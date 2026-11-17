Federica Quijano habló sobre los retos médicos y las crisis que ha enfrentado junto a su hijo Sebastián a lo largo de más de una década. (Instagram/@federicaquijano)

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La cantante Federica Quijano enfrentó el recuerdo de internar a su hijo en un hospital psiquiátrico debido a crisis agudas por autismo. La integrante de Kabah calificó el episodio como el trago más amargo de su vida ante la falta de espacios clínicos adecuados en el país.

El relato surgió en el podcast “¿Quién dijo miedo?“, emisión que conduce con su pareja sentimental. La artista detalló el momento en que las autolesiones del menor rebasaron cualquier intento de contención en casa.

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Apenas en septiembre de 2026, Sebastián, de 19 años, sufrió otra crisis severa en Mérida que obligó a trasladarlo sedado a la capital del país. El joven ya supera en estatura y fuerza física a la cantante.

El menor intentó arrojarse de un balcón durante una crisis

El internamiento ocurrió cuando el niño tenía nueve años, los episodios violentos escalaron sin tregua hasta poner en riesgo su integridad física, lo que orilló a la familia a pedir auxilio médico urgente.

“Ver esa parte en tu hijo de nueve años, ver cómo se pega él solito, se quería aventar del balcón de la casa, ha sido la parte más dolorosa de mi vida”, relató Quijano sobre la impotencia ante los actos del menor.

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La cantante describió la crudeza de la llegada a la clínica, el personal médico sujetó al menor para frenar los golpes, mientras ella miraba la maniobra sin margen de maniobra.

“Ver cómo se lo iban llevando y cómo lo estaban sedando, “cómo lo estaban amarrando”. A ti te lo están quitando, lo están sedando”, contó Quijano sobre la sujeción mecánica en el psiquiátrico.

La cantante narró en su podcast el impacto de ver a su hijo sedado y contenido físicamente en un hospital psiquiátrico a los nueve años de edad. (Foto: Instagram/@dip.federicaq)

La intérprete explicó que la decisión se tomó cuando el daño fue contra él mismo. La amenaza de una caída al vacío volvió inviable mantenerlo en la vivienda familiar.

“Una cosa es que te pegue a ti, pero cuando se empiezan a autolesionar y se lastiman ellos solitos, o “se quieren aventar” de un segundo piso, no es algo que tú puedas controlar”, expuso la artista.

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Quijano cuestionó las carencias del sistema sanitario en México, aseguró que las áreas de urgencias rechazan a pacientes dentro del espectro autista cuando caen en desbordes psicomotores graves.

“No hay muchos lugares, no hay psiquiátricos como tal en donde tú los puedas llevar o que te digan una emergencia, pues “no hay hospital” que te los reciba”, sentenció en el podcast.

Quijano cuestionó las carencias del sistema sanitario en México, aseguró que las áreas de urgencias rechazan a pacientes dentro del espectro autista cuando caen en desbordes psicomotores graves. Ig: federicaquijano

Una caída a los tres años detonó el cambio de conducta

Quijano adoptó a Sebastián cuando el pequeño tenía 18 meses. Las autoridades lo rescataron de la calle en condiciones de abandono, con un cuadro severo de desnutrición, rinitis y mordeduras de animales.

El niño creció con hitos normales de desarrollo hasta los tres años y medio. Tras golpearse en una caída doméstica, perdió el habla de golpe, volvió a usar pañales y comenzó a golpearse la cabeza de manera repetitiva.

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Los médicos diagnosticaron al inicio una supuesta enfermedad neurodegenerativa terminal. Tras nuevos estudios clínicos, los especialistas confirmaron Trastorno del Espectro Autista con retraso intelectual de leve a moderado.

El ingreso de Sebastián al centro psiquiátrico a los 9 años detonó el primer cuadro de depresión clínica en la vida de la cantante. Federica Quijano reconoció en entrevistas posteriores que ver a su hijo tras las rejas de un pabellón psiquiátrico la obligó a someterse a tratamiento psiquiátrico y terapia continua bajo prescripción farmacológica, un proceso del que aseguró no avergonzarse, pues requirió soporte profesional para evitar el colapso emocional mientras mantenía la custodia del menor.

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Sebastián fue adoptado cuando tenía un año y medio de edad; a los tres años recibió el diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista. (IG: @federicaquijano)

El historial médico incluye traslados y diagnósticos de epilepsia

La búsqueda de atención médica especializada enfrentó trabas burocráticas desde los primeros años. En 2017, Quijano viajó de Mérida a la Ciudad de México para internar a su hijo en el Hospital Infantil Militar, luego de que clínicas locales rechazaron el ingreso.

En enero de 2024, la cantante acabó en el hospital con el brazo inmovilizado. Sebastián le propinó un cabezazo accidental durante un desborde en su recámara, lo que le provocó tendinitis aguda y el uso de férula por varias semanas.

La cantante relató cómo se siente después de la lesión Crédito: (Instagram/@federicaquijano)

Meses después del incidente, los neurólogos le confirmaron a Federica Quijano que el joven padece epilepsia. Los cambios hormonales de la adolescencia detonaron episodios convulsivos que exigieron un reajuste completo en su medicación diaria.

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Quijano busca alternativas para garantizar una estancia digna para su hijo, su objetivo central consiste en asegurar un centro especializado que atienda a Sebastián cuando ella ya no cuente con la fuerza física para contenerlo.

Las complicaciones médicas del joven han requerido traslados de emergencia entre Mérida y la Ciudad de México para recibir atención neurológica. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Quijano declaró que localizó un centro de atención especializada en Morelos, pero reconoció que sus ingresos actuales no le permiten cubrir la mensualidad que exige la institución.

La cantante explicó que su prioridad laboral en los escenarios con Kabah consiste en solventar los fármacos de Sebastián y generar un fondo de ahorro para el futuro, con el objetivo explícito de evitar que el joven termine en un psiquiátrico público el día que ella ya no tenga la capacidad física para contener sus crisis.

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