La agencia británica UKMTO situó el ataque naval a trece millas náuticas de la ciudad omaní de Jasab.

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Un tripulante de un buque de la petrolera estatal emiratí ADNOC permanece desaparecido después de que la embarcación fuera alcanzada por un proyectil en el estrecho de Ormuz, mientras otros 11 miembros de la dotación resultaron heridos, informó la compañía este miércoles.

La empresa señaló que el resto de la tripulación fue evacuado de forma segura y que los heridos reciben atención médica cuando la necesitan. Las operaciones de búsqueda y rescate continúan para localizar al marino desaparecido.

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La agencia británica de seguridad marítima, UKMTO (por sus siglas en inglés) indicó que el incidente ocurrió el martes, a unas 13 millas náuticas de Jasab, ciudad de Omán situada frente al paso marítimo. La agencia no identificó al petrolero, pero confirmó que había un tripulante desaparecido.

Un ataque con proyectil contra un buque de ADNOC en el estrecho de Ormuz causó once heridos y la desaparición de un tripulante. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

De acuerdo con UKMTO, el buque recibió el impacto de “un proyectil desconocido”. El ataque provocó un incendio a bordo, que posteriormente fue extinguido. El alcance de los daños y un posible impacto ambiental aún no se conocen, añadió la entidad.

El conflicto ha convertido el paso marítimo en un foco de ataques casi diarios

Antes de la guerra regional desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, por el estrecho de Ormuz circulaba cerca de una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y gas natural licuado.

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Desde el inicio de las hostilidades, Irán ha reforzado su control sobre el paso estratégico. Los barcos que cruzan esa vía, que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán, han sufrido ataques casi a diario, mientras Teherán exige que naveguen por rutas autorizadas por sus autoridades.

Estados Unidos respondió con un bloqueo de puertos iraníes y con escoltas de su Armada para los petroleros que atraviesan el estrecho. La nueva agresión contra un buque de ADNOC se produce en medio de esa escalada en las aguas del golfo.

Irán atacó instalaciones estadounidenses en Kuwait y Baréin

La tensión se extendió el miércoles a otros países del golfo Pérsico. Irán disparó contra una base aérea estadounidense en Kuwait y lanzó varios ataques contra Baréin, en aparente respuesta a acciones de Estados Unidos ejecutadas el día anterior.

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Una quinta parte de los suministros globales de petróleo y gas circulaba por el estrecho de Ormuz antes del conflicto. (Razieh Poudat/ISNA/vía WANA/vía Reuters)

Teherán ha atacado en repetidas ocasiones instalaciones estadounidenses en Baréin durante los últimos días, tras casi dos meses sin ofensivas de este tipo. El reino insular alberga a la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos.

Los ataques de madrugada siguieron a una operación estadounidense del martes contra un sitio de lanzamiento de misiles de la Guardia Revolucionaria iraní en la isla de Qeshm, dentro del estrecho de Ormuz. Esa acción había sido presentada como una represalia por un ataque iraní previo contra una instalación de radar estadounidense en Baréin.

Irán sostuvo que sus ofensivas recientes, incluidas las dirigidas contra otras instalaciones de Estados Unidos en Baréin el viernes y el domingo, respondían a vuelos de vigilancia con drones estadounidenses y a un ataque contra torres de comunicaciones iraníes. El ejército estadounidense no respondió de inmediato a una petición de comentarios sobre los ataques más recientes.

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