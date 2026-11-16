Homenajes en las cataratas del Niágara: desde cuándo existe la tradición y quién la administra

Las cataratas del Niágara se iluminaron con los colores de la bandera de Azerbaiyán por el Día de la Victoria y el Día de la Bandera Nacional (Embajada de Azerbaiyan en Canadá)

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Las cataratas del Niágara se iluminaron con los colores azul, rojo y verde de la bandera de Azerbaiyán durante la noche del 9 de noviembre. La iluminación coincidió con dos fechas del calendario nacional de ese país y formó parte del programa que utiliza el sistema de luces del sitio, ubicado en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, para visibilizar conmemoraciones, campañas sociales y celebraciones internacionales.

La Embajada de Azerbaiyán en Canadá difundió en X imágenes de las cascadas con los tonos de la enseña nacional. Según indicó la representación diplomática, el homenaje estuvo dedicado al Día de la Victoria, que se celebra el 8 de noviembre, y al Día de la Bandera Nacional, conmemorado el 9, según detalló la agencia azerbaiyana APA.

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Este tipo de iluminación especial no requiere instalar un dispositivo nuevo en cada ocasión. Las cataratas cuentan con un sistema de luces que funciona durante todo el año y que reserva franjas de su programación para solicitudes específicas. Los homenajes pueden estar vinculados con campañas sanitarias, fechas internacionales, aniversarios nacionales y causas de organizaciones sin fines de lucro.

Un consejo binacional aprueba las iluminaciones especiales

La Niagara Falls Illumination Board administra y financia la iluminación nocturna de las cataratas desde 1925. El organismo binacional reúne a instituciones de Canadá y Estados Unidos y establece los criterios para la programación habitual y para las solicitudes de iluminación especial.

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Las cataratas se iluminan todas las noches desde el anochecer. Durante noviembre, el horario general se extiende aproximadamente desde las 16.30 hasta las 2.00, aunque puede modificarse según las condiciones de luz. Dentro de esa programación se incluyen homenajes vinculados con causas y fechas determinadas, con colores elegidos para cada conmemoración.

De acuerdo con Niagara Parks, las solicitudes especiales deben realizarse por escrito, mediante un formulario, y presentarse con al menos 30 días de anticipación. La entidad administra esos pedidos conforme a las normas aprobadas por la Niagara Falls Illumination Board.

El programa está destinado principalmente a organizaciones benéficas y sin fines de lucro, además de fechas internacionales y otras conmemoraciones que el organismo considere pertinentes. No se aceptan pedidos comerciales ni celebraciones privadas, como cumpleaños o propuestas de matrimonio. Las reglas tampoco contemplan eventos religiosos o políticos.

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Por lo general, las iluminaciones especiales se asignan en bloques de 15 minutos, con turnos que suelen comenzar a las 22.00. Ese esquema permite incluir más de una causa o celebración en una misma noche. El calendario de noviembre reúne, entre otras actividades, campañas de concientización sobre enfermedades, jornadas contra la violencia de género y fechas nacionales de distintos países.

Las cataratas del Niágara se iluminaron de azul y naranja en apoyo a los New York Knicks durante las Finales de la NBA de 2026 (REUTERS/Lindsay Dedario)

La tecnología LED permite adaptar las cataratas a cada causa

El sistema actual utiliza tecnología LED, instalada en 2016 en reemplazo de las antiguas luces de xenón. Los equipos están distribuidos en tres sectores del entorno de las cataratas: cerca de Queen Victoria Place, sobre el Table Rock Centre y en la garganta del Niágara, frente a las American Falls.

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Desde esos puntos, las luces iluminan las cataratas de la Herradura y las American Falls. La renovación incrementó la intensidad lumínica y amplió las posibilidades de programación, con una gama de colores adaptable a símbolos nacionales, campañas de concientización y acontecimientos de alcance internacional.

Según Niagara Falls Tourism, los paneles LED duplicaron la intensidad de la instalación anterior y redujeron el consumo energético en 60 %. El sistema permite programar secuencias para alternar tonos o mantener una misma combinación cromática durante el período asignado a cada homenaje.

El calendario de iluminaciones especiales muestra que las actividades no se limitan a celebraciones nacionales. En noviembre de 2026, por ejemplo, figuran homenajes por el Día Mundial de la Diabetes, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y fechas patrias de Letonia, Bosnia y Herzegovina, y Barbados. El Día de los Derechos Humanos y la celebración nacional de Rumania están previstos para diciembre.

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Por su visibilidad y alcance simbólico, las cataratas del Niágara funcionan como un espacio de difusión para campañas y conmemoraciones internacionales. Las imágenes de cada iluminación suelen circular a través de fotografías, transmisiones y redes sociales, lo que amplía la llegada de las iniciativas más allá de quienes presencian el espectáculo en el lugar.

La tradición de iluminar las cataratas es anterior a la tecnología actual. La primera iluminación se realizó en 1860, durante la visita del entonces príncipe de Gales. La creación de la Niagara Falls Illumination Board en 1925 convirtió esa práctica ocasional en un programa permanente, que con el tiempo incorporó causas internacionales y homenajes nacionales.

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