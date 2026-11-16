El expresidente arremete contra la 4T por la situación del Poder Judicial y el INE. Crédito: Cuartoscuro

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El expresidente Felipe Calderón alertó sobre un “deterioro grave” y acelerado de la democracia en México, al considerar que las instituciones del país han sido debilitadas por las decisiones del actual movimiento gobernante.

Durante su participación en un evento en Madrid, España, el exmandatario comparó la situación mexicana con el avance del autoritarismo en América Latina y aseguró que, a diferencia de otros países de la región, México mantiene una tendencia preocupante.

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Calderón también lanzó críticas contra la reforma al Poder Judicial y la situación del Instituto Nacional Electoral (INE), al que señaló por un presunto escándalo de corrupción relacionado con la gestión de Guadalupe Taddei.

En sus declaraciones hizo referencia a los señalamientos sobre los amigos y personas cercanas a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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