Los inspectores detectaron excrementos de roedores y grasa acumulada en el sistema de extracción del restaurante indio Taj en Gales (Merthyr Tydfil Council)

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Una inspección municipal reveló excrementos de roedores, tablas de cortar contaminadas y grasa que caía desde el sistema de extracción en un restaurante indio de Merthyr Tydfil, en Gales.

El establecimiento recibió una calificación de cero puntos en higiene alimentaria y su responsable afrontó una multa de 8.000 libras esterlinas (USD 10.540), además de más de 4.000 libras (USD 5.270) en costos judiciales.

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De acuerdo con un informe de BBC, el caso involucró al restaurante Taj, cuyo operador registrado, Mohammed Sueb, admitió 12 infracciones relacionadas con las normas de seguridad alimentaria.

La situación derivó en una orden de cierre y luego en un proceso ante el Tribunal de Magistrados de Merthyr Tydfil, que calificó los incumplimientos como graves.

La inspección detectó suciedad, riesgos de contaminación y registros falsificados

Los inspectores del Ayuntamiento de Merthyr Tydfil visitaron el local el 24 de noviembre de 2025. Durante el operativo hallaron utensilios contaminados, empleados que manipulaban alimentos con ropa protectora sucia y arroz cocido almacenado sin los controles de temperatura requeridos.

El Tribunal de Magistrados impuso al operador Mohammed Sueb una sanción económica superior a las 12.000 libras esterlinas (Merthyr Tydfil Council)

De acuerdo con la información difundida por BBC, el sistema de extracción acumulaba grasa y presentaba filtraciones. Debajo de ese mecanismo había un recipiente que recogía el líquido.

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Los agentes también localizaron zonas del suelo cubiertas por heces de roedores, además de superficies y equipamiento con falta de limpieza.

Las autoridades identificaron deficiencias en los procedimientos de higiene y encontraron documentos que, según el ayuntamiento, habían sido alterados para ofrecer una imagen incorrecta de las tareas de limpieza. Los registros de limpieza estaban falsificados, de acuerdo con el detalle del expediente citado por el medio británico.

El expediente municipal acreditó la falsificación de los registros de limpieza presentados por el establecimiento comercial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inspección concluyó con una calificación de cero en el sistema de higiene alimentaria. Esa puntuación representa el nivel más bajo dentro de la evaluación que realizan las autoridades locales a los negocios gastronómicos.

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El local recibió una orden de cierre en noviembre de 2025

Tras la visita de los agentes, el restaurante recibió una instrucción para suspender sus actividades. La orden establecía que el negocio no podía reabrir hasta que los inspectores verificaran que se habían aplicado medidas suficientes para garantizar condiciones seguras de elaboración, conservación y manipulación de alimentos.

El restaurante Taj solicitó luego una nueva revisión. Los funcionarios de salud ambiental regresaron al lugar en enero, aunque detectaron nuevas irregularidades vinculadas con la higiene y posibles riesgos de contaminación cruzada.

La reincidencia llevó al ayuntamiento a iniciar acciones legales contra la empresa y contra Sueb, identificado como operador registrado del comercio. El proceso incluyó 12 cargos por incumplimientos de las disposiciones de higiene alimentaria.

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Los funcionarios de salud ambiental ejecutaron una segunda revisión en enero y confirmaron nuevos riesgos de contaminación cruzada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la audiencia del 11 de noviembre ante el Tribunal de Magistrados, se expusieron fotografías tomadas durante las inspecciones. Según informó BBC, en la sala se afirmó que las imágenes resultaban “repugnantes” y que los delitos reflejaban un “flagrante desprecio” por las reglas de higiene.

La sanción superó las 12.000 libras entre multa y costos

El tribunal impuso a Mohammed Sueb una multa de 8.000 libras esterlinas. A esa cifra se sumaron más de 4.000 libras en cargos, por lo que la suma total superó las 12.000 libras esterlinas (USD 15.800).

Un portavoz del Ayuntamiento de Merthyr Tydfil sostuvo que el establecimiento representaba “un riesgo significativo para la salud pública”. La declaración fue recogida por distintos medios británicos tras la resolución judicial.

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“Los operadores de negocios de alimentación tienen la responsabilidad legal de garantizar que los alimentos se produzcan, almacenen y manipulen de forma higiénica”, indicó el vocero municipal. También señaló que las condiciones detectadas se ubicaban “muy por debajo de los estándares esperados”.

El Ayuntamiento de Merthyr Tydfil afirmó que las condiciones del local representaban un riesgo significativo para la salud pública (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las inspecciones de higiene alimentaria evalúan prácticas de limpieza, manipulación, conservación de productos, control de plagas y sistemas de gestión. En este caso, la presencia de excrementos de roedores, los problemas de almacenamiento y el estado de los utensilios formaron parte de los elementos considerados por las autoridades.

El sitio web del restaurante informa un cierre temporal

Tras el proceso judicial, la página web del negocio mantenía un aviso en la parte superior de su portada. El mensaje, dentro de un recuadro rojo, indicaba: “Cerrado temporalmente. Vuelva a intentarlo más tarde”.

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La información disponible no precisa una fecha para la reapertura del local ni detalla si el establecimiento volvió a solicitar una inspección posterior a la resolución judicial.