Rescate de un comerciante secuestrado en Kennedy que permanecía sedado y atado (Policía Metropolitana de Bogotá)

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La Policía Nacional rescató a un comerciante de 57 años que permanecía retenido en una vivienda del barrio El Amparo, en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá. La víctima estaba atada de pies y manos con cables y, según las autoridades, bajo los efectos aparentes de clonazepam. Dos personas fueron capturadas en flagrancia y un adolescente de 16 años fue aprehendido por el caso.

El operativo estuvo a cargo del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), que activó un mecanismo de búsqueda luego de que la pareja sentimental del hombre alertara sobre su desaparición a través de la línea antisecuestro 165.

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De acuerdo con la investigación, el comerciante salió de un establecimiento de la Zona T acompañado por varias personas, quienes presuntamente lo llevaron después a un hotel de la localidad de Teusaquillo.

Capturan a dos personas por el secuestro extorsivo de un comerciante en el sur de Bogotá (Policía Metropolitana de Bogotá)

Allí, los responsables habrían usado el teléfono de la víctima para enviar audios a familiares y conocidos. En los mensajes exigían entre $1 millón y $30 millones a cambio de dejarlo en libertad.

La denunciante informó a los investigadores sobre la ubicación que registraba el celular del hombre. Esa información llevó a los uniformados hasta un inmueble situado en el barrio El Amparo.

Cuando los agentes llegaron al lugar, varias personas trataron de escapar a través de los techos de viviendas cercanas. Los policías ingresaron al inmueble tras escuchar pedidos de auxilio.

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En el interior encontraron al comerciante, que llevaba cerca de 48 horas secuestrado. Estaba amarrado con cables y bajo la vigilancia de un hombre, de acuerdo con el reporte oficial.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron cinco celulares, un frasco de clonazepam y objetos personales de la víctima. Entre los detenidos figura una mujer que, al parecer, estuvo con el hombre cuando salió del establecimiento de la Zona T.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá alertó sobre una extorsión digital que comienza con videollamadas desde números desconocidos (Secretaría de Seguridad de Bogotá)

Los dos capturados, el adolescente aprehendido y los elementos incautados quedaron a disposición de la autoridad competente por el delito de secuestro extorsivo.

Las alertas del Gaula para prevenir delitos

El Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional difundió recomendaciones para reducir los riesgos al acordar citas con personas desconocidas, en especial cuando el contacto surge en aplicaciones digitales o redes sociales.

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El subcomandante del Gaula Bogotá, mayor David Rodríguez, pidió desconfiar de quienes intentan generar cercanía en poco tiempo, proponen trasladar el encuentro a espacios privados o insisten en prolongarlo hasta la madrugada.

Las autoridades aconsejaron verificar la identidad de la otra persona antes de asistir a la cita. El perfil debe contener información coherente en distintas redes sociales. También recomendaron mantener precaución si evita las videollamadas o da versiones contradictorias sobre su vida personal.

En una oficina oscura, investigadores del GAULA revisan cámaras de seguridad y expedientes sobre una desaparición en Bogotá, con pantallas brillando y papeles sobre la mesa, en una ilustración periodística de estilo moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gaula sugirió rechazar cambios de último minuto en el punto de encuentro, sobre todo si incluyen traslados a apartamentos, hoteles, residencias o sectores poco concurridos.

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Antes de una reunión con alguien recién conocido, la Policía recomendó activar la ubicación compartida y configurar contactos de emergencia. “Los primeros minutos tras una alerta suelen ser determinantes para la reacción de las autoridades”, afirmó Rodríguez.

La institución también pidió no aceptar bebidas, cigarrillos ni alimentos suministrados por desconocidos y no perder de vista los tragos en bares, discotecas, establecimientos nocturnos o reuniones sociales.

Ante la sospecha de haber recibido una sustancia tóxica o frente a comportamientos inusuales del acompañante, las autoridades recomendaron pedir ayuda de inmediato y comunicarse con la línea de emergencias 123 o la línea antisecuestro 165.

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La Policía señaló que la información oportuna de familiares y allegados puede facilitar la ubicación de una persona en riesgo. Las líneas 123 y 165 permanecen habilitadas para recibir alertas y activar la respuesta de las autoridades ante posibles casos de secuestro o extorsión.