Mundo

La Unión Europea exige un alto el fuego antes de negociar la paz en Ucrania

Los ministros de Exteriores acordaron en Bruselas priorizar el cese de las hostilidades y rechazar cualquier debate previo sobre la arquitectura de seguridad continental planteado por Moscú durante el Consejo celebrado este lunes

Kaja Kallas descartó una nueva arquitectura de seguridad y afirmó que Rusia violó los tratados internacionales suscritos. (REUTERS/Yves Herman)
Kaja Kallas descartó una nueva arquitectura de seguridad y afirmó que Rusia violó los tratados internacionales suscritos. (REUTERS/Yves Herman)
Guardar

La Unión Europea (UE) marcó este lunes una condición innegociable para avanzar en cualquier negociación de paz sobre Ucrania: primero el alto el fuego, después todo lo demás. Así lo plantearon los ministros de Exteriores comunitarios en un Consejo celebrado en Bruselas, donde rechazaron abrir ya debates sobre una nueva arquitectura de seguridad europea con Rusia.

“El alto el fuego debe ser una prioridad y, después, el acuerdo de paz (...) solo entonces podremos debatir cualquier otra cuestión”, declaró la alta representante de la UE para Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, en una rueda de prensa al término de la reunión.

PUBLICIDAD

Kallas fue tajante al descartar que Europa necesite rediseñar su sistema de seguridad: “No necesitamos una nueva arquitectura de seguridad. Necesitamos restablecer la que ya tenemos. Rusia ha incumplido todos los tratados que la sustentan”, afirmó la política estonia.

La jefa de la diplomacia europea recordó que Moscú también formaba parte de los acuerdos internacionales que sostienen el sistema de seguridad del continente, entre ellos el Acta Final de Helsinki, la Carta de París y el Memorándum de Budapest. Por eso, insistió, el problema no son los instrumentos jurídicos existentes, sino su incumplimiento.

“El problema no son los acuerdos. El problema no es dónde encaja Ucrania en todo esto. El problema es que Rusia está incumpliendo esos acuerdos y no los respeta”, señaló.

PUBLICIDAD

La Unión Europea fijó el alto el fuego previo como condición innegociable para cualquier avance en la paz sobre Ucrania. (REUTERS/Yves Herman)
La Unión Europea fijó el alto el fuego previo como condición innegociable para cualquier avance en la paz sobre Ucrania. (REUTERS/Yves Herman)

Sobre las condiciones que plantea el Kremlin en las negociaciones, Kallas fue igual de directa: “Moscú quiere desmembrar Ucrania, hacer retroceder a la OTAN y ejercer un veto sobre la seguridad europea, y todas esas cosas son inaceptables desde el principio”. Y añadió una comparación temporal: “En 2021, las exigencias de Rusia fueron un pretexto para la guerra. En 2026, son un pretexto para mantener la guerra”.

Entre las exigencias europeas hacia Moscú figuran el respeto a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania, además de su derecho a elegir sus propias alianzas. Kallas fue explícita al respecto: “No puede haber ningún reconocimiento legal de los territorios ucranianos ocupados. Rusia debe rendir cuentas por los crímenes de guerra y pagar por la destrucción que ha causado. Los niños deportados de Ucrania deben regresar a sus hogares. Deben cesar el sabotaje y los ciberataques rusos en toda Europa”.

La disputa por la representación europea

El ministro español José Manuel Albares reclamó un papel para Kallas con el objetivo de evitar una cacofonía europea. (EFE/EPA/OLIVIER HOSLET)
El ministro español José Manuel Albares reclamó un papel para Kallas con el objetivo de evitar una cacofonía europea. (EFE/EPA/OLIVIER HOSLET)

El otro eje de tensión dentro del bloque comunitario es quién debe hablar en nombre de la UE en las negociaciones de paz que organiza Estados Unidos. El pasado viernes, en una cumbre informal celebrada en Dublín, los líderes de los Veintisiete descartaron designar un representante único y optaron por un equipo integrado por el E5 (Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido), junto con la Comisión Europea y el Consejo Europeo, sin incluir a Kallas.

La alta representante reivindicó sus competencias en materia de política exterior y seguridad pese a esa exclusión: “Sigo respetando los tratados. ¿Quién se ocupa de las cuestiones de seguridad y política exterior?”, planteó, antes de ironizar sobre el discurso habitual de la UE ante sus socios internacionales: “Por eso siempre les decimos a nuestros socios: ‘el Estado de derecho, el Estado de derecho’; y, de hecho, en Europa, el Estado de derecho son los tratados, y eso es lo que dicen”.

Preguntada sobre si se arrepentía de haberse postulado para ese papel, Kallas respondió que mantiene su posición: “Me mantengo firme en mis palabras y estoy dispuesta a desempeñar también esta labor (...) como también dije en Dublín; los líderes siempre pueden tomar decisiones diferentes”. Aun así, reconoció sentir cierto “alivio” porque, zanjado el debate sobre el formato, la discusión pueda centrarse en el fondo del asunto, como la exigencia de un alto el fuego.

La alta representante advirtió además sobre el riesgo de que el nuevo equipo negociador genere “estructuras paralelas” dentro de la UE con costes presupuestarios adicionales, dado que el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ya cuenta con “personal muy cualificado” y con expertos en Rusia y en los acuerdos internacionales vinculados a la seguridad europea.

Entre los ministros, el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, fue quien reclamó con mayor claridad un papel para Kallas en las negociaciones, al advertir sobre el riesgo de “cacofonía” por la multiplicación de representantes. Su homólogo lituano, Kęstutis Budrys, defendió por su parte que la UE “hable con una voz” y que Rusia no tenga capacidad de veto: “No necesitamos otra estructura de seguridad europea: una Europa fuerte, un fuerte vínculo transatlántico. Tenemos unas reglas, el problema es que Rusia las está rompiendo”.

Kallas también se hizo eco de las peticiones de varios jefes diplomáticos de los Veintisiete, que reclamaron participar directamente en las negociaciones en lugar de limitarse a recibir información sobre su avance: “Lo que dijeron muchos ministros es que no quieren simplemente recibir información sobre estas cuestiones. Quieren participar en estas conversaciones”.

La diplomacia comunitaria exigió el regreso de los niños ucranianos deportados y el cese de los ciberataques de Moscú. (REUTERS/Yves Herman)
La diplomacia comunitaria exigió el regreso de los niños ucranianos deportados y el cese de los ciberataques de Moscú. (REUTERS/Yves Herman)

Nuevas sanciones contra Moscú

Para mantener la presión sobre el Kremlin, los ministros incorporaron este lunes a más de 140 personas y entidades a la lista negra comunitaria, en relación con la llamada “flota fantasma” y con los sectores financiero y petrolero rusos.

Kallas anunció además que la UE espera presentar “en los próximos días” el vigésimo segundo paquete de sanciones contra Rusia. Según indicó, los ministros realizaron hoy “un firme llamamiento” para endurecer las políticas de visados y para impedir que los deportistas rusos compitan en eventos deportivos celebrados en territorio de la Unión.

Temas Relacionados

Unión EuropeaKaja KallasGuerra Rusia UcraniaSanciones económicas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Una nueva Yalta? Qué se espera de la cumbre de Trump, Xi y Putin y qué busca cada líder

Washington quiere que China entre en el control de armas nucleares, Moscú busca prestigio y Beijing intenta evitar la imagen de un reparto del mundo

¿Una nueva Yalta? Qué se espera de la cumbre de Trump, Xi y Putin y qué busca cada líder

Donald Trump confirmó que se encontrará con Xi Jinping y Putin y agregó: “Tal vez me reúna con Kim Jong-un también”

El mandatario parte rumbo a Filipinas y luego llegará a Shenzhen para participar en la cumbre de APEC, donde crece la expectativa por la esperada reunión tripartita entre los líderes de Estados Unidos, China y Rusia

Donald Trump confirmó que se encontrará con Xi Jinping y Putin y agregó: “Tal vez me reúna con Kim Jong-un también”

Italia intervino el banco digital Revolut por deficiencias en los controles: sospechan que la mafia lavó dinero

El tribunal sostiene que la entidad no informó de operaciones sospechosas de 24 clientes con causas penales, algunos con vínculos con organizaciones criminales. La medida dura un año y no afecta a los depósitos ni al funcionamiento de la entidad financiera

Italia intervino el banco digital Revolut por deficiencias en los controles: sospechan que la mafia lavó dinero

Sufrió un derrame cerebral que le paralizó medio cuerpo y ahora forma parte de un récord Guinness de karate

Ryan Devvarma, cinturón negro quinto Dan de Tripura, participó en el récord de 810 personas ejecutando golpes de kárate simultáneos en Chennai, India, junto a practicantes de entre 5 y 55 años

Sufrió un derrame cerebral que le paralizó medio cuerpo y ahora forma parte de un récord Guinness de karate

La baja de las tecnológicas sigue arrastrando a los mercados: Nvidia pierde otro 3%

El panel tecnológico Nasdaq cede 1,2%, con tendencia negativa para todo el universo de IA y microchips

La baja de las tecnológicas sigue arrastrando a los mercados: Nvidia pierde otro 3%
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

México da a conocer la lista de jugadoras que buscarán el pase a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027

México da a conocer la lista de jugadoras que buscarán el pase a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027

El Perú protagonizó una impresionante despedida al papa León XIV entre llantos, aplausos y pedidos de bendición

Alarma por la crecida del río Paraná: hay cientos de evacuados y crece la preocupación por nuevas tormentas

De millonaria multa económica a un veto: secretario de Gobierno de Querétaro esclarece qué pasará con Gabito Ballesteros

Papa León XIV se despide del Perú tras inolvidable visita apostólica en país: así fue su adiós antes de abordar el vuelo que lo lleva a Roma

DEPORTES

Lionel Scaloni habla en conferencia de prensa antes del último amistoso de la selección argentina contra Costa Rica

Lionel Scaloni habla en conferencia de prensa antes del último amistoso de la selección argentina contra Costa Rica

Batalla contra el cuerpo arbitral y ocho jugadores detenidos: el video del escándalo en un partido del Torneo Regional

Boca Juniors recibió el Premio Simon Wiesenthal 2026 por su lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación

Los escandalosos dardos de la madre de Cristiano Ronaldo contra la selección de Portugal y los jugadores: la reacción del técnico

El polémico informe contra el director de Ferrari por sus “negocios externos” en medio de la crisis que vive el equipo en la F1

ENTRETENIMIENTO

Gérard Depardieu acepta su condena por agresión sexual y pide perdón a las víctimas: "Nunca tuve la intención de hacer daño a las mujeres con las que me crucé" - Clone

Gérard Depardieu acepta su condena por agresión sexual y pide perdón a las víctimas: "Nunca tuve la intención de hacer daño a las mujeres con las que me crucé" - Clone

La escena de 'Crepúsculo' que "predijo" a Robert Pattinson como el nuevo James Bond

Owen Wilson recordó un regalo especial que inauguró su paternidad: “Me divirtió mucho”

¿'The Body’ está basada en una historia real? Esto dijeron las creadoras de la serie de Netflix

Matt Damon habló sobre su papel en La Odisea: “Fue el llamado que había estado esperando toda mi vida”