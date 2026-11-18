"El Cha" es el apodo con el que Ramírez Gómez es conocido en la industria musical y radiofónica desde los años 90. Foto: Cuartoscuro.

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Javier Ramírez Gómez, “El Cha”, asume la conducción de El Club de los Beatles en Universal 88.1 FM, tres años después de la muerte de Manuel Guerrero Magaña, el comunicador que encabezaba el programa y falleció el 18 de octubre de 2023 a los 65 años.

El anuncio lo hizo la propia estación a través de sus redes sociales, donde confirmó la llegada del locutor y músico de 58 años al espacio más longevo dedicado a la banda británica en la radio mexicana.

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El Club de los Beatles lleva activo desde 1964

El programa nació ese año en Radio Éxitos 790 AM por iniciativa de Francisco Aguirre Gómez y Adolfo Fernández Zepeda.

Desde entonces ha sobrevivido cambios de frecuencia, de formato y de conductores, y hoy se transmite en la frecuencia 88.1 FM de Grupo Radio Centro.

Con la llegada de Ramírez Gómez, el horario quedó definido así: lunes a jueves a las 6:00 am con retransmisión a las 9:00 pm; viernes a las 6:00 am y sábados a las 9:00 am.

“El Cha” llega con 25 años de trayectoria radiofónica

Ramírez Gómez inició su carrera en los micrófonos en 1997 en Radioactivo 98.5 FM, donde compartió cabina con figuras como Rulo, Olallo Rubio y Sopitas.

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Después pasó por Convoy Network y desde octubre de 2023 conduce La Hora Nacional junto a Leonora Milán, uno de los programas más longevos de la radiodifusión mexicana.

Javier Ramírez Gómez nació el 9 de febrero de 1968 en la Ciudad de México. Foto: Secretaría de Gobernación.

Su perfil combina la radio con una carrera musical de más de tres décadas.

Es bajista fundador de Fobia, banda que formó a finales de los años 80 junto a Leonardo de Lozanne y Paco Huidobro, y con la que grabó discos como Fobia, Mundo feliz y Leche, además de un Unplugged durante la pandemia.

De Moderatto a Gran Sur: la vida musical de Ramírez Gómez

En 1999 cofundó Moderatto, agrupación que dedicó más de 20 años a versionar éxitos del pop en clave rockera bajo su alter ego Xavi Moderatto.

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La banda se despidió de los escenarios el 23 de marzo de 2024 en el Palacio de los Deportes ante miles de fanáticos.

Moderatto se formó en 1999. Foto: Cuartoscuro.

Su proyecto más reciente es Gran Sur, que arrancó a finales de 2016 junto a Sofía Mayen, Elohim Corona e Iñaki Vázquez, estos dos últimos también exintegrantes de Moderatto. Con esa banda ha tocado en Estados Unidos y Francia.

Fuera de la música y la radio, Ramírez Gómez estudió diseño gráfico en la Universidad Intercontinental y en 1996 fundó el estudio Hula+Hula, desde donde ha diseñado portadas de discos para Fobia, Los Liquits, Volován, Jumbo, Natalia Jiménez y Manuel Mijares.

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También incursionó en la actuación al dar vida a Benito Castro en la bioserie ¿Quién lo mató?, producción de Amazon que narra parte del caso del asesinato de Paco Stanley.

Como actor, dio vida a Benito Castro en la bioserie ¿Quién lo mató? de Amazon. Foto: Cuartoscuro.

Manuel Guerrero condujo el programa durante décadas

Guerrero Magaña nació en 1958 y fue la voz de El Club de los Beatles durante años hasta convertirse en una figura del medio radiofónico capitalino.

Grupo Radio Centro confirmó su muerte a través de redes sociales el 18 de octubre de 2023, sin revelar la causa del fallecimiento. Tenía 65 años.

Guerrero fue reconocido como una de las voces más representativas de la radio dedicada al rock en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde entonces el programa estuvo sin conductor titular, hasta que la estación anunció a Ramírez Gómez como su relevo en noviembre de 2026.

El programa repasa la música y la historia de los Fab Four desde sus inicios

El Club de los Beatles recorre cada emisión las distintas etapas musicales de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr: desde sus primeras grabaciones en los años 60 hasta su legado en la música contemporánea.

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John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr son los cuatro integrantes de la banda. (REUTERS)

El formato incluye canciones, efemérides, anécdotas y datos sobre la banda originaria de Liverpool, Inglaterra.

El espacio arrancó transmitiendo apenas siete minutos y 90 segundos de música beatle al día. Para los años 80 ya ocupaba tres horas de programación diaria, repartidas en distintos horarios.