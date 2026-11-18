Vicepresidente anuncia inversión superior a los USD1.500 millones destinada a la mejora de aeropuertos en todo el país (@jrestrp/X)

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El Ministerio de Transporte anunció una inversión superior a los USD1.500 millones ($4.976 millones al cambio actual) por parte de la empresa operadora aeroportuaria Asur, capital destinado a modernizar y ampliar la infraestructura de los terminales aéreos de Rionegro, Quibdó, Carepa, Corozal y Montería.

El anuncio se concretó durante una videollamada sostenida entre la ministra de Transporte, Elsa Noguera, el presidente de Asur, Fernando Chico Pardo, junto al vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, y el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, quienes participaron en el evento de promoción de inversiones Milagro Week en Nueva York (Estados Unidos).

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Desde la capital financiera estadounidense, el vicepresidente Restrepo divulgó el alcance económico del acuerdo y el impacto proyectado en la conectividad regional del país a través de su cuenta oficial en la red social X.

En su publicación escrita en plataformas digitales, el funcionario explicó: “ASUR proyecta invertir hasta US$1.500 millones para modernizar y ampliar cinco aeropuertos del país: Rionegro, Quibdó, Carepa, Corozal y Montería. Una apuesta que permitirá fortalecer nuestra infraestructura aeroportuaria, mejorar la conectividad y responder al crecimiento de las regiones (sic)”.

La empresa operadora aeroportuaria Asur anunció inversiones superiores a los US$1.500 millones para modernizar y ampliar cinco aeropuertos colombianos (@jrestrp/X)

Durante el diálogo transmitido entre Bogotá y Nueva York, el presidente de la firma operadora precisó la disposición financiera de la compañía para ejecutar el plan de obras en las terminales concesionadas, al señalar que la cifra estimada está “por encima de USD1.500. Nosotros estamos dispuestos a crecerla hasta donde se necesite”.

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Así serán las obras en los cinco aeropuertos colombianos

Fernando Chico Pardo detalló las intervenciones técnicas previstas para el aeropuerto José María Córdova, ubicado en el municipio antioqueño de Rionegro, donde se construirá una segunda terminal aérea para ampliar la capacidad de atención a viajeros y aeronaves.

Rionegro (Antioquia), aeropuerto José María Córdova: ampliación de la pista, construcción de nuevas calles de salida rápida para los aviones, una segunda terminal de pasajeros de 104.000 metros cuadrados, 28 nuevas posiciones de contacto y remodelación total de la terminal actual. Quibdó (Chocó), aeropuerto El Caraño: está incluido en el paquete de inversiones para modernizar y ampliar los aeropuertos, pero no se detallaron las obras específicas. Carepa (Antioquia), aeropuerto Antonio Roldán Betancur: recibirá recursos para modernizar y ampliar su infraestructura aeroportuaria. No se especificaron las intervenciones concretas. Corozal (Sucre), aeropuerto Las Brujas: Hace parte de los cinco aeropuertos beneficiados por la inversión, aunque no se anunciaron detalles de las obras que se realizarán. Montería (Córdoba), aeropuerto Los Garzones: Ampliación de la terminal aérea, mejoramiento de los canales y reparación completa de la pista y la plataforma.

Los aeropuertos de Quibdó y Carepa, en Chocó y Antioquia, respectivamente, hacen parte del paquete de inversiones anunciado por la compañía Asur (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ministra de Transporte celebró la noticia de la millonaria inversión

Por su parte, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, explicó que la negociación de este paquete de obras comenzó tras las solicitudes presentadas por las autoridades locales de Antioquia durante el inicio de la actual administración en julio de 2027.

Al relatar los antecedentes institucionales del acuerdo ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Aeronáutica Civil, la titular de la cartera afirmó: “Cuando estuvimos con el presidente, el 20 de julio, en Medellín, nos abordaron tanto el alcalde [Fico Gutiérrez] como el gobernador [Andrés Julián Rendón] a ponernos todas las quejas por el aeropuerto y nos pidió que hiciéramos inversiones cuanto antes”.

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La ministra añadió que, tras ese encuentro, se gestionó la visita del empresario mexicano a Colombia el 1 de septiembre de 2026, jornada en la que se revisaron los aspectos técnicos con las entidades reguladoras del sector aéreo antes de confirmar los compromisos en la capital antioqueña.

Durante la transmisión desde la sala de negocios de infraestructura en Nueva York, el vicepresidente José Manuel Restrepo destacó que los recursos abarcan tanto los centros de conexión con alto flujo de pasajeros como las terminales ubicadas en zonas apartadas del Caribe y el Pacífico colombiano.

Ministra de Transporte compartió el ambicioso plan para convertir el aeropuerto de Rionegro en el mejor de Latinoamérica con una inversión de USD500 millones (@MinTransporteCo/X)

El segundo mandatario señaló al respecto que son “USD1.500 que llegan a territorios muy importantes, no solamente a Rionegro, y con ello mejorar ese aeropuerto. También llega a Quibdó, a Carepa, a Corozal, a Montería, a esos aeropuertos de nuestro país. Luego, esto tiene un impacto en toda la sociedad”.

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La ejecución de estos proyectos de modernización en los departamentos de Antioquia, Chocó, Sucre y Córdoba se centra en la estrategia económica Misión Crecer, programa con el cual el Gobierno nacional busca atraer capital privado extranjero hacia obras de transporte, comercio y servicios logísticos en las regiones.