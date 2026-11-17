Thalía junto a Karol G en el Estadio GNP - (X)

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La amistad y la admiración entre Thalía y Karol G volvieron a convertirse en protagonistas de las redes sociales. Después de compartir uno de los momentos más especiales de la primera presentación de la colombiana en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, la cantante mexicana publicó un emotivo mensaje acompañado de imágenes de su participación en el espectáculo, en el que recordó el sueño que ambas cumplieron sobre el escenario y expresó sus deseos de pronta recuperación para La Bichota.

El encuentro ocurrió el viernes 13 de noviembre, cuando Thalía apareció como invitada sorpresa durante el primer concierto de la gira Viajando por el mundo Tropitour en la capital mexicana. La participación tuvo un significado especial para Karol G, quien desde pequeña admiraba a la intérprete mexicana y soñaba con compartir algún día el escenario con ella. Frente a aproximadamente 65 mil asistentes, las artistas protagonizaron un recorrido musical por algunos de los éxitos más recordados de Thalía.

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Sin embargo, el mensaje de la mexicana adquirió un significado todavía más especial después de que Karol G tuviera que posponer su presentación programada para el domingo 15 de noviembre por motivos de salud. Con una publicación cargada de afecto, Thalía dejó claro que la experiencia compartida fue inolvidable y aprovechó para enviarle palabras de aliento. Una de las frases que más llamó la atención fue: “Espero que mejores pronto mi amor @karolg”.

Thalía recuerda el sueño de infancia que Karol G cumplió en México

Thalía - (Instagram)

A través de su publicación, Thalía recordó que la admiración de Karol G por su música comenzó cuando la colombiana todavía era una niña. La mexicana hizo referencia a una antigua aparición televisiva en Colombia, donde Carolina Giraldo, nombre real de La Bichota, interpretó su canción Piel Morena.

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“Qué felicidad haberle cumplido el sueño a esa Carolinita, niña hermosa, que un día cantó ‘Piel Morena’ en un programa de TV de su Colombia”, escribió la intérprete, quien también reconoció que aquel encuentro representó una ilusión compartida.

La cantante mexicana expresó que el momento tuvo un significado especial para ambas: “Me llena de mucha alegría y agradecimiento haber estado ahí para ti, a través de mis canciones, cuando apenas eras una pequeñita aprendiendo de la vida. Pero la verdad, nos cumplimos el sueño las dos”. También añadió: “¡Papá Dios nos juntó en el momento perfecto! Fuimos increíblemente felices y libres en tu escenario”.

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Tres canciones y un mariachi marcaron el encuentro musical

Karol G cumplió su sueño de cantar “Piel morena” junto a Thalía en Ciudad de México (tomado de redes sociales)

Durante la presentación, Thalía y Karol G interpretaron juntas “Piel Morena”, “Amor a la mexicana” y “¿A quién le importa?”, tres temas que hicieron cantar al público reunido en el Estadio GNP Seguros.

La colombiana lució un traje charro blanco con detalles inspirados en los colores de la bandera mexicana, mientras la presentación estuvo acompañada por mariachi.

Thalía también reveló que preparó a mano unas guitarras decoradas especialmente para Karol G, un regalo que entregó durante el encuentro. Además, celebró la unión entre mujeres de la industria musical con una reflexión que resumió el cariño que siente por la colombiana: “Qué lindo que las mujeres en la música construyamos juntas, nos celebremos y caminemos de la mano. ¡Juntas somos mejores, hermana! Te quiero”.

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¿Por qué Karol G pospuso su concierto del 15 de noviembre?

La cantante Karol G sostiene la bandera de México durante su presentación musical en el Estadio GNP Seguros.

La celebración musical tuvo un cambio inesperado cuando se anunció que la presentación de Karol G programada para el domingo 15 de noviembre en el Estadio GNP sería reprogramada por motivos de salud. La decisión llegó después de que la cantante completara sus dos primeras presentaciones en Ciudad de México, correspondientes a su gira Viajando por el mundo Tropitour.

Los organizadores explicaron que la determinación se tomó priorizando la salud y el bienestar de la colombiana. Aunque no se dieron a conocer detalles específicos sobre el problema de salud que motivó el aplazamiento, la noticia generó preocupación entre sus seguidores, quienes esperaban disfrutar de la tercera fecha del espectáculo en la capital mexicana.

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La nueva fecha quedó establecida para este martes 17 de noviembre, en el mismo recinto. Los boletos adquiridos para la función del domingo serán válidos para la presentación reprogramada, mientras que quienes no puedan asistir podrán consultar el procedimiento de reembolso mediante Ticketmaster. En medio de este cambio, las palabras de Thalía se sumaron a las muestras de cariño para Karol G, recordando que aquel encuentro no solo fue un espectáculo musical, sino también la realización de un sueño que comenzó cuando la colombiana era apenas una niña.