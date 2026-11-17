El centro de Toluca presenta restricciones a la circulación vehicular por el desfile del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El centro de Toluca tendrá restricciones a la circulación durante la madrugada y la mañana del viernes 20 de noviembre, debido al desfile cívico-militar por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

La actividad se realizará en la Plaza de los Mártires, dentro del primer cuadro de la capital mexiquense. El dispositivo vial abarcará avenidas y calles cercanas a la zona donde se concentrarán los contingentes.

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El desfile reunirá a escuelas, instituciones de seguridad y organizaciones civiles. La programación contempla carros temáticos, agrupaciones de caballería y exhibiciones deportivas.

El desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana se realizará el viernes 20 de noviembre en la Plaza de los Mártires de Toluca. La ceremonia comenzará a las 8:50 horas y el inicio del recorrido está previsto para las 9:00. Los cierres viales comenzarán a las 2:00 y se extenderán hasta las 14:00 horas.

Los cierres comenzarán desde la madrugada del viernes

Las restricciones de tránsito iniciarán a las 2:00 horas, siete horas antes del comienzo previsto para el desfile. El operativo se aplicará para facilitar la concentración de participantes y el desarrollo de las actividades conmemorativas.

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Las afectaciones se mantendrán hasta las 14:00 horas. Ese periodo contempla la ceremonia oficial, el paso de los contingentes y el retiro de las personas que participen en el evento.

El operativo abarcará distintos puntos del primer cuadro de Toluca. Las autoridades recomendaron a automovilistas y usuarios del transporte público anticipar sus traslados y evitar las vialidades señaladas.

Quienes necesiten atravesar el centro de la ciudad deberán considerar que los desvíos pueden incrementar la carga vehicular en calles y avenidas cercanas a la zona del desfile.

Isidro Fabela tendrá restricciones en cinco cruces

La avenida Isidro Fabela será una de las vialidades con mayores afectaciones. Los cierres se aplicarán en sus cruces con Independencia, Morelos, Hidalgo, Primero de Mayo y Lerdo de Tejada.

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Las restricciones en esa avenida llegarán hasta la zona de Andrés Quintana Roo. La medida forma parte del perímetro de seguridad previsto alrededor de la Plaza de los Mártires.

La circulación en los accesos cercanos al centro estará condicionada durante buena parte de la mañana. Las personas que habitualmente utilizan Isidro Fabela para trasladarse deberán contemplar rutas distintas.

La recomendación para quienes circulen en automóvil es no ingresar al primer cuadro si el trayecto no es indispensable. El cierre de cruces puede dificultar el paso hacia otras calles del centro.

También habrá cortes en 28 de Octubre y José María Morelos

La calle 28 de Octubre tendrá restricciones en el tramo que va de Paseo Tollocan a José María Morelos. Esa vía quedará incluida dentro del dispositivo de movilidad por la conmemoración.

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La avenida José María Morelos también contará con cortes. Las afectaciones se aplicarán entre Mariano Escobedo e Isidro Fabela.

Las restricciones alcanzarán una zona utilizada como conexión entre vialidades centrales y sectores aledaños al recorrido. Por esa razón, los traslados hacia el centro pueden requerir más tiempo del habitual.

Los usuarios del transporte público deberán prever cambios en sus recorridos. Las unidades que circulan por calles próximas a la Plaza de los Mártires podrían modificar sus trayectos mientras permanezca activo el operativo.

¡Toma precauciones y anticipa tus traslados!

Con motivo del desfile conmemorativo por el 116 Aniversario de la Revolución Mexicana, en el EdoMéx, este próximo viernes 20 de noviembre, se realizará el cierre de vialidades en Toluca, en un horario de 2:00 a 14:00 horas. pic.twitter.com/tEJhw8V4XW — Gobierno del Estado de México (@Edomex) November 13, 2026

Andrés Quintana Roo tendrá cierres entre Constituyentes e Instituto Literario

La avenida Andrés Quintana Roo tendrá restricciones en el tramo comprendido entre Constituyentes e Instituto Literario. Esa vialidad forma parte de las calles contempladas para el control de circulación.

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La información difundida sobre el operativo establece un horario general de cierre de 2:00 a 14:00 horas. No se precisó una hora particular para la reapertura de cada uno de los puntos afectados.

La habilitación de las vialidades dependerá de la conclusión de la ceremonia y del retiro de los contingentes. Por ese motivo, se recomienda verificar las condiciones de circulación antes de dirigirse al centro.

Las personas que residan cerca del perímetro de restricciones deberán planear con anticipación sus salidas. El dispositivo afectará accesos y cruces que conectan con la zona donde tendrá lugar el desfile.

La ceremonia reconocerá a cuatro deportistas mexiquenses

La gobernadora Delfina Gómez encabezará la ceremonia conmemorativa. Durante el acto se entregará el Premio Estatal del Deporte 2026 a deportistas mexiquenses que obtuvieron resultados en competencias estatales, nacionales e internacionales.

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Los cuatro galardonados recibirán una bolsa de 110 mil pesos aportada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

El reconocimiento a los deportistas formará parte de las actividades programadas para recordar el inicio de la Revolución Mexicana. La ceremonia se desarrollará antes del inicio del desfile cívico-militar.

Las personas que quieran asistir a la Plaza de los Mártires deberán considerar que el acceso puede complicarse conforme se acerque la hora del evento. La recomendación es llegar alrededor de las 7:00 horas.

Los cierres viales en el primer cuadro de Toluca comienzan a las 2:00 y concluyen a las 14:00 horas este viernes 20 de noviembre. (Ayuntamiento de Toluca)

Qué deben considerar quienes asistirán al desfile

Los asistentes deberán tomar en cuenta que la concentración de contingentes y el cierre de calles comenzarán desde las primeras horas del viernes. Llegar con antelación permitirá evitar parte de las restricciones de movilidad.

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La Plaza de los Mártires será el punto de reunión de escuelas, corporaciones de seguridad, organizaciones civiles, deportistas y agrupaciones que participarán en el recorrido.

La actividad incluirá representaciones históricas y elementos alusivos a la conmemoración. También habrá caballería, carros temáticos y exhibiciones deportivas.

La jornada reunirá actividades cívicas y deportivas en el primer cuadro de la capital mexiquense. El operativo vial busca ordenar el tránsito durante el desarrollo de la ceremonia y del desfile.

Rutas alternas y traslados anticipados, la recomendación principal

Los automovilistas deberán evitar Isidro Fabela, 28 de Octubre, José María Morelos y Andrés Quintana Roo en los segmentos incluidos en las restricciones.

El tránsito en las calles cercanas también puede aumentar debido a los desvíos. Elegir rutas fuera del primer cuadro permitirá reducir las demoras durante el horario de cierres.

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Las personas que requieran usar transporte público deberán salir con tiempo adicional. Las modificaciones en la circulación pueden afectar los trayectos habituales hacia el centro de Toluca.

La principal recomendación es anticipar los traslados y consultar opciones de recorrido antes de salir. El dispositivo estará vigente durante las actividades por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.