse durante lo que resta de 2026 y a lo largo de 2027.

El papel de Sheinbaum en Shenzhen puede servir para establecer contactos de alto nivel y comenzar a posicionar los intereses que México buscará impulsar durante su futura organización de APEC. El desafío será mantener esos acercamientos y convertirlos en propuestas que favorezcan la competitividad nacional y amplíen la relación con Asia-Pacífico.