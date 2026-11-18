Latam incorporará en Colombia aeronaves de corto alcance que consumen entre 15% y 16% menos combustible (Europa Press)

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El precio del combustible de aviación prácticamente se duplicó frente al año pasado, según Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines Group, que anticipó que la compañía enfrentará durante un tiempo un escenario de costos altos.

Durante una rueda de prensa, Alvo vinculó el encarecimiento del combustible con el aumento del petróleo y las tensiones geopolíticas. “Tenemos durante este año un aumento importante del precio del petróleo y, por lo tanto, el precio del combustible de aviación, que prácticamente se ha duplicado respecto a lo que era el año anterior”, afirmó el ejecutivo.

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Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group, afirmó que el combustible de aviación casi duplicó su precio frente al año pasado (Tita Barros/Reuters)

En Colombia, la aerolínea transporta cerca de 10 millones de pasajeros al año en sus rutas nacionales e internacionales, además de unas 250 mil toneladas de carga.

La empresa prevé un período prolongado de costos elevados

No obstante, conforme a sus declaraciones, el CEO de Latam Airlines Group señaló que espera una futura reducción en los precios, aunque descartó que ocurra en el corto plazo. A su juicio, las condiciones geopolíticas obligan a las aerolíneas a mantener una estrategia prudente.

“Yo personalmente pienso que vamos a tener un escenario todavía de precios altos durante un tiempo. Me parece que la situación geopolítica no amerita ser demasiado optimista en el corto plazo”, dijo Alvo.

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El directivo agregó que la aerolínea se prepara para limitar el efecto del mayor costo del combustible sobre los viajeros. “Van a bajar en algún minuto los precios de combustible, pero todavía no, y creo que como línea aérea tenemos que estar preparados”, señaló.

“Lo que vamos a hacer es tratar de ser lo más eficientes posible para que este impacto sea lo menos posible sentido por nuestros pasajeros y por las personas que nos escogen”, concluyó.

La aerolínea busca reducir el impacto del alza del petróleo y la incertidumbre geopolítica sobre sus costos operativos (Europa Press)

Los tiquetes están más costosos: subieron 18,29% y superaron la inflación anual

Esta situación ya se ve reflejada en los precios de los tiquetes aéreos en Colombia, que aumentaron 18,29% anual en septiembre de 2026. Dicho cambio reflejó una variación que casi triplicó la inflación de 6,29% registrada durante el mismo mes en el año anterior.

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De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la categoría que agrupa pasajes aéreos y pagos por exceso de equipaje tuvo un incremento de 12,25% frente a septiembre de 2025. En lo corrido de 2026, el alza llegó a 11,44%.

El aumento coincide con la subida internacional del jet fuel, insumo que representa cerca del 40% del costo de un tiquete aéreo en Colombia, según estimaciones de la Aeronáutica Civil.

El combustible pasó de representar 28% a 38% de los costos operativos

Peter Cerdá, presidente ejecutivo de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (Alta), indicó que el combustible pasó de concentrar 28% a 38% de los gastos operativos de las compañías aéreas en un año.

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Según datos de la organización, citados por El Colombiano, la factura de combustible de las aerolíneas creció cerca de 80% entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026. Al 16 de octubre, el valor promedio mundial del jet fuel se ubicó en USD 192,44 por barril, mientras que en América Latina y el Caribe llegó a USD 193,55.

La mayor demanda de vuelos convive con una operación más costosa por el incremento internacional del queroseno y los retos logísticos (Colprensa)

En los últimos 12 meses, el precio de ese combustible aumentó 113,7%, de acuerdo con los dapts presentados por Alta.

Claudia Toba, vicepresidenta comercial para América Latina de World Fuel Services, afirmó que parte de este incremento es absorbido por las empresas, aunque otra termina reflejada en las tarifas.

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“Yo nunca había visto los precios de ahora”, expresó durante un foro del sector en Ciudad de México.