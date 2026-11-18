Carlos Fernando Galán pidió a los habitantes de Bogotá adoptar medidas de ahorro para disminuir la presión sobre los sistemas de agua y energía (Colprensa)

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La recuperación de los embalses será determinante para evitar nuevas restricciones en el suministro de servicios públicos en Bogotá durante los próximos meses. La preocupación de las autoridades está puesta en la temporada de sequía que podría llegar con mayor intensidad entre diciembre y marzo, cuando se prevén condiciones más críticas por el fenómeno de El Niño.

Ante ese panorama, el alcalde Carlos Fernando Galán pidió a los habitantes de la capital comenzar a modificar sus hábitos de consumo de agua y energía. El mandatario considera que las acciones ciudadanas deben ponerse en marcha desde ahora para disminuir la presión sobre los recursos disponibles y evitar que la ciudad tenga que recurrir a medidas de racionamiento.

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Las autoridades trabajan en la reprogramación de mantenimientos de plantas y en el avance de obras de transmisión para reducir el riesgo de cortes de energía (Alcaldía de Bogotá)

El Distrito también tiene la mirada puesta en el comportamiento de los embalses durante las últimas semanas de la temporada de lluvias. La expectativa es que las reservas alcancen niveles suficientes antes de que termine noviembre, tanto para garantizar el abastecimiento de agua potable como para respaldar la generación de energía eléctrica.

Alcalde Galán puso la meta de los embalses antes de diciembre

Uno de los objetivos planteados por la administración distrital es que los embalses utilizados para la generación de energía lleguen al 80% de su capacidad al cierre de la temporada de lluvias, prevista para finales de noviembre.

Durante sus declaraciones a medios de comunicación, Galán explicó que la preparación no debe concentrarse únicamente en el sistema Chingaza, del que proviene el agua que consume Bogotá. También señaló la importancia de recuperar las reservas de los embalses que abastecen las centrales de generación eléctrica.

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“Creo que sí tenemos que prepararnos desde ya para ser mucho más claros y visibles todos en cómo podemos lograr contribuir a reducir el riesgo de racionamiento en la ciudad. Para eso, el primer paso es lograr que los embalses y no me estoy refiriendo a Chingaza, de donde traemos el agua de consumo, sino los embalses de donde se trae el agua o se utiliza el agua para generación de energía, lleguen al 80 % al finalizar la temporada de lluvias, que es a finales de noviembre”, aseguró el mandatario.

El sistema Chingaza es una de las principales fuentes de abastecimiento de agua potable para Bogotá y su recuperación también preocupa a las autoridades (Eaab)

La meta responde a la necesidad de contar con mayores reservas antes de que comiencen los meses de menor disponibilidad de agua. Diciembre, enero, febrero y marzo aparecen como el periodo de mayor preocupación para las autoridades, debido a las condiciones de sequía asociadas al fenómeno climático.

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Por esa razón, el alcalde insistió en que la ciudadanía debe conocer cómo evoluciona el consumo y qué acciones puede adoptar para contribuir a reducirlo. La intención es anticiparse a posibles dificultades y disminuir la probabilidad de que se tengan que aplicar restricciones en los servicios.

Distrito prepara anuncios y medidas para evitar los cortes

Galán anticipó que durante los próximos días realizará un anuncio dirigido a los habitantes de Bogotá, en el que explicará el comportamiento del consumo y las recomendaciones para reducirlo. La iniciativa busca que las personas tengan mayor claridad sobre la situación y conozcan cómo pueden aportar desde sus hogares y actividades cotidianas.

El llamado incluye tanto el uso responsable del agua como el ahorro de energía, dos componentes que preocupan a las autoridades de cara al periodo de sequía. El mandatario planteó que la prevención debe comenzar antes de que las condiciones climáticas generen una presión mayor sobre los sistemas de abastecimiento y generación.

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Las autoridades trabajan en la reprogramación de mantenimientos de plantas y en el avance de obras de transmisión para reducir el riesgo de cortes de energía (Alcaldía de Bogotá)

De manera paralela, las autoridades distritales y nacionales adelantan acciones para evitar que se concreten posibles cortes. Entre las medidas contempladas están la reprogramación de mantenimientos de plantas y el impulso a las obras de transmisión eléctrica que presentan dificultades.

Estas decisiones buscan fortalecer la capacidad del sistema para responder a la demanda durante los meses más exigentes. La disponibilidad de agua en los embalses y las condiciones para generar y transportar energía serán factores importantes para enfrentar el fenómeno de El Niño.