Alias Bocalinda fue capturado en la vereda Caño Verde, en Solano, Caquetá, durante una operación conjunta de la fuerza pública. (Ejército Nacional)

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La fuerza pública informó sobre la captura de alias Bocalinda, señalado como el principal explosivista del GAO-r Bloque Jorge Suárez Briceño, durante una operación en la vereda Caño Verde, zona rural de Solano, Caquetá. El hombre tenía una orden judicial vigente y figuraba en carteles de los más buscados del suroccidente colombiano.

El procedimiento, denominado operación Prometeo por la Policía Nacional, contó con la participación del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol). De acuerdo con las autoridades, se ejecutó mediante un asalto aéreo en un sector rural del municipio caqueteño.

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Alias Bocalinda fue detenido por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas, explosivos y concierto para delinquir agravado. La Policía indicó que un juez le impuso medida de aseguramiento en un establecimiento penitenciario y carcelario.

Según los reportes oficiales, el detenido habría estado al frente de la elaboración y capacitación sobre el uso de explosivos dentro del frente Rodrigo Cadete, estructura vinculada al Bloque Jorge Suárez Briceño, bajo el mando de alias Calarcá.

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