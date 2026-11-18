La Dian precisó que el RUT no es un requisito general para abrir una cuenta bancaria (Dian)

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) aclaró que el Registro Único Tributario (RUT) no es un requisito general para abrir una cuenta bancaria ni acceder a productos financieros. Por lo tanto, las personas naturales que no tengan el deber tributario de inscribirse no deben tramitarlo solo porque una entidad financiera se los solicite.

Quienes sí estén obligados a obtenerlo pueden realizar la inscripción virtual sin costo en el portal oficial de la entidad: www.dian.gov.co. El trámite aplica, según el instructivo disponible, a personas naturales con cédula de ciudadanía y requiere un correo electrónico activo para validar la identidad y recibir el documento.

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El RUT solo corresponde a quienes tienen obligaciones ante la Dian

La inscripción en el RUT es una obligación formal para personas naturales, jurídicas y otros sujetos que deben cumplir deberes tributarios, aduaneros o cambiarios administrados por la Dian. La entidad fundamentó la precisión en el artículo 555-2 del Estatuto Tributario y en el artículo 1.6.1.2.1 del Decreto 1625 de 2016.

Entre quienes deben registrarse están los declarantes del impuesto sobre la renta, responsables y no responsables de IVA o del impuesto nacional al consumo, agentes de retención, importadores, exportadores, usuarios aduaneros y responsables de otros gravámenes administrados por la entidad.

Las personas sin obligaciones tributarias no deben tramitar el RUT solo para solicitar productos financieros (Colprensa)

En cambio, una persona que no tenga obligaciones ante la Dian no debe sacar el RUT únicamente para vincularse a un banco, conservar una cuenta o solicitar un producto financiero. La aclaración busca diferenciar el registro tributario de los procesos propios de las entidades del sector financiero.

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Los bancos mantienen controles de identificación de sus clientes

La decisión no elimina las obligaciones de los bancos y demás entidades financieras para identificar a sus usuarios, conocer su actividad, actualizar la información y prevenir riesgos. Estas instituciones pueden pedir documentos o datos para cumplir sus controles internos y regulatorios.

Sin embargo, esos procedimientos no deben confundirse con el deber de inscribirse en el RUT. La Dian señaló que la exigencia de ese documento está ligada a las responsabilidades tributarias, aduaneras o cambiarias de cada persona, y no a una condición general para tener una relación comercial con una entidad financiera.

El RUT es gratuito, tiene vigencia indefinida y no requiere renovaciones periódicas. Lo que sí puede ser necesario es actualizarlo cuando cambien datos como la dirección, el correo electrónico, el teléfono, la actividad económica o las responsabilidades tributarias.

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El Registro Único Tributario permite identificar a quienes deben cumplir deberes ante la Dian - crédito Dian

ABC para solicitar el RUT virtual si está obligado

La inscripción virtual está disponible para personas naturales con cédula de ciudadanía. Antes de iniciar, conviene tener a mano el documento, su número, fecha y lugar de expedición, un correo electrónico personal, número de teléfono, dirección y los datos de la actividad económica que se desarrollará.

A. Ingrese al portal oficial. En www.dian.gov.co, siga la ruta “Temas de interés”, “RUT” e “Inscripción virtual RUT”. Después, seleccione la opción “Persona natural”, digite el número de cédula, acepte el tratamiento de datos y elija el motivo de inscripción que corresponda a su situación.

B. Valide su correo y complete el formulario. La Dian enviará un código al correo registrado. Tras ingresarlo en la plataforma, el usuario deberá diligenciar los datos de identidad, ubicación y contacto. Si el sistema presenta inconsistencias sobre el documento, la recomendación es agendar una cita con la entidad y no registrar información incorrecta.

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C. Registre actividad y responsabilidades. El formulario solicita una actividad económica principal y permite incluir actividades secundarias si realmente se realizan. Luego se deben definir las responsabilidades de renta, ventas u otros conceptos. Si hay dudas, la plataforma ofrece cuestionarios para orientar la selección de obligaciones.

La inscripción, actualización y descarga del RUT no tienen costo en los canales oficiales de la entidad (Mauricio Alvarado/Colprensa)

La información debe coincidir con la actividad real del usuario

Al diligenciar el RUT, la Dian recomienda consignar únicamente datos verdaderos y vigentes. La actividad económica principal debe reflejar la fuente principal de ingresos o el oficio que se desarrollará, mientras que las actividades secundarias solo deben incluirse si existen.

También es importante no seleccionar responsabilidades tributarias al azar. Estas determinan posibles deberes como declarar, facturar electrónicamente o presentar información ante la entidad. En casos con negocios, empleados, importaciones, ventas gravadas con IVA o ingresos de distintas fuentes, puede ser útil buscar orientación contable o tributaria.

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Antes de finalizar, el solicitante debe revisar el borrador con sus nombres, número de cédula, dirección, correo, teléfono, actividades y responsabilidades. Si todo está correcto, podrá seleccionar “Finalizar inscripción”. La Dian enviará una copia del RUT al correo electrónico registrado, desde donde podrá descargarse y conservarse en formato PDF.