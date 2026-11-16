Los internautas revivieron el video en el que Emilia se despide de Catalina Gómez después de la entrevista en la que ella cuanta lo difícil que fue despedirse de su hija, de 17 años (emer_estudia/TikTok)

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Catalina Gómez, presentadora de Día a Día, habló sobre la partida de su hija Emilia Sampedro, de 17 años, a Inglaterra a mediados de 2026 para continuar sus estudios, y cómo la distancia cambió la dinámica familiar.

La conductora colombiana definió la experiencia como un cambio profundo, atravesado por la cercanía que ha mantenido con Emilia desde su nacimiento. “Ha sido un proceso muy difícil”, afirmó en entrevista con La Red al recordar que la maternidad pasó a ocupar el lugar central entre sus prioridades, aun mientras sostenía su carrera en televisión.

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Gómez explicó que Emilia era una presencia constante en casa y que las dos acostumbraban compartir actividades y planes. Luego de la partida, la adolescente empezó a vivir sola y a organizar su vida académica lejos de Colombia.

“Emilia y yo siempre hemos sido muy cercanas, todos los planes juntas”, señaló la presentadora durante la conversación, en la que añadió que, ante esa relación, asumió el proceso como una transformación emocional y no como una ausencia pasajera.

Para Catalina Gómez, el paso que dio su hija podría ir más allá de una estancia temporal: “Conociendo sus intereses y su espíritu, pues yo creo que esto va para largo”.

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La presentadora colombiana relató cómo afronta la nueva rutina familiar mientras su hija de 17 años continúa su formación académica fuera del país (@apuntesdecata/Instagram)

La adolescente tomó la decisión tras realizar intercambios académicos

El interés de Emilia por estudiar fuera del país surgió durante una convocatoria de su colegio para participar en un programa internacional de vacaciones en universidades de Estados Unidos. La joven se postuló, obtuvo parte de una beca y viajó durante 15 días para conocer esa experiencia académica.

Según relató su madre, Emilia tomó un curso de biociencia en esa primera oportunidad y, al volver a casa, planteó a sus padres que quería cursar la universidad en el extranjero.

“Mamá, papá, esto me encantó y a mí me gustaría mucho poder hacer la universidad por fuera”, fue el mensaje que, de acuerdo con Gómez, abrió una conversación familiar sobre becas y posibilidades económicas.

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Al año siguiente, Emilia participó nuevamente en la convocatoria y recibió otro apoyo parcial para asistir a la Universidad de California en Berkeley. Esa segunda visita confirmó su interés por completar su formación en otro país, una meta que finalmente la llevó a instalarse en Inglaterra.

Gómez recordó que aquellas señales le permitieron prepararse para la salida de su hija. “En ese momento yo dije como: ‘Gracias a Dios no me quedé con nada’. Y como mamá lo he dado todo y me la he gozado y me la he disfrutado”.

La famosa y su hija son muy cercanas y la distancia no evita que se cuenten su día y compartan un espacio (@apuntesdecata / Instagram)

Emilia combina sus estudios con actividades creativas

La presentadora describió a su hija como una estudiante enfocada, con intereses que van más allá de lo académico. Entre las actividades que mencionó están la cocina, la costura, el dibujo y la escritura de libros.

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Catalina Gómez recordó que Emilia decidió abrir una cuenta de TikTok dedicada a consejos de estudio. El perfil ganó visibilidad entre jóvenes, padres y estudiantes, por lo que la presentadora destacó el alcance que tienen las recomendaciones de su hija en una plataforma donde este tipo de contenido no suele ser el predominante.

“Es una niña muy responsable, muy enfocada, es muy inquieta”, dijo sobre la adolescente que se aventuró a seguir sus estudios en Inglaterra, a la que considera una fuente de orgullo. La presetadora también mencionó que la adolescente mantiene esa iniciativa mientras avanza en su proceso de formación fuera del país.

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Catalina Gómez y Juan Esteban Sampedro son reconocidos por ser muy familiares (@apuntesdecata/Instagram)

La distancia no rompió la comunicación entre madre e hija. La presentadora contó en la entrevista en mención que tiene una llamada diaria cuando Emilia está por terminar su jornada. Para la reconocida mujer, ese espacio es indispensable para conocer cómo transcurrió el día de la joven y conservar parte de la cercanía que tenían en casa.

“Todos los días tenemos una cita cuando ya ella está a punto de dormirse para que me cuente su día”, afirmó Gómez, que le pidió a su hija que llegara a esa conversación con tiempo y sin cansancio para poder conversar.

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La conductora de Día a Día cerró su reflexión con una idea sobre la decisión de acompañar el camino de su hija pese a la dificultad personal: “El verdadero amor no pone límites, no corta las alas, es el que lo impulsa a volar”.