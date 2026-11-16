Bogotá ofrecerá más de 6.000 vacantes laborales en tres ferias de empleo de la estrategia Talento Capital (Luisa González/REUTERS)

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Bogotá tendrá más de 6.000 vacantes laborales para el martes 17 y miércoles 18 de noviembre de 2026 en tres ferias de empleo de la estrategia Talento Capital.

La programación incluye una jornada presencial en Puente Aranda con 6.000 puestos, una convocatoria virtual para 60 agentes de call center y una feria en Suba dirigida a población migrante, refugiada, retornada y comunidad de acogida. Las personas interesadas pueden confirmar su asistencia mediante los formularios habilitados por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

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De acuerdo con el Distrito, hay opciones para profesionales, técnicos, tecnólogos y bachilleres, incluidos cargos que no exigen experiencia previa. Para las jornadas presenciales se recomienda llevar la hoja de vida actualizada; en Suba también será necesario presentar el documento de identidad.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo convocan a profesionales, técnicos y bachilleres sin experiencia previa (Secretaría de Desarollo Económico)

Puente Aranda concentrará 6.000 oportunidades en sectores operativos y técnicos

La feria de mayor número de puestos se realizará el martes 17 de noviembre, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., en el Centro Comercial Outlet Factory, ubicado en la avenida de Las Américas #62-84, en Puente Aranda. La convocatoria se desarrolla con la empresa Activos S.A.S. y reúne ofertas en logística, transporte, almacenamiento, construcción, infraestructura, mantenimiento, producción, empaque, comercio y atención al cliente.

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Entre los perfiles requeridos para logística y transporte figuran:

Auxiliares de ruta

Cajeadores

Auxiliares de bodega

Auxiliares logísticos

Montacarguistas

Conductores de tractocamión

Conductores con licencia C1 para distribución de alimentos

Agentes de operaciones terrestres

Operadores de parqueadero

Auxiliares de operaciones en parques de diversiones

En construcción e infraestructura se buscan oficiales y ayudantes de obra, asistentes de topografía, electricistas, técnicos Hvac, oficiales hidráulicos y de redes, maestros de obra y operadores de grúa. La oferta incluye además cargos para electromecánicos, mecánicos, soldadores, técnicos de mantenimiento de maquinaria industrial y auxiliares de laboratorio.

El Centro Comercial Outlet Factory concentrará 6.000 puestos presenciales en Puente Aranda el martes 17 de noviembre (Secretaría de Desarollo Económico)

Producción, comercio y salud hacen parte de la oferta en la jornada presencial

La convocatoria dispone de cargos de operario de producción, auxiliar de empaque, operario de empaque y estibado, asistentes de producción para inspección de blíster y líderes de empaque y despachos. En ventas y servicio al cliente hay vacantes para asesores comerciales, auxiliares y líderes de tienda, agentes de ventas de call center, agentes de cobro y agentes de servicios especiales.

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También se buscan bachilleres sin experiencia, además de jefes y auxiliares de enfermería, promotores de diversiones, monitores de pádel, asistentes de aseo para una planta farmacéutica, analistas de compras y contabilidad y abogados junior. Las personas interesadas deben completar previamente el formulario de confirmación de asistencia dispuesto por la entidad, haciendo clic aquí.

Una sesión virtual ofrecerá 60 puestos de agente de ‘call center’

El martes 17 de noviembre, a las 9:00 a. m., se llevará a cabo una entrevista virtual en sesión única para 60 vacantes de agentes de call center. La empresa aliada es Colombian Outsourcing Solutions S.A.S. y la postulación está dirigida a bachilleres sin experiencia o con menos de tres meses de trayectoria en este tipo de atención.

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El Centro de Oportunidades Tibabuyes en Suba recibirá a personas migrantes, refugiadas y comunidad de acogida con más de 30 empresas aliada (Secretaría de Desarrollo Económico)

Los cargos ofrecen contrato a término indefinido. Entre los beneficios informados están gimnasio, zona gamer, mesas de billar y ping pong, salón de belleza en las instalaciones, un plan de ascensos desde el tercer mes y descuentos en BodyTech, universidades y ropa.

Para participar, se debe confirmar la asistencia en el formulario de la Secretaría de Desarrollo Económico y entrar puntualmente al enlace de Google Meet dispuesto para la entrevista.

Suba recibirá a población migrante, refugiada y comunidad de acogida

La tercera feria tendrá lugar el miércoles 18 de noviembre, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., en el Centro de Oportunidades y Capacidades Tibabuyes (CDC), en la calle 144 #136A-65, en Suba. La actividad convocará a más de 30 empresas aliadas y está orientada a personas refugiadas, migrantes, retornadas y habitantes de la comunidad de acogida.

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El ingreso será gratuito. Quienes asistan deben llevar hoja de vida y documento de identidad, además de diligenciar el formulario de confirmación habilitado por la Secretaría. La entidad recordó que el acceso a las vacantes de Talento Capital no requiere intermediarios ni pagos, por lo que recomendó evitar solicitudes de dinero durante los procesos de postulación.