Villa Kylin

Guardar

Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin celebrarán este jueves la primera cumbre trilateral de la historia entre los líderes de China, Estados Unidos y Rusia en la Villa Kylin de Shenzhen, un resort estatal de lujo enclavado en las estribaciones del monte Kylin o Qilín, en el noroeste de la ciudad china.

El encuentro se desarrollará en paralelo a la Cumbre de Líderes del APEC, foro que China reúne este año por tercera vez, luego de Shanghái en 2001 y Pekín en 2014.

PUBLICIDAD

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del mandatario de Rusia, Vladimir Putin, mientras el presidente de China, Xi Jinping, permanece a su lado, antes del banquete de bienvenida en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, provincia de Guangdong, en el sur de China, el 18 de noviembre de 2026 (Iori Sagisawa/Pool via REUTERS)

Una cita a las 14:30

Según el calendario difundido por la Casa Blanca, Trump llegará primero a la villa para una reunión bilateral con Xi y luego se incorporará Putin para el tramo trilateral.

El presidente estadounidense asistirá por la mañana a la sesión plenaria del APEC en el Centro Internacional de Intercambio de Shenzhen y se trasladará desde allí a la villa.

El mandatario ruso, en tanto, ya mantuvo un desayuno de trabajo con Xi el miércoles para coordinar posiciones antes del encuentro con el líder de Washington.

Villa Kylin

La elección de la villa reduce el perfil protocolar del encuentro

La decisión de Beijing de optar por un entorno privado en lugar de una sede formal tiene lectura diplomática.

Minseon Ku, especialista en diplomacia de cumbres de la Universidad DePaul, explicó a la BBC que el formato “es más bien un evento marginal que una cumbre separada y significativa en sí misma”.

PUBLICIDAD

Según Ku, “Xi querría eso, ya que, como anfitrión del APEC, China desearía que la cumbre del foro sea el evento principal y no querría que la reunión trilateral la opaque”.

Shaoyu Yuan, profesor de la Universidad de Nueva York que estudia la diplomacia entre Estados Unidos y China, apuntó a otro factor: la proximidad de la villa al aeropuerto facilitaría la salida directa de Trump al concluir.

“El entorno conlleva menos formalidad diplomática que una sede oficial en Beijing, lo que enmarca la reunión de aproximadamente una hora como un encuentro de trabajo. Cuanto menor es el perfil ceremonial, menor es el costo político si la reunión no produce resultados tangibles”, afirmó Yuan en declaraciones recogidas por la BBC.

PUBLICIDAD

La Villa Kylin alberga a los líderes del APEC desde su inauguración

El complejo estatal, inaugurado en 1997, ocupa 380.000 metros cuadrados en las estribaciones del monte Qilín y funciona como alojamiento y sede de reuniones para líderes chinos y visitantes de alto rango.

Entre sus antecedentes, el recinto recibió al entonces líder norcoreano Kim Jong Il en 2006 y a la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton durante su gestión.

Esta semana, Xi utilizó la villa para recibir a seis jefes de Estado desde el lunes 17, entre ellos el primer ministro canadiense Mark Carney y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

Una composición fotográfica reúne los retratos de Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin en primer plano

La agenda contempla desarme nuclear, la guerra en Ucrania y la inteligencia artificial

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló el 14 de noviembre que las tres partes mantuvieron semanas de consultas sobre el programa y el protocolo del encuentro, y advirtió que la adopción de un comunicado conjunto permanece incierta.

PUBLICIDAD

“Estamos preparando el texto a través de un trabajo diplomático difícil y consultas intensivas”, declaró una fuente rusa citada por medios internacionales, aunque aclaró que, si no se alcanza un acuerdo, cada líder podría anunciar los resultados por separado.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, calificó el encuentro de “histórico” y precisó que los líderes mantendrán “intercambios en profundidad sobre la salvaguarda de la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias”.

El tratado New START, que hasta 2026 limitaba los arsenales estratégicos de Estados Unidos y Rusia, caducó en febrero de este año, lo que otorga mayor urgencia al capítulo de desarme nuclear en la agenda.

PUBLICIDAD