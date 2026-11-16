La mujer reveló imágenes de su tienda de ropa y los restos calcinados tras la emergencia que se presentó en la madrugada del lunes festivo (atogob_group/Instagram)

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Una comerciante del centro comercial Gran San, en el centro de Bogotá, mostró las consecuencias del incendio ocurrido en la madrugada del lunes 16 de noviembre de 2026 y aseguró que su negocio quedó en “pérdida total”.

La emergencia afectó 22 locales y dejó 10 establecimientos destruidos por las llamas, según el saldo preliminar de las autoridades, que adelantan las respectivas investigaciones para determinar qué desató la conflagración.

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Una de las afectadas fue la propietaria de la marca Atogo, que tenía un espacio en el popular establecimiento. La ciudadana difundió un video en redes sociales para informar a sus clientes sobre la situación: “Un incendio en el centro comercial Gran San destruyó nuestro local. Al ingresar encontramos todo en pérdida total”.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá controló un incendio estructural en el Centro Comercial Gran San durante la madrugada del 16 de noviembre (@BomberosBogota/X)

En las imágenes se observan los daños dentro del establecimiento, donde el fuego consumió mercancía, mobiliario y parte de la estructura. La comerciante expresó la incertidumbre que enfrenta tras perder el punto de venta físico.

“Detrás de Atogo hay años de trabajo, sacrificios, sueños y mucho esfuerzo. No estamos hablando solamente de mercancía o de un local, estamos hablando de algo que hemos construido con todo el corazón. Muchos de ustedes han sido parte de esta historia y por eso quería contarles lo que nos está pasando. Hoy nos toca empezar de nuevo, aunque todavía no sabemos cómo”, dijo la emprendedora en medio de su desespero.

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Del mismo modo, aprovechó su mensaje para agradecer los mensajes de apoyo recibidos: “Gracias por estar con nosotros y por ser parte de Atogo. Ya no los podremos atender en nuestro punto físico, pero los esperamos para que realicen su compra en nuestra página web”.

Entre los comentarios de apoyo que dejaron los internautas en la publicación de Instagram se encuentran: “Lo siento mucho, hoy fue muy triste ver esa noticia. Dios los bendiga y que puedan recuperarse”; “Iniciar cuesta , pero seguro de la mano de Dios saldrán adelante”; “Sé que este es un momento muy difícil y que detrás de ese negocio hay mucho esfuerzo, sacrificio, sueños e ilusiones. Pero quiero recordarles que, aunque hoy las llamas hayan consumido parte de lo que construyeron, jamás podrán apagar las ganas, la fuerza y la pasión con las que comenzaron”.

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El siniestro en el sector comercial de San Victorino dejó 22 locales afectados y no causó personas heridas (@BomberosBogota/X)

El incendio se registró en la madrugada

La alerta fue recibida por las autoridades aproximadamente a la 1:20 a. m., cuando habitantes del sector advirtieron sobre fuego en la edificación. Unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá acudieron al lugar y controlaron el incendio estructural en el segundo piso del sector suroccidental del complejo comercial.

El Distrito indicó que no hubo personas lesionadas. Tras extinguir las llamas, fue activado el equipo especializado de Investigación de Incendios, encargado de establecer el origen y las causas de la emergencia. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático también acudió para revisar las estructuras cercanas, las redes de servicios públicos y las condiciones de seguridad en el perímetro.

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Las autoridades adelantan la caracterización de los propietarios de los 22 locales afectados. Entretanto, el acceso a los establecimientos debe realizarse bajo control, debido a la inspección técnica y a la necesidad de descartar riesgos derivados de la emergencia, como puntos calientes o daños en la infraestructura.

El vocero del Consejo Administrativo del Gran San, Juan Torres, citado por La FM, aseguró que los comerciantes perjudicados recibirán acompañamiento de otros establecimientos del centro comercial, teniendo en cuenta que el incendio ocurrió en la temporada previa a las compras de diciembre, uno de los periodos de mayor movimiento para los negocios del sector de San Victorino.

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La emergencia tuvo lugar en la Carrera 11 con Calle 9, en la localidad de Santa Fe (Idiger/X)

Autoridades recomiendan extremar precauciones en los locales comerciales

Aunque la causa del incendio sigue bajo investigación, las autoridades recordaron una recomendación dirigida a propietarios y administradores de comercios: evitar la sobrecarga de tomacorrientes y revisar periódicamente las instalaciones eléctricas.

Específicamente en negocios con inventario de ropa, madera, papel, cartón o plástico, la organización del espacio es determinante para reducir la rapidez de propagación. Estos materiales combustibles deben permanecer alejados de tableros eléctricos, luminarias que generen calor, equipos de calefacción y cualquier fuente de ignición. También conviene mantener libres los pasillos, salidas y rutas de evacuación.

Los locales comerciales requieren detectores de humo, extintores vigentes y señalización visible. El personal debe conocer el plan de emergencia, los puntos de encuentro y el procedimiento de evacuación, además de participar en simulacros. Si ocurre un incendio, la prioridad es salir del área sin exponerse al humo o a las llamas y comunicarse con la Línea de Emergencias 123.

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