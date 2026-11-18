Las imágenes distribuidas por Reuters muestranb explosiones en la isla de Qeshm

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Las fuerzas armadas de Estados Unidos bombardearon este martes una plataforma de lanzamiento de misiles de la Guardia Revolucionaria iraní en la isla de Qeshm, en el sur de Irán. El ataque fue en represalia a las agresiones de Teherán contra tropas e instalaciones estadounidenses en Medio Oriente.

Un funcionario militar estadounidense confirmó que aviones de combate ejecutaron la operación con municiones de precisión. El blanco fue una instalación utilizada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica para lanzar misiles. No se informaron daños, posibles víctimas ni el tipo de proyectiles que había en el lugar.

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“Hoy, aviones de combate estadounidenses utilizaron municiones de precisión para atacar un sitio de lanzamiento de misiles del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en la isla de Qeshm, en defensa propia”, señaló el funcionario.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos bombardearon una plataforma de lanzamiento de misiles de la Guardia Revolucionaria en la isla de Qeshm. (@CENTCOM)

El representante agregó que el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), responsable de las operaciones militares de Washington en Medio Oriente y Asia Central, permanece “altamente alerta” y preparado para proteger a los estadounidenses en toda la región.

La operación vuelve a situar a Qeshm en el centro de la confrontación. La isla está ubicada en el estrecho de Ormuz, junto a una de las principales rutas marítimas para el comercio internacional de hidrocarburos. A comienzos de noviembre, Washington reconoció bombardeos contra objetivos militares en ese territorio, en el primer ataque estadounidense admitido contra suelo iraní desde septiembre.

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El Mando Central de Estados Unidos mantiene su nivel de alerta para proteger a las tropas estadounidenses en Medio Oriente. (CENTCOM vía REUTERS)

La nueva ofensiva se produjo tras varios incidentes alrededor de Baréin, donde funciona el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense. Esa fuerza coordina operaciones en el golfo Pérsico y el mar Arábigo. La Guardia Revolucionaria afirmó haber atacado radares estadounidenses en instalaciones militares del reino, aunque Washington rechazó esas denuncias.

El 13 de noviembre, el Mando Central estadounidense informó que derribó dos drones iraníes que se dirigían hacia Baréin. Según el comando, la interceptación no dejó heridos ni daños materiales. El anuncio llegó después de que Teherán asegurara haber golpeado un radar de alerta temprana en ese país. Estados Unidos negó que su sistema de vigilancia hubiera sufrido daños.

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Este martes, la Guardia Revolucionaria reivindicó otro ataque con drones contra un radar estadounidense en la base aérea Sheij Isa, en Baréin. Afirmó que fue una respuesta a incursiones de aeronaves no tripuladas estadounidenses en el espacio aéreo iraní y aseguró que sus fuerzas habían interceptado, destruido o capturado esos aparatos. Washington no confirmó esas afirmaciones.

Teherán ha presentado los ataques anteriores contra instalaciones estadounidenses en Baréin como represalias por un bombardeo contra una torre de telecomunicaciones en el puerto de Sirik, en el sur de Irán. Según la Guardia Revolucionaria, la instalación fue alcanzada durante la noche del 12 de noviembre.

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En sus comunicados, el cuerpo militar advirtió que responderá a las incursiones en el espacio aéreo iraní y al uso de bases regionales para operaciones contra su territorio. Los ataques reivindicados y las acusaciones elevaron la tensión con los países del Golfo, que albergan instalaciones militares estadounidenses.

La Guardia Revolucionaria iraní reivindicó un ataque con drones contra un radar de Estados Unidos en la base aérea Sheij Isa. (REUTERS/Stringer)

La disputa también alcanzó el estrecho de Ormuz, corredor por el que circula una parte sustancial del petróleo y el gas exportados desde Medio Oriente. La Guardia Revolucionaria denunció que un buque transportador de gas licuado de petróleo explotó tras chocar con una mina naval cuando intentaba cruzar el paso. No hubo datos independientes sobre el incidente.

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Los enfrentamientos continúan mientras los esfuerzos de mediación no lograron un acuerdo. El bombardeo estadounidense suma otro ataque directo contra una instalación iraní, en un escenario de despliegue militar y posibles represalias en la región.