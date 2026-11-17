Tuto Patiño celebró estar entre los 10 finalistas de 'MasterChef Celebrity 2026' (cortesía Canal RCN)

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“Las reglas son las reglas y aquí cualquiera hubiera podido llegar a este top con esfuerzo, cocina, estudio y compromiso, y eso fue lo que hicimos como cocineros”, escribió Tuto Patiño en su cuenta de Instagram al celebrar su ingreso al Top 10 de MasterChef Celebrity Colombia 2026, una conquista que adquiere un peso particular dado que el actor bumangués lleva días fuera de la competencia por una lesión en la rodilla.

Tuto Patiño se lesionó durante un reto de campo y tuvo que abandonar la prueba

El percance ocurrió mientras se grababa uno de los episodios del programa. Durante un reto de campo, Patiño intentó esquivar a un perro que apareció repentinamente en el set y, al no calcular bien el espacio, chocó contra una estructura del lugar.

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Según su propio relato, el golpe fue contra una mesa de trabajo, lo que lo hizo pisar mal mientras intentaba recuperar el equilibrio. La consecuencia fue una lesión de rodilla que derivó en dolor e inflamación creciente durante las horas siguientes.

Pese a la molestia inicial, el actor continuó con la prueba por compromiso, pero con el paso del tiempo tuvo que reconocer ante la presentadora Claudia Bahamón que no estaba en condiciones de rendir al 100%. La decisión de retirarse fue visible en pantalla y generó preguntas inmediatas sobre su continuidad en el reality.

El contundente mensaje de Tuto Patiño a las críticas que ha recibido con su paso al Top 10 a pesar de no haber pasado el reto de eliminación en el que quedó por fuera Jimmy Vásquez (@eltuto8/IG)

Patiño confirmó que se recupera con terapia y no reveló fecha de regreso

Ante la preocupación de sus seguidores, el actor se pronunció en redes sociales para dar un parte de tranquilidad. “Recuperándome, terapia, dándole a esa rodilla que sufrió bastante, pero con toda la energía para salir adelante”, afirmó. No precisó cuánto tiempo tomará su recuperación ni cuándo se reintegrará a las grabaciones.

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Su ausencia no le impidió quedar dentro del Top 10. Según lo informado por medios colombianos, cuando Patiño regrese a la competencia, deberá enfrentar directamente un reto de eliminación, sin pasar por las etapas previas que sí disputaron sus compañeros.

El Top 10 quedó definido el 11 de noviembre con la eliminación de Jimmy Vásquez

Los últimos cupos del selecto grupo se definieron en el capítulo del 11 de noviembre, cuando Sebastián Villalobos, Verónica Orozco y Marcela Carvajal superaron el reto de eliminación y aseguraron su continuidad, mientras que Jimmy Vásquez tuvo que despedirse del programa.

Sebastián Villalobos, Verónica Orozco, Sebastián Vega, Marcela Carvajal, Pautips, Emmanuel Restrepo, Robert Farah, Emiro Navarro, Julieta Piñeres y Tuto Patiño continúan en carrera en MasterChef Celebrity (Cortesía Canal RCN )

Con Patiño incluido por incapacidad médica, el Top 10 quedó integrado por Julieta Piñeres, Sebastián Vega, Pautips, Emiro Navarro, Robert Farah, Emmanuel Restrepo, Villalobos, Orozco, Carvajal y el propio Patiño.

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En su publicación en Instagram, el actor cerró el mensaje con una frase directa hacia quienes cuestionaron su permanencia en el concurso: “Y al que no le guste, #elTop (sic)”.

Su paso por el programa incluyó un desmayo y un emotivo homenaje a una expareja fallecida

La de Patiño en MasterChef Celebrity Colombia 2026 ha sido una participación marcada por las situaciones físicas y los momentos de alto impacto emocional.

Ya en el tercer capítulo del programa, el actor protagonizó uno de los sustos más recordados de la temporada: durante el primer reto de campo, en el que los 24 participantes debían preparar un menú completo para una boda al aire libre, sufrió dos descompensaciones derivadas de un golpe de calor tras permanecer por largo tiempo frente a los hornos.

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El participante afirmó que el malestar y el color de su rodilla lo llevaron a dejar la competencia de forma temporal (@masterchefcelebrityco/ Instagram)

“Se me fueron las luces literalmente”, declaró en ese momento. Tras ser atendido por los paramédicos de la producción, volvió a la cocina para apoyar a su equipo, pero minutos después sufrió un segundo desmayo. Pese al episodio, optó por reintegrarse a la prueba. Su equipo, el azul, terminó con delantal negro.

La temporada también le deparó uno de los instantes más emotivos del reality. En octubre, durante una prueba de caja misteriosa, Patiño aprovechó una dinámica que invitaba a los participantes a enviar un mensaje pendiente a alguien importante para rendir un homenaje a Alejandra, una expareja que murió de cáncer años atrás.

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El actor contó que intentó comunicarse con ella tres días antes de su fallecimiento, pero no logró concretarlo.

“Te quiero decir que perdón si alguna vez en tu vida te hice daño; nunca fue mi intención hacerle daño a una persona que fue tan importante en mi vida”, expresó frente a sus compañeros y al jurado.