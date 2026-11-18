Dan más de 11 años de prisión a un mexicano por traficar drogas y lavar dinero del narcotráfico en EEUU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un ciudadano mexicano fue sentenciado a más de 11 años de prisión en el Distrito Este de Kentucky por conspirar para distribuir metanfetamina y lavar dinero proveniente del narcotráfico. La condena fue dictada por el juez federal Robert E. Wier.

José Carlos Miranda Morales, de 37 años, residente de manera ilegal en Baton Rouge, Luisiana. Según la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Kentucky, admitió haber participado en una red dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de los fondos obtenidos por esa actividad.

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La condena y el perfil del acusado

Miranda fue declarado culpable de dos cargos: conspiración para distribuir 50 gramos o más de metanfetamina y conspiración para lavar dinero procedente del narcotráfico. La sentencia se conoció el lunes, un día antes de la publicación del comunicado oficial.

El condenado reside en Baton Rouge, Luisiana, pero su actividad criminal lo llevó a trasladarse hasta Kentucky, donde finalmente fue detenido. El caso fue procesado por el Distrito Este de ese estado.

Miranda enfrentaba cargos federales por su participación directa en el traslado y distribución de metanfetamina, además de encargarse de recolectar y canalizar el dinero generado por esas ventas.

El esquema de lavado de dinero

De acuerdo con su acuerdo de culpabilidad, Miranda admitió que entre febrero y septiembre de 2024 acordó con al menos otra persona blanquear dinero proveniente del narcotráfico. El mecanismo consistía en realizar transacciones financieras que entregaban ese dinero a mensajeros de la organización.

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Dan más de 11 años de prisión a un mexicano por traficar drogas y lavar dinero del narcotráfico en EEUU (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema completo funcionaba así: tras la distribución de la droga, Miranda recogía el efectivo, lo contaba y notificaba a los miembros de la organización de narcotráfico y lavado de dinero que la suma estaba lista para ser retirada y transferida a otros integrantes de la red.

Esta tarea convertía a Miranda en un eslabón operativo entre la venta de metanfetamina y el circuito de blanqueo del dinero obtenido, según su propio acuerdo de culpabilidad.

El cargamento interceptado en Lexington

El episodio central del caso ocurrió el 17 de marzo de 2024. Miranda condujo desde Luisiana hasta Lexington, Kentucky, para distribuir aproximadamente 7,7 kilogramos de metanfetamina pura a un cómplice, quien se encargaría de su posterior distribución.

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Durante ese viaje, la policía lo detuvo. En el operativo se le incautaron 14 mil 500 dólares procedentes del narcotráfico. El dinero estaba oculto en un compartimento secreto construido en el techo de su automóvil tipo furgoneta.

Ese hallazgo, junto con la confesión posterior de Miranda, sustentó los dos cargos por los que terminó condenado.

La investigación interinstitucional

El caso fue investigado por la Oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Lexington. La agencia trabajó en estrecha colaboración con la División de Campo de Detroit, la División de Campo de las Montañas Rocosas, la Oficina de la División de Nueva Orleans y la Oficina de la División de Baton Rouge.

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La investigación contó además con la asistencia de las oficinas de la DEA en México y de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

El fiscal adjunto Todd Bradbury, del Distrito Este de Kentucky, estuvo a cargo de llevar el caso ante la justicia federal.

El marco del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional

El proceso judicial forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), establecida por la Orden Ejecutiva 14159. Según la fiscalía, esta orden busca proteger al pueblo estadounidense contra la invasión.

El HSTF es definido como una alianza intergubernamental dedicada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas que operan en Estados Unidos y en el extranjero.

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Dan más de 11 años de prisión a un mexicano por traficar drogas y lavar dinero del narcotráfico en EEUU (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de una colaboración interinstitucional, el grupo moviliza a las fuerzas del orden estadounidenses para identificar, investigar y enjuiciar los delitos cometidos por estas organizaciones. El HSTF pone especial énfasis en los casos de tráfico de menores u otros delitos que involucran a niños.

El HSTF también utiliza todas las herramientas disponibles para enjuiciar y expulsar de Estados Unidos a los delincuentes extranjeros más violentos, según el comunicado oficial.

En Lexington, el HSTF está integrado por agentes y oficiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (USMS), el Servicio de Impuestos Internos - Investigaciones Criminales (IRS-CI) y el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS). La fiscalía está a cargo de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Kentucky.

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