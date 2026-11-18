El CNA pide a México reforzar su defensa comercial ante restricciones al tomate y la fresa.

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Ante el riesgo de que las medidas arancelarias se extiendan a más frutas y hortalizas, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) pidió al Gobierno de México fortalecer sus mecanismos de defensa comercial y adoptar procedimientos similares a los de Estados Unidos para proteger a sus productores sin poner en riesgo la integración económica de América del Norte.

Restricciones al tomate y la fresa preocupan al campo mexicano

La relación agroalimentaria entre México y Estados Unidos atraviesa un momento de tensión. Después de más de tres décadas de integración comercial, las medidas que afectan las exportaciones mexicanas de tomate y fresa representan una señal de alerta para el sector, que teme que las restricciones alcancen a otros productos agrícolas.

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El CNA considera que existe un desequilibrio cuando los productos estadounidenses ingresan al mercado mexicano bajo condiciones de libre comercio, mientras que las exportaciones nacionales enfrentan obstáculos cada vez mayores.

“Es inaceptable que los productos agroalimentarios de Estados Unidos ingresen al mercado mexicano en condiciones de libre comercio mientras nuestras exportaciones enfrentan restricciones crecientes. El libre comercio debe funcionar en ambos sentidos”, señaló Jorge Esteve, presidente del organismo.

Productores mexicanos alertan por posibles medidas arancelarias contra más frutas y hortalizas. (Crédito: ARCHIVO /CUARTOSCURO)

La preocupación también tiene una dimensión económica. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el intercambio agrícola entre ambos países alcanzó aproximadamente 74 mil 400 millones de dólares durante 2025.

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Además, entre enero y septiembre de 2026, el déficit comercial agroalimentario estadounidense con México llegó a 10 mil 267 millones de dólares, una reducción de 30.1% frente a los 14 mil 691 millones registrados en el mismo periodo de 2024.

¿Qué cambios pide el CNA para defender a los productores mexicanos?

La propuesta del organismo es que México fortalezca su sistema de defensa comercial tomando como referencia los mecanismos que utiliza Estados Unidos para investigar prácticas que pueden perjudicar a sus industrias nacionales.

En el modelo estadounidense, el Departamento de Comercio determina si existen importaciones en condiciones de dumping o si reciben subsidios, mientras que la Comisión de Comercio Internacional evalúa si esas operaciones provocan o amenazan con provocar un daño importante a la industria local.

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México y Estados Unidos mantienen una relación agrícola valuada en 74,400 millones de dólares durante 2025. (MAIRA TULIA PÉREZ BOCANEGRA /CUARTOSCURO.COM)

Para el CNA, México necesita procedimientos más ágiles y herramientas que permitan responder cuando sus productores enfrenten condiciones comerciales desiguales.

Entre los cambios que considera necesarios destacan:

Facilitar las investigaciones: permitir que los productores presenten solicitudes con mayor claridad y sin obstáculos innecesarios.

Establecer plazos definidos: dar certidumbre sobre los tiempos de resolución de cada procedimiento.

Evaluar con evidencia: investigar posibles prácticas de dumping, subsidios y daños a las industrias nacionales.

Aplicar medidas comerciales: establecer cuotas antidumping o compensatorias cuando las investigaciones demuestren que están justificadas.

Garantizar el debido proceso: asegurar que las decisiones cumplan con las obligaciones internacionales de México.

El organismo también reconoció los esfuerzos del Gobierno mexicano durante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aunque insistió en que el país debe mantener una posición firme, respaldada por argumentos técnicos, jurídicos y económicos.

Compra de etanol estadounidense y revisión del T-MEC elevan la importancia de la negociación

Productores mexicanos buscan cuotas antidumping cuando existan prácticas comerciales desleales comprobadas. (EFE/Sader/SOLO USO EDITORIAL)

Otro elemento que destaca el CNA es la propuesta del Gobierno mexicano para comprar etanol estadounidense. De acuerdo con información del organismo, las adquisiciones iniciales podrían ubicarse entre 3 mil 500 y 4 mil millones de dólares, dependiendo de los términos que finalmente se establezcan.

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Este posible acuerdo adquiere relevancia en un contexto en el que México busca defender sus exportaciones agroalimentarias y, al mismo tiempo, mantener la cooperación económica con su principal socio comercial.

Para Jorge Esteve, el país necesita herramientas eficaces para proteger a sus productores, pero sin recurrir a cierres fronterizos ni represalias injustificadas. La apuesta, sostuvo, debe ser el diálogo y la cooperación bajo condiciones equitativas.

La revisión del T-MEC representa una oportunidad para fortalecer las cadenas de suministro, atraer inversiones y preservar la competitividad regional. La integración agroalimentaria permite que los consumidores estadounidenses tengan acceso durante todo el año a frutas y hortalizas mexicanas frescas, mientras que los productores pecuarios nacionales dependen en buena medida de los granos provenientes de Estados Unidos.

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El CNA plantea proteger al campo mexicano sin cerrar fronteras ni frenar la integración regional. (REUTERS/Edgar Chavez)

El CNA considera que mantener abiertos e integrados los mercados es fundamental para la seguridad alimentaria de los tres países. Sin embargo, advierte que esa relación necesita reglas recíprocas y mecanismos que permitan responder ante posibles prácticas desleales.