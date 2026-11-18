El dólar egistró una cotización máxima de $3.327,40 en la jornada del 17 de noviembre de 2026- (Lee Jae-Won/Reuters)

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El dólar estadounidense cerró la jornada del 17 de noviembre de 2026 en Colombia en un promedio de $3.309,78, lo que representó una caída de $6,92 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.316,70. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.197 millones en 1.621 transacciones. Se tuvo un precio de apertura de $3.315,00, un mínimo de $3.293,00 y un máximo de $3.327,40.

Dicho movimiento, según Bancolombia, se dio luego de que en el frente internacional el índice DXY, que mide el dólar a nivel global, retrocedió de forma ligera (-0,1%) luego de conocerse que las ventas minoristas en EE. UU. aumentaron de forma moderada en octubre y la confianza de los constructores de viviendas se deterioró en noviembre a su nivel más bajo en 14 años. “En particular, el apetito de inversión en vivienda estuvo afectado por un entorno de tasas elevadas y menor oferta laboral por restricciones migratorias”, precisó la entidad.

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A nivel local, el Dane precisó que la economía colombiana creció apenas un 0,5% anual en el tercer trimestre de 2026, por debajo de la expectativa del consenso (1,6%) y del crecimiento del segundo trimestre (3,5%).

El PIB de Colombia creció menos de lo esperado en el tercer trimestre de 2026 - (Dane)

En particular, estos resultados imprimen un sesgo negativo sobre la previsión del PIB para todo el 2026. Asimismo, el análisis del banco sugiere que la apreciación de la tasa de cambio favoreció la tendencia de las importaciones, aunque no necesariamente en bienes de capital para inversión.

El dólar gana terreno por las expectativas sobre las tasas de la FED

Sobre lo que pasa con el dólar en Colombia, el estratega de Divisas y Derivados de Corficolombiana, Mauricio Acevedo, indicó que la moneda consolidó una racha de fortaleza global y llevó al peso colombiano a una depreciación semanal de $71, en un contexto marcado por la inflación de Estados Unidos, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y las expectativas de una política monetaria restrictiva por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED). El índice DXY, que mide el comportamiento de la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas, cerró en 103,41 puntos después subir 1,09% en la semana, aunque durante la jornada llegó a cotizar cerca de 103,70, máximos de los últimos 19 meses.

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Sostuvo que “la jornada continuó con un dólar fortalecido, en donde alcanza niveles no vistos hace 19 meses”. El analista anotó que la tendencia se debió al flujo de capitales hacia activos estadounidenses después de los datos de inflación de octubre y de las intervenciones de miembros de la Fed. “Los capitales se han desviado hacia la moneda estadounidense desde los mercados globales”, afirmó.

Al cierre de la jornada del 17 de noviembre de 2026, el precio promedio del dólar en las casas de cambio de Colombia era de $3.277,14, mientras que el de venta se ubicaba en $3.384,29 - (Infobae Colombia)

Según su análisis, los comentarios restrictivos de Jeff Smith, presidente de la FFED de Kansas City, reforzaron la expectativa de que el banco central mantendrá su foco en contener las presiones sobre el costo de vida.

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La inflación elevó las apuestas por tasas altas durante 2027

El Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos subió 0,4% mensual en octubre, por encima de lo esperado, mientras que la inflación subyacente avanzó 0,3%. El Índice de Precios al Productor, por su parte, aumentó 0,3% en el mes y 6,5% en términos anuales. Para Acciones y Valores, esos indicadores dieron respaldo a la revisión de las tasas implícitas en el mercado: “La remuneración esperada del dólar recuperó el protagonismo y ofrece una base más duradera que un episodio puntual de demanda defensiva”.

Señaló que el mercado no requiere anticipar un incremento de 50 puntos básicos (pb) en diciembre para explicar el avance de la divisa. El factor central es la expectativa de que las tasas estadounidenses permanezcan en niveles elevados durante 2027.

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“No es necesario suponer un aumento de 50 pb en diciembre para explicar el dólar”, indicó la firma. Los futuros de tasas, según Acevedo, asignaban una probabilidad de 93,9% a un ajuste de 25 pb en la siguiente reunión de dos días de la Fed, prevista para terminar el 9 de diciembre.

La reacción alcanzó a los bonos del Tesoro. El rendimiento de los títulos a dos años subió 34,3 pb en la semana, mientras que los bonos a 10 años iniciaron la jornada en 5,10%. Wall Street también registró pérdidas, impulsadas por una nueva caída de las empresas tecnológicas, aunque el S&P 500 recuperó 2,51% durante el período analizado por Acciones y Valores. El índice de volatilidad VIX, a su vez, descendió 6,34 puntos.

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El euro se cotizaba en promedio de $3.652,30 en la jornada del 17 de noviembre de 2026 - (Europa Press)

El euro explicó casi 60% del avance semanal del DXY

La apreciación del dólar no tuvo el mismo peso frente a todas las monedas. Cerca de 0,63 puntos porcentuales del aumento semanal del DXY provinieron de la caída del euro, equivalente a cerca de 59% del movimiento del índice. El yen aportó 0,11 puntos y la libra esterlina, 0,13.

“La semana reflejó una ampliación de la ventaja monetaria del dólar frente a las divisas con mayor ponderación en su índice”, señaló Acciones y Valores. El diferencial se reflejó en las tasas OIS a 12 meses. La referencia estadounidense aumentó cerca de 30 pb, frente a 11,6 pb en Europa y 14,8 pb en Reino Unido.

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Proyecciones para la semana del 17 al 20 de noviembre

Para las cuatro jornadas entre el 17 y el 20 de noviembre, Acciones y Valores prevé un comportamiento bidireccional para el dólar, aunque con sesgo moderadamente alcista.

“El riesgo central es que las ventas minoristas estadounidenses y las actas de la Fed prolonguen la ampliación de diferenciales”, advirtió la entidad. Los mercados seguirán las ventas minoristas de Estados Unidos, las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto y las cifras del producto interno bruto colombiano del tercer trimestre.