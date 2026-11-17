Claudia Sheinbaum presenta ante empresarios de la APEC en Plan México. (Captura de pantalla)

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Claudia Sheinbaum expuso ante más de mil empresarios de las 21 economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) el modelo de desarrollo de México y una meta de inversión en infraestructura de 432,000 millones de dólares para el periodo 2024-2030, en su primera visita a China desde que asumió la Presidencia en octubre de 2024.

La mandataria se presentó como representante de la decimotercera economía mundial y el quinto país en PIB per cápita entre las naciones con más de 100 millones de habitantes.

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En su discurso, la presidenta mexicana destacó que más de 17 millones de personas salieron de la pobreza en México entre 2018 y 2026, según estimaciones del Banco Mundial que la mandataria citó ante el Consejo Asesor de Negocios de la APEC.

El Plan México suma 432,000 millones de dólares en infraestructura entre 2024 y 2030

Durante su intervención en la cumbre de la APEC, Claudia Sheinbaum presentó el Plan México. En su discurso detalló avances sociales significativos logrados desde 2018, como el aumento del 154 por ciento en el salario mínimo real, la entrega de programas sociales a 42 millones de personas a través del Banco del Bienestar y la salida de más de 17 millones de personas de la pobreza. (Gobierno de México)

Sheinbaum desglosó la inversión pública, privada y mixta del Plan México, que se distribuye en varios rubros. En generación eléctrica, el plan contempla 32,000 megawatts adicionales con participación creciente de energías renovables, con una inversión de 42,000 millones de dólares en generación, 17,000 millones en transmisión y distribución y 8,000 millones en gasoductos.

En infraestructura de transporte, México construye cerca de 2,500 kilómetros de vías férreas de pasajeros y carga, con una inversión de 43,000 millones de dólares. Entre esas obras está el Corredor Interoceánico entre el Pacífico y el Golfo de México, que Sheinbaum presentó como el inicio de una alternativa al Canal de Panamá para el transporte de mercancías. La modernización de carreteras y puertos suma 62,000 millones adicionales.

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El plan también incluye un programa de vivienda social con 1.8 millones de unidades nuevas y un total de 12 millones de familias beneficiadas en seis años. El objetivo de la gira es invitar a los empresarios presentes en Shenzhen a participar en esa bolsa de inversión.

La presidenta detalló que el 32% de la población mexicana, unos 42 millones de personas, recibe apoyos directos con una inversión de un billón de pesos canalizada a través del Banco del Bienestar. Entre los programas que enlistó figuran la pensión universal para adultos mayores, la pensión Mujeres Bienestar, becas educativas en todos los niveles y apoyos a pequeños productores agrícolas.

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SHENZHEN, CHINA, 15NOVIEMBRE2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, fue recibida por una delegación del gobierno chino, además de una presentación de niños, esto previó a su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) China 2026. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Sheinbaum también presentó el incremento del salario mínimo: 154% en términos reales en ocho años. Sostuvo que ese aumento fortaleció el mercado interno y que “cuando mejora la vida de las familias, fortalecemos la economía”. Agregó que en 2026 el número de estudiantes en educación media superior y superior creció en medio millón de jóvenes respecto al año anterior.

México figura además entre los cinco países con mayor producción de ingenieros del mundo, dato que Sheinbaum utilizó para argumentar la capacidad del país de participar en cadenas globales de valor y desarrollar industrias propias. “Contamos con universidades públicas, centros de investigación, jóvenes altamente preparados y una sólida tradición industrial”, dijo ante los empresarios.

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Sheinbaum se reunirá con Xi Jinping y otros líderes

La reunión bilateral con el presidente chino Xi Jinping, prevista para la madrugada de este martes en horario de México, será el segundo encuentro entre ambos mandatarios, tras el primero en noviembre de 2024 durante el G20 en Río de Janeiro. Sheinbaum precisó antes del viaje que el comercio no será el eje central de la conversación.

Sheinbaum se reunirá con Xi Jinping y con el primer ministro de Canadá en China: la agenda del segundo día en el APEC

Entre los temas que se prevé abordar están el modelo chino de hospitales inteligentes con inteligencia artificial y robótica, la economía circular y la incineración de residuos para generar energía, el desarrollo científico-tecnológico y la cooperación en paneles fotovoltaicos y plantas solares.

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“Tenemos un plan muy ambicioso de paneles fotovoltaicos, de plantas solares en el país”, dijo Sheinbaum.

Además de su intervención ante el Consejo Asesor de Negocios, Sheinbaum tiene previsto participar en la reunión plenaria de líderes de las 21 economías del foro, programada para el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen. Las 21 economías del foro representan el 60% del PIB mundial.

México fue confirmado como sede de la cumbre APEC en 2028, por lo que la visita sirve también para la coordinación previa a esa responsabilidad.

La agenda de la presidenta contempla reuniones bilaterales con el primer ministro canadiense Mark Carney. El gobierno mexicano confirmó además encuentros con los gobiernos de Australia, Vietnam y Singapur, así como con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

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No se tiene programado ningún encuentro bilateral con Donald Trump, aunque ambos mandatarios coincidirán en la cumbre. Sheinbaum tiene previsto regresar a México en la madrugada del viernes 20 de noviembre para encabezar los actos por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana.