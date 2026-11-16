América Femenil busca sede fuera de la Ciudad de México para disputar la liguilla como local. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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Ya quedaron definidas las rondas de semifinales de la Liga MX Femenil, por primera vez en la historia del torneo habrá clásico capitalino en esta instancia del campeonato. Pumas logró una clasificación histórica, por primera vez pasó de la ronda de cuartos de final y ahora se enfrentará al América en la aspiración por disputar el título en la final.

Sin embargo, las Águilas se verían obligadas a salir de la Ciudad de México para protagonizar el partido de locales. El equipo de Ángel Villacampa, campeón vigente y líder de la Liga Femenil, tendría que disputar fuera de la capital debido a los compromisos deportivos y musicales programados en el Estadio Azteca durante la Liguilla.

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A falta de la confirmación de las fechas para los partidos —por la pausa de la fecha FIFA—, las de Coapa se enfrentarían a las universitarias entre el 9 y 13 de diciembre, mientras que la Final está prevista entre el 16 y 20 del mismo mes, aunque las fechas y horarios exactos siguen pendientes. Ambos periodos se empalman con la Liguilla varonil y con el concierto que Ricardo Arjona dará el domingo 20 de diciembre.

Los compromisos programados en el Coloso de Santa Úrsula complicarían los planes de las dirigidas por Ángel Villacampa para buscar el bicampeonato. (X / Club América Femenil)

¿Dónde jugaría América Femenil la semifinal?

Debido a la cantidad de eventos programados en el Coloso de Santa Úrsula entre Liga MX, NFL y conciertos, el equipo femenil tendría que buscar una sede alternativa. Según Zaritzi Sosa, reportera de TUDN, América jugaría como local en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla. Y en el caso hipotético de que avance a la final el club repetiría esa sede para definir el campeonato.

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La directiva también habría contemplado otras locaciones para no salir del Valle de México, tal como el Estadio Nemesio Diez, en Toluca, aunque la opción más viable apunta a ser en Puebla. El Cuauhtémoc ya recibió al América varonil en la Final de ida del Apertura 2023, torneo en el que los azulcremas se consagraron tricampeones.

Qué eventos tiene el Estadio Azteca

El Estadio Azteca alberga durante el Apertura 2026 los partidos como local de Cruz Azul, América varonil, América Femenil y Atlante. Aunque ninguno de los equipos masculinos jugará ahí durante la Jornada 17, el inmueble recibirá el duelo de NFL entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings el próximo domingo 22 de noviembre.

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América Femenil jugaría en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Ese encuentro llevó al América Femenil a intercambiar la localía con Toluca en los Cuartos de Final. Las Águilas cerraron la serie en el Estadio Nemesio Diez para conservar en buenas condiciones el césped del recinto de Santa Úrsula.

América eliminó a Toluca con un marcador global de 6-0 y avanzó a la antesala de la Final. La siguiente ronda llegará después de una Fecha FIFA para las selecciones femeninas, pero coincidirá con la fase definitiva de la Liga MX varonil.

Cruz Azul y América serán locales al menos durante los Cuartos de Final varoniles. La disponibilidad del Azteca se reduciría todavía más si alguno de los dos conjuntos llega a Semifinales.

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El concierto de Ricardo Arjona complicaría la opción de usar el estadio para una posible Final femenil. El montaje del escenario comenzará en los días previos al espectáculo del 20 de diciembre, por lo que el inmueble no estaría disponible.

Pumas juega sus primeras Semifinales de Liga Femenil

Pumas será el rival del América en las Semifinales del Apertura 2026, una instancia que el equipo universitario disputará por primera vez en su historia. El partido de ida se jugará en el Estadio Olímpico Universitario y la vuelta será en una sede que todavía debe definirse.

La serie semifinal está programada del 9 al 13 de diciembre y coincidirá con la Final varonil. La definición por el título femenil se realizaría entre el 16 y 20 de diciembre, en fechas que también coinciden con la preparación del concierto en el Estadio Azteca.

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