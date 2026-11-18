Las autoridades piden evitar la aplicación de cualquier producto en casa, debido a que puede generar consecuencias adversas al no estar regulado (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por la venta ilegal en Colombia del insecticida Zero Cucarachas – Pest Control Cockroach, un producto ofrecido en Mercado Libre sin el registro sanitario obligatorio para plaguicidas domésticos o de uso en salud pública.

La entidad identificó la comercialización tras recibir una denuncia y adelantar acciones de vigilancia sanitaria. Al no contar con autorización, el producto fue catalogado como fraudulento y no puede ser distribuido ni vendido en el país.

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La alerta, identificada con el número 395-2026, fue publicada en la jornada del 18 de noviembre de 2026.

El Invima pidió suspender el uso y denunciar los puntos de venta

Aquellas personas que hayan adquirido Zero Cucarachas – Pest Control Cockroach deben dejar de utilizarlo de inmediato. El Invima también solicitó a la ciudadanía denunciar a través de su página web a las personas, comercios o perfiles digitales que lo ofrezcan.

La entidad señaló que los productos fraudulentos pueden promocionarse en sitios web y otros canales de venta, por lo que recomendó revisar el registro sanitario antes de adquirir insecticidas y demás plaguicidas de uso doméstico. La consulta está disponible en el apartado de Servicios en Línea del Invima.

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Los establecimientos, importadores, distribuidores y comercializadores deben abstenerse de vender el producto. De incumplir la medida, pueden enfrentar acciones sanitarias de seguridad y procesos sancionatorios.

A las autoridades territoriales les corresponde inspeccionar los lugares donde posiblemente se comercialice o emplee el insecticida e informar al Invima si lo encuentran.

El producto es comercializado en plataformas digitales y se pidió suspender su uso ante la falta de información verificable sobre su fórmula, origen y condiciones de manejo (Invima)

La falta de registro impide conocer la composición y el origen del insecticida

El registro sanitario permite verificar aspectos como la fórmula del producto, su procedencia, las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, además de las instrucciones de uso y las advertencias para prevenir intoxicaciones. En el caso de Zero Cucarachas, esos elementos no han sido avalados por la autoridad sanitaria.

La ausencia de trazabilidad supone que el consumidor no puede confirmar qué sustancias contiene el insecticida ni en qué concentración. Tampoco hay garantías sobre su calidad, seguridad o eficacia para controlar la plaga.

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Ese vacío representa un riesgo adicional en productos que se aplican en espacios cerrados, cerca de utensilios, alimentos, mascotas y personas.

Los plaguicidas pueden ingresar al organismo por contacto con la piel, inhalación, ingestión accidental o salpicaduras en los ojos. El Ministerio de Salud advirtió que el nivel de peligro depende de la composición química, la dosis, el tiempo de exposición, la ventilación del lugar y las prácticas de manipulación.

No todos los productos que encuentra en el mercado son aptos para poner en su hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Niños, adultos mayores y pacientes requieren mayores precauciones en casa

Los menores de edad enfrentan una exposición particular porque pueden tocar superficies tratadas, llevarse las manos a la boca o confundir un recipiente con un alimento o una bebida. Además, su menor peso corporal puede aumentar el efecto de una exposición accidental a sustancias tóxicas.

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En hogares con bebés, niños pequeños o personas con enfermedades respiratorias, neurológicas o de la piel, usar un insecticida sin información confiable sobre sus componentes impide anticipar reacciones y adoptar medidas de protección adecuadas.

Asimismo, la inhalación de aerosoles o vapores, por ejemplo, puede agravar molestias en personas con asma u otros padecimientos respiratorios.

Ante las plagas lo más importante es acudir a expertos (Imagen Ilustrativa Infobae - REUTERS/Agustin Marcarian(

Entre los signos que pueden alertar sobre una intoxicación se encuentran dificultad para respirar, vómito persistente, dolor abdominal intenso, salivación excesiva, alteraciones de conciencia y cambios anormales en el tamaño de las pupilas. Ante una sospecha de exposición, se debe retirar a la persona de la zona contaminada, evitar remedios caseros y buscar atención médica inmediata.

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Las autoridades de salud recomiendan conservar el envase o la información disponible sobre el producto para entregarla al personal médico. Si el químico entra en contacto con los ojos o la piel, debe lavarse el área con abundante agua; sin embargo, las indicaciones específicas dependen de la sustancia involucrada, que en este caso no está plenamente identificada.