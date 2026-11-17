La mujer de 31 años y los hombres de 41 y 36 años fueron detenidos durante el operativo de seguridad en el Estadio GNP Seguros. Crédito: SSC

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a tres personas señaladas como presuntas responsables de robar celulares a asistentes de los conciertos de la cantante colombiana Karol G dentro del Viajando por el Mundo Tropitour, en el Estadio GNP Seguros.

Los arrestos ocurrieron en tres hechos distintos dentro del perímetro del recinto, en la alcaldía Iztacalco, aunque la autoridad no precisó en cuál de los días del operativo se registró cada caso.

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El dispositivo de seguridad había sido desplegado para cubrir los conciertos programados los días 13, 14 y 15 de noviembre. Sin embargo, la tercera función no se llevó a cabo en la fecha prevista: OCESA pospuso el show del domingo 15 por motivos de salud de la artista y lo reprogramó para el martes 17, en el mismo escenario.

Los oficiales aseguraron un Honor y dos iPhone durante las detenciones

En el primer caso, policías que realizaban recorridos en el perímetro del estadio, ubicado en Viaducto Río de la Piedad, colonia Granjas México, atendieron a una ciudadana que señaló a una mujer como la responsable de sustraerle un teléfono celular del bolsillo del pantalón. Los oficiales le marcaron el alto y, tras una revisión preventiva, le encontraron un dispositivo que coincidió con las características proporcionadas por la afectada.

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En el segundo hecho, registrado en el mismo perímetro, un ciudadano solicitó apoyo policial y señaló a un hombre como el presunto responsable de arrebatarle su celular. Los uniformados interceptaron al sujeto y, mediante revisión preventiva, le aseguraron un teléfono que la víctima reconoció como de su propiedad.

Los dos iPhone y el celular Honor fueron recuperados por policías capitalinos durante las detenciones realizadas en el Tropitour de Karol G. Crédito: SSC

El tercer hecho ocurrió durante el desalojo del inmueble, cuando una mujer reportó a los oficiales que un hombre le había sustraído su dispositivo móvil. Los policías se aproximaron a la persona señalada y, tras revisarla, le localizaron un celular que la afectada identificó como suyo.

Imágenes difundidas por la SSC mostraron los objetos asegurados: un celular Honor de color azul marino, un iPhone blanco con funda alusiva a Nintendo Switch y un iPhone de color azul claro. Las fotografías de los tres detenidos, con el rostro cubierto, también fueron publicadas por la dependencia capitalina.

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Las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público

Los arrestados fueron identificados como una mujer de 31 años y dos hombres de 41 y 36 años, respectivamente. Los oficiales les informaron sus derechos constitucionales y, junto con los teléfonos asegurados, los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público, que determinaría su situación jurídica e iniciaría las carpetas de investigación correspondientes.

El operativo de seguridad para los conciertos de Karol G había contemplado el despliegue de mil 209 uniformados, apoyados con 47 vehículos oficiales, ocho motocicletas, nueve grúas, dos drones, un camión y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores.

A esto se sumaron 463 elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), encargados de la supervisión en accesos, gradas y zona de alimentos.

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La Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial también mantuvo recorridos en las inmediaciones del recinto para prevenir la reventa de entradas durante los tres días del dispositivo.

El concierto del domingo se pospuso por motivos de salud de la cantante

La tercera fecha del Tropitour en la capital, programada para el domingo 15 de noviembre, no se realizó como estaba previsto. OCESA y la productora Enso confirmaron esa tarde que el show “no se llevará a cabo”, sin detallar el padecimiento que enfrentaba la cantante.

Karol G en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. (Ricardo Téllez/Infobae México)

Los organizadores reprogramaron la presentación para el martes 17 de noviembre, en el mismo Estadio GNP Seguros. Los boletos adquiridos para el domingo quedaron validados automáticamente para la nueva fecha, mientras que quienes no puedan asistir tienen la opción de solicitar reembolso a través de Ticketmaster.

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Las dos primeras funciones, realizadas el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre, sí se llevaron a cabo con normalidad y contaron con las participaciones de Thalía y Belinda como invitadas especiales.

El mes pasado, la SSC registró 77 detenciones en el Gran Premio de México

El operativo en el Estadio GNP se sumó a una serie de despliegues recientes de la SSC en eventos masivos en la alcaldía Iztacalco. El mes pasado, entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, durante el Gran Premio de México de Fórmula 1 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la dependencia detuvo a 77 personas.

Gran Premio de la Formula 1 en México dejó 77 detenidos. Crédito: SSC

De ese total, 76 fueron arrestadas por posiblemente propiciar la reventa de boletos, mientras que una fue detenida por el presunto robo de una cartera al interior del recinto. Los oficiales aseguraron 25 boletos cuya posesión legal no pudo ser acreditada por los detenidos, quienes fueron presentados ante el Juez Cívico itinerante.

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Del total de personas arrestadas por reventa, 25 contaban con antecedentes por el mismo hecho, lo que representó un tercio de los casos registrados en ese operativo. Durante la jornada inaugural del viernes 30 de octubre, los elementos de la SSC también detectaron 36 acreditaciones falsas que intentaron ingresar al autódromo y recuperaron 20 boletos adicionales.

Gran Premio de la Formula 1 en México dejó 77 detenidos. Crédito: SSC

El despliegue para el Gran Premio incluyó el aseguramiento de 5 drones que sobrevolaron sin autorización el perímetro del recinto, así como 426 pruebas de alcoholimetría aplicadas a automovilistas, de las cuales 42 resultaron positivas. Para ese operativo se desplegaron más de 4 mil 300 elementos entre labores de prevención, seguridad y vialidad.

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