Karina García sabía que Emiro Navarro le iba a ganar en la pelea de ‘Stream Fighters 5′ a Valentino Lázaro: “Me dio mucho pesar”

Karina García destacó la resistencia de Valentino Lázaro tras su pelea con Emiro Navarro ((valentinolazaroh/X - karinagarciaoficiall/X)

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Karina García afirmó que anticipó el triunfo de Emiro Navarro sobre Valentino Lázaro en la pelea de Stream Fighters 5, luego de observar el castigo que recibió el creador de contenido durante el combate.

La influencer y empresaria compartió su reacción en un video publicado en Instagram, donde expresó que “me dio mucho pesar” por su amigo Valentino, aunque consideró previsible el resultado del enfrentamiento.

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La empresaria recordó la participación de Navarro en el reality La Casa de los Famoso Colombia y explicó que esa experiencia influyó en su pronóstico. “Yo desde el inicio sabía que Emiro iba a ganar”, sostuvo.

Según García, el competidor exhibía fortaleza en las pruebas físicas del programa donde también ella participó, por lo que creyó que contaba con una ventaja frente a Lázaro. “Uf, Emiro la va a dar”, recordó que pensó entonces. La influencer celebró que su previsión se cumpliera tras la victoria de Navarro.

El comentario también se centró en las lesiones que sufrió Valentino Lázaro en el ring. “Le reventaron las ñatas a mi amigo”, dijo entre risas. Aun así, destacó la actitud del participante ante la derrota. Afirmó que el influencer tomó con humor lo ocurrido y lo definió como un “buen perdedor”.

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Karina García aseguró que previó el triunfo de Emiro Navarro ante Valentino Lázaro - (valentinolazaroh/X - karinagarciaoficiall/X)

García señaló que Lázaro permaneció en competencia pese a los golpes y que no abandonó la pelea. Para ella, esa resistencia merece reconocimiento, al margen del resultado y de la condición física en que terminó el duelo.

Al final de su mensaje, Karina García extendió su reconocimiento a quienes participaron en la quinta edición de Stream Fighters. “Todos, absolutamente todos los que tuvieron el valor de subirse a ese ring son unos ganadores”, manifestó.

La creadora de contenido calificó la experiencia como difícil y sostuvo que exige determinación de los participantes. Sus palabras combinaron la empatía por Lázaro con el respaldo a Emiro Navarro, a quien identificó como el favorito desde antes del combate.

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“Es para gente con muchos ovarios y hombres con muchas”, señaló García quien se enfrentó en el ring en el 2025 junto a la mexicana Karely Ruiz.

En su intervención, evitó cuestionar la decisión deportiva y puso el foco en la entrega de ambos contendientes. También resaltó que aceptar el desafío constituye, a su juicio, una muestra de carácter competitivo.

Tras el mensaje de Karina Garcia en su cuenta en X, Valentino Lázaro le respondió entre risas. “Jajajaja te amo amiga, riámonos juntos por que que mas ajajaja”, señaló.

Karina García explicó por qué creyó que Emiro Navarro vencería en el ring - (stageeventos1/Instagram)

Karina García dijo que su pelea favorita fue la de Yaya

Karina García compartió en Instagram una reacción sobre una pelea que identificó como su favorita y destacó la preparación de Yaya. La influencer y empresaria afirmó que el combate la dejó “sin palabras”, después de observar el desempeño de la participante frente a otras mujeres.

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El pronunciamiento de García se dio tras Yaya Muñoz coronarse como ganadora de Stream Fighters 5 e imponerse en el cuadrangular femenino frente a Karola, Beba y Alexa Torrex.

En el video, García expresó: “Primero tengo que decir que mi pelea favorita, sin duda alguna, fue la de Yaya. O sea, ¡guau! Guau, guau, mis respetos. Dios mío. O sea, yo sabía que ella le estaba metiendo superduro al entrenamiento. Ella es una peleadora muy disciplinada, pero pues sí, me dejó sin palabras. Contra todas esas mujeres, obviamente todo es...”.

Karina García reveló que terminó hospitalizada tras su participación en Street Fighter (@karinagarciaoficiall/Instagram)

Karina García también recordó que terminó hospitalizada en 2025 cuando se enfrentó con Karely Ruiz y recibió oxígeno después de participar en Street Fighter, una experiencia que describió como exigente pese a haber cumplido cuatro meses de preparación. La influencer y empresaria se refirió al episodio durante un video publicado en Instagram, donde comentó algunas peleas del evento.

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“Terminé con oxígeno al final; terminé en el hospital, que muchas personas no lo saben ni siquiera”, sostuvo García. Según su relato, luego de que el público la vio con asistencia respiratoria, fue trasladada a un centro médico de Bogotá porque se encontraba “súper mal”.