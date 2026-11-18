Una orden de comparecencia solicitada por la Fiscalía requeriría aval judicial y serviría para realizar una audiencia inicial, sin representar un ingreso automático a prisión. (Foto: Redes Sociales)

Guardar

La orden de aprehensión contra Vadhir Derbez quedó sin efectos a partir de un juicio de amparo, pero la investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sigue abierta.

La resolución le permite enfrentar el procedimiento en libertad y, si la autoridad logra notificarlo, acudir a una audiencia inicial sin una detención previa. El caso permanece en una etapa de desacuerdo entre la FGJCDMX y la defensa.

PUBLICIDAD

Vadhir Derbez mantiene la presunción de inocencia mientras la autoridad ministerial busca concretar una notificación válida. (Foto de archivo)

La institución sostiene que el amparo no concluye la carpeta ni exime al actor de responder a los requerimientos judiciales. Sus abogados, en contraparte, afirman que no debería comparecer hasta que un Tribunal Colegiado resuelva la revisión de la protección federal.

Una citación judicial podría definir el siguiente paso para Vadhir Derbez

La falta de comparecencia no activa por sí sola una nueva orden de aprehensión. Antes tendría que existir un citatorio judicial válido, emitido dentro del procedimiento, y una ausencia sin justificación para que la autoridad pudiera solicitar una medida de conducción ante un juez.

La Fiscalía CDMX informó que realizó siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos , aunque no logró concretar la notificación al investigado.

La defensa de Vadhir ha cuestionado esas diligencias. Sus representantes sostienen que se buscaron notificaciones en inmuebles donde el actor no reside y rechazan que esté escondido o sustraído de la acción de la justicia.

Si un juez ordenara una citación formal y esta fuera entregada conforme a las reglas procesales, la respuesta del investigado y de sus abogados definiría el siguiente paso dentro de la carpeta.

La FGJCDMX no ha informado públicamente una fecha para la audiencia inicial ni ha señalado que exista una notificación entregada de manera efectiva al actor.

El juicio de amparo deja sin efectos la orden de aprehensión contra Vadhir Derbez, pero la fiscalía mantiene abierta la investigación. (@FiscaliaCDMX)

En este sentido, el punto de partida es determinante: los intentos de localización reportados por la Fiscalía no equivalen, por sí mismos, a una orden judicial incumplida. Para hablar de consecuencias procesales tendría que acreditarse una citación válida y una falta injustificada.

PUBLICIDAD

Una orden de comparecencia no significa que deba ir a prisión

El Código Nacional de Procedimientos Penales contempla mecanismos para llevar a una persona investigada ante un juez.

La FGJCDMX podría pedir una orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública . El objetivo sería conducir al investigado ante el juez para realizar la audiencia correspondiente.

Esa orden no constituye una condena ni implica que la persona deba ingresar de forma automática a prisión.

La audiencia inicial permitiría que la Fiscalía CDMX formule una imputación y que la defensa responda a los señalamientos.

Una eventual vinculación a proceso tampoco equivale a una sentencia. El juez tendría que valorar los datos expuestos por las partes para decidir si existen elementos suficientes para continuar con el proceso penal .

Una nueva orden de aprehensión requeriría condiciones específicas y una decisión judicial. El Código contempla ese escenario, entre otros supuestos, si una persona evade una orden de comparecencia o se sustrae de la acción de la justicia.

El desarrollo de la audiencia inicial permitiría formular la imputación penal sin que una vinculación a proceso represente una sentencia. (Foto: FGJ CDMX)

La comparecencia con apoyo de la fuerza pública sería una vía para llevar a Vadhir Derbez ante un juez, no una definición anticipada sobre su responsabilidad.

El amparo que dejó sin efectos la orden de captura anterior tampoco se reactivaría de manera automática por una inasistencia: cualquier medida posterior tendría que ser solicitada por el Ministerio Público y autorizada por una autoridad judicial, según las circunstancias concretas del caso.

Las versiones sobre una posible prueba de ADN no han sido confirmadas por la Fiscalía

Las referencias a una eventual confronta de ADN fueron planteadas por Adrián Sánchez, abogado consultado por TVNotas que no forma parte de la defensa, de la representación de la denunciante ni de la FGJCDMX.

PUBLICIDAD

La Fiscalía capitalina no ha confirmado de forma pública que cuente con una muestra genética relacionada con la carpeta, que haya requerido una muestra de referencia al actor o que exista una autorización judicial para practicar esa diligencia.

Si la autoridad buscara una muestra biológica de Vadhir Derbez , podría solicitarla de manera voluntaria dentro de los procedimientos que prevé la ley.

Ante una negativa de Derbez o su representación, el Ministerio Público podría pedir autorización a un juez de control , con argumentos sobre la necesidad, proporcionalidad y alcance de la medida.

Un eventual resultado genético no implicaría por sí solo una absolución, una condena ni la cancelación inmediata del amparo. Su alcance dependería de la valoración judicial junto con el resto de los elementos de la investigación.

Los abogados del actor sostienen que no debe comparecer ante el juez hasta que un Tribunal Colegiado resuelva la revisión del amparo.

Por ahora, Vadhir Derbez mantiene la presunción de inocencia. El siguiente capítulo dependerá de si la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México logra notificarlo de forma válida, de la respuesta de su defensa y de lo que resuelva la autoridad sobre el amparo que cambió el rumbo del caso.