El líder chino esperó al presidente de EEUU al pie del avión y lo abrazó en Shenzhen, antes de la cumbre con Putin.

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La llegada de Donald Trump a Shenzhen no fue una bienvenida protocolar más. El presidente chino, Xi Jinping, fue a esperarlo a la pista del aeropuerto, un gesto que rara vez tiene con líderes extranjeros y que forma parte de un momento diplomático cuidadosamente coreografiado, a un día de la reunión trilateral con el ruso Vladimir Putin.

Cuando el avión de Trump aterrizó a media tarde, tras un vuelo de dos horas desde Filipinas, Xi lo aguardaba a pie de pista. Los dos se saludaron cordialmente y hubo un breve abrazo, mientras aviones de combate sobrevolaban el lugar y un grupo de bailarinas con pompones y banderas los recibía.

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El presidente chino, Xi Jinping, recibe a Donald Trump a su llegada al aeropuerto de Shenzhen para la cumbre de la APEC, el 18 de noviembre de 2026. Es un gesto poco habitual. (REUTERS/Carlos Barria)

Trump camina junto a Xi Jinping a su llegada al Aeropuerto de Shenzhen (REUTERS/Carlos Barria)

Trump señala haia su izquierda mientras Xi camina a su lado en Shenzhen (REUTERS/Carlos Barria)

El líder chino le dijo que espera “un intercambio profundo de opiniones” para promover “una relación constructiva y estratégicamente estable”, basada en “el respeto mutuo, la equidad y la reciprocidad”, según la prensa estatal.

Un gesto que devuelve el de septiembre

El 23 de septiembre, cuando el presidente chino llegó a Estados Unidos para una visita de tres días, fue el estadounidense quien lo esperó en la base aérea Andrews.

El gesto tiene un antecedente reciente. El 23 de septiembre, cuando Xi llegó a Estados Unidos para una visita de tres días, fue Trump quien lo esperó en la base aérea Andrews, cerca de Washington, con una ceremonia que incluyó una banda militar, salvas de cañón y el sobrevuelo de un bombardero B-1. Era la primera vez en 11 años que un presidente de Estados Unidos recibía allí a un líder extranjero. En su visita a Beijing en mayo, en cambio, Trump no tuvo un recibimiento personal de Xi en el aeropuerto.

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Halago y negociación

Xi rara vez va al aeropuerto a recibir a líderes extranjeros, y el gesto devuelve el que Trump tuvo con él en septiembre, cuando lo esperó en una base aérea cerca de Washington.(REUTERS/Carlos Barria)

"Por acá, Donald", parece decir el presidente Xi sobre la alfombra roja del aeropuerto Shenzhen Bao'an (Kevin Frayer/Pool via REUTERS)

En las próximas horas los dos líderes estarán en el centro de atención global, aún más que en las jornadas normales (REUTERS/Carlos Barria)

Según un análisis de la corresponsal de la BBC Laura Bicker, devolver la gentileza es solo una parte de la lectura. Xi, sostiene, sabe que Trump da un valor considerable al reconocimiento personal, a las ceremonias y al estatus, y que al no delegar la tarea lo distingue con un honor que lo halaga. La periodista agrega que el líder chino puede esperar que ese gesto de buena voluntad suavice el camino de las negociaciones sobre comercio, Taiwán y tecnología. También puede darse el lujo de ser generoso sin perder prestigio, porque China ya controla el escenario y la organización de una cumbre sin precedentes entre Trump, Xi y Putin.

Una cumbre con la tregua comercial de fondo

El presidente chino, Xi Jinping, recibe a Donald Trump a su llegada al aeropuerto internacional de Shenzhen para la cumbre de la APEC, el 18 de noviembre de 2026. (Mark Schiefelbein/Pool vía REUTERS)

Esas negociaciones llegan en un momento delicado. En septiembre, Washington y Beijing acordaron extender hasta el 10 de enero la tregua comercial que expiraba el 10 de noviembre, el llamado acuerdo de Busan, según el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Además, la cita regional de la APEC ha quedado eclipsada por la reunión con Putin, que será el jueves a las 14.30 hora local. El líder ruso llegó el martes por la noche y pasó más de dos horas con Xi este miércoles, incluido un almuerzo.

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La reunión será seguida de cerca por Ucrania, Europa y Taiwán, que temen quedar al margen de acuerdos entre las tres potencias que los afecten. Beijing se limitó a decir que los líderes mantendrán “intercambios a fondo sobre la salvaguarda de la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias”.