La Unión Europea exige un alto el fuego antes de negociar la paz en Ucrania

Kaja Kallas descartó una nueva arquitectura de seguridad y afirmó que Rusia violó los tratados internacionales suscritos. (REUTERS/Yves Herman)

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La Unión Europea (UE) marcó este lunes una condición innegociable para avanzar en cualquier negociación de paz sobre Ucrania: primero el alto el fuego, después todo lo demás. Así lo plantearon los ministros de Exteriores comunitarios en un Consejo celebrado en Bruselas, donde rechazaron abrir ya debates sobre una nueva arquitectura de seguridad europea con Rusia.

“El alto el fuego debe ser una prioridad y, después, el acuerdo de paz (...) solo entonces podremos debatir cualquier otra cuestión”, declaró la alta representante de la UE para Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, en una rueda de prensa al término de la reunión.

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Kallas fue tajante al descartar que Europa necesite rediseñar su sistema de seguridad: “No necesitamos una nueva arquitectura de seguridad. Necesitamos restablecer la que ya tenemos. Rusia ha incumplido todos los tratados que la sustentan”, afirmó la política estonia.

La jefa de la diplomacia europea recordó que Moscú también formaba parte de los acuerdos internacionales que sostienen el sistema de seguridad del continente, entre ellos el Acta Final de Helsinki, la Carta de París y el Memorándum de Budapest. Por eso, insistió, el problema no son los instrumentos jurídicos existentes, sino su incumplimiento.

“El problema no son los acuerdos. El problema no es dónde encaja Ucrania en todo esto. El problema es que Rusia está incumpliendo esos acuerdos y no los respeta”, señaló.

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La Unión Europea fijó el alto el fuego previo como condición innegociable para cualquier avance en la paz sobre Ucrania. (REUTERS/Yves Herman)

Sobre las condiciones que plantea el Kremlin en las negociaciones, Kallas fue igual de directa: “Moscú quiere desmembrar Ucrania, hacer retroceder a la OTAN y ejercer un veto sobre la seguridad europea, y todas esas cosas son inaceptables desde el principio”. Y añadió una comparación temporal: “En 2021, las exigencias de Rusia fueron un pretexto para la guerra. En 2026, son un pretexto para mantener la guerra”.

Entre las exigencias europeas hacia Moscú figuran el respeto a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania, además de su derecho a elegir sus propias alianzas. Kallas fue explícita al respecto: “No puede haber ningún reconocimiento legal de los territorios ucranianos ocupados. Rusia debe rendir cuentas por los crímenes de guerra y pagar por la destrucción que ha causado. Los niños deportados de Ucrania deben regresar a sus hogares. Deben cesar el sabotaje y los ciberataques rusos en toda Europa”.

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La disputa por la representación europea

El ministro español José Manuel Albares reclamó un papel para Kallas con el objetivo de evitar una cacofonía europea. (EFE/EPA/OLIVIER HOSLET)

El otro eje de tensión dentro del bloque comunitario es quién debe hablar en nombre de la UE en las negociaciones de paz que organiza Estados Unidos. El pasado viernes, en una cumbre informal celebrada en Dublín, los líderes de los Veintisiete descartaron designar un representante único y optaron por un equipo integrado por el E5 (Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido), junto con la Comisión Europea y el Consejo Europeo, sin incluir a Kallas.

La alta representante reivindicó sus competencias en materia de política exterior y seguridad pese a esa exclusión: “Sigo respetando los tratados. ¿Quién se ocupa de las cuestiones de seguridad y política exterior?”, planteó, antes de ironizar sobre el discurso habitual de la UE ante sus socios internacionales: “Por eso siempre les decimos a nuestros socios: ‘el Estado de derecho, el Estado de derecho’; y, de hecho, en Europa, el Estado de derecho son los tratados, y eso es lo que dicen”.

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Preguntada sobre si se arrepentía de haberse postulado para ese papel, Kallas respondió que mantiene su posición: “Me mantengo firme en mis palabras y estoy dispuesta a desempeñar también esta labor (...) como también dije en Dublín; los líderes siempre pueden tomar decisiones diferentes”. Aun así, reconoció sentir cierto “alivio” porque, zanjado el debate sobre el formato, la discusión pueda centrarse en el fondo del asunto, como la exigencia de un alto el fuego.

La alta representante advirtió además sobre el riesgo de que el nuevo equipo negociador genere “estructuras paralelas” dentro de la UE con costes presupuestarios adicionales, dado que el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ya cuenta con “personal muy cualificado” y con expertos en Rusia y en los acuerdos internacionales vinculados a la seguridad europea.

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Entre los ministros, el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, fue quien reclamó con mayor claridad un papel para Kallas en las negociaciones, al advertir sobre el riesgo de “cacofonía” por la multiplicación de representantes. Su homólogo lituano, Kęstutis Budrys, defendió por su parte que la UE “hable con una voz” y que Rusia no tenga capacidad de veto: “No necesitamos otra estructura de seguridad europea: una Europa fuerte, un fuerte vínculo transatlántico. Tenemos unas reglas, el problema es que Rusia las está rompiendo”.

Kallas también se hizo eco de las peticiones de varios jefes diplomáticos de los Veintisiete, que reclamaron participar directamente en las negociaciones en lugar de limitarse a recibir información sobre su avance: “Lo que dijeron muchos ministros es que no quieren simplemente recibir información sobre estas cuestiones. Quieren participar en estas conversaciones”.

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La diplomacia comunitaria exigió el regreso de los niños ucranianos deportados y el cese de los ciberataques de Moscú. (REUTERS/Yves Herman)

Nuevas sanciones contra Moscú

Para mantener la presión sobre el Kremlin, los ministros incorporaron este lunes a más de 140 personas y entidades a la lista negra comunitaria, en relación con la llamada “flota fantasma” y con los sectores financiero y petrolero rusos.

Kallas anunció además que la UE espera presentar “en los próximos días” el vigésimo segundo paquete de sanciones contra Rusia. Según indicó, los ministros realizaron hoy “un firme llamamiento” para endurecer las políticas de visados y para impedir que los deportistas rusos compitan en eventos deportivos celebrados en territorio de la Unión.