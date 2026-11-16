La creadora de contenido le restó importancia a la situación que se presentó con su hermana que escupió al influenciador (@elchismosocol/IG)

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Alexa Torrex se pronunció formalmente sobre el incidente que protagonizó su hermana Maye Torres con el creador de contenido Emiro Navarro tras la pelea de boxeo Stream Fighters 5 organizada por Westcol, que involucró a la influencer cucuteña, en el ring contra Yaya Muñoz y Beba de la Cruz.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Torrex dio su versión de los hechos y reconoció que el comportamiento de su hermana —quien terminó escupiéndole a Navarro— no fue el correcto.

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Karola encendió la chispa y la situación escaló rápidamente

Según Torrex, el altercado comenzó cuando Karola Alcendra, amiga de Emiro Navarro, hizo comentarios provocadores mientras transcurrían los turnos de pelea.

Torres respondió, y la discusión se extendió con la intervención de más personas, entre ellas integrantes de la denominada “familia Recocha”, hasta desembocar en el video que circula en redes: Maye Torres escupiéndole al creador de contenido.

La creadora de contenido le restó importancia al hecho durante una ronda de 'preguntas y respuestas' (@alexatorrexcontreras/IG)

La influencer y exparticipante de La casa de los famosos Colombia aclaró que en ese momento tenía la atención puesta en su propio combate. “Esto ahorita no, estoy en modo acá”, afirmó, según sus propias palabras en redes sociales.

Por esa razón, dijo, optó por no involucrarse en el enfrentamiento que se desarrollaba a su alrededor; sin embargo, sí reconoció que el comportamiento de su hermana no fue el adecuado.

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Al margen del incidente entre su hermana y Navarro, Torrex reveló que la madre del creador de contenido la golpeó una vez concluido su combate. “Lo vieron todos los de seguridad”, señaló, aunque indicó que decidió no responder al golpe por tratarse de una mujer mayor. “¿Qué le voy a responder yo a una señora?”, expresó.

Alexa Torrex se pronunció sobre lo que pasó durante su pelea entre su hermana y Emiro Navarro (@alexatorrexcontreras/IG)

Torrex admitió que escupir estuvo mal, pero restó importancia al episodio

La creadora de contenido no defendió el gesto de su hermana, pero sí lo minimizó: “¿Están mal esos gestos? Sí, pero pasan y ya”, dijo en su mensaje. Con esa declaración cerró su explicación pública sobre un episodio que generó debate en redes sociales tras la difusión de los videos del enfrentamiento.

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Esto provocó una ola de comentarios entre los seguidores y detractores de las influenciadoras: “Definitivamente, la clase no se improvisa; cada una tiene sus problemas mentales”; “No estoy de acuerdo con la manera en la que trataron a Emiro, él solo estaba tratando de hablar”; “Desde la casa sabíamos que las dos iban a quedar relegadas a nada”, entre otros más.

El Royal Rumble femenino de ‘Stream Fighters 5′ terminó con Yaya Muñoz como campeona

El incidente entre Maye Torres y Navarro ocurrió en la quinta edición del evento de boxeo organizado por el streamer colombiano Westcol, celebrado el 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

La preparación física de Muñoz incluyó rutinas nocturnas de boxeo y hasta sesiones de cardio en caminadora con trajes térmicos (@dahianlorena/Instagram)

Torrex participó en el cuadrangular femenino en modalidad Royal Rumble junto a Karola Alcendra, Beba de la Cruz —cuyo nombre real es Valerie de la Cruz— y Yaya Muñoz. El formato establecía eliminaciones cruzadas hasta definir a una campeona.

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Beba sufrió una dislocación de hombro durante su enfrentamiento con Karola, uno de los episodios más comentados de la noche. Pese a la lesión, la exparticipante de La casa de los famosos y Desafío 20 años se recolocó ella misma la articulación y continuó en el ring antes de ser retirada por el equipo médico.

Karola, por su parte, recibió una cuenta de protección que la sacó de la competencia. La definición quedó entre Torrex y Muñoz. La tolimense se impuso por decisión unánime y se coronó campeona del cuadrangular femenino.

Fue justamente en los momentos previos y durante ese combate final cuando se desató el altercado entre Torres y Emiro Navarro, quien también participó en la velada como peleador y es además conocido por su actividad actual en MasterChef Celebrity Colombia.

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