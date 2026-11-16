(Amy Harris/Invision/AP)

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Kanye West, conocido como Ye, regresa a la Ciudad de México el 19 de marzo de 2027 para una presentación en el Estadio Banorte y su página oficial ya difunde la lista completa de precios, que va de los 3,480 a los 18,000 pesos según la zona elegida.

La preventa arrancó este lunes 16 de noviembre a las 12:00 horas

La preventa del concierto comenzó este lunes 16 de noviembre de 2026 a las 12:00 p.m. Y a unas horas de arrancar la venta de boletos, ya hay algunas secciones agotadas en la página oficial, como la zona de Cancha, Palcos Club y Lateral 400.

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Los usuarios que se registraron en la página oficial Ye-Mexico City deben revisar su correo electrónico, donde reciben las instrucciones y el enlace de acceso para comprar las entradas antes de la venta general.

Cartel de Kanye West en México 2027

Kanye West en México: precio de los boletos para el concierto del 2027

De acuerdo con la lista publicada en el sitio oficial yemexicocity.com, las zonas Chairmans Club y Super Seats encabezan la tabla de precios con un costo de 18,000 pesos cada una.

Les siguen el Tunnel Club en 16,200 pesos y el Locker Club en 15,000 pesos. El Corner Club se ubica en 13,800 pesos, mientras que las secciones Plateas 200 y Lateral 300 cuestan 11,400 pesos cada una.

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Cancha y zonas intermedias ofrecen alternativas de entre 3,480 y 11,400 pesos

La zona de Cancha, una de las más demandadas en este tipo de espectáculos, tiene un precio de 3,588 pesos. Los boletos Plus 100 y Preferente 300 se ofrecen en 10,800 pesos, y Cabecera 300 en 9,000 pesos.

New York Times

Las secciones Norte 100 Alto, Sur 100 Bajo y Sur 100 Alto comparten el mismo costo: 6,600 pesos. El Lateral 100 se ubica en 8,400 pesos y Palcos Club en 5,880 pesos.

Las zonas altas presentan los valores más bajos de toda la lista. Alto Norte 600, Alto Sur 600 y Prensa cuestan 3,480 pesos, mientras que Alto Sur 400, Alto Sur 500, Alto Lateral 500, Alto Lateral 600, Alto Norte 400 y Alto Norte 500 se venden en 3,720 pesos cada una. La zona PCD, destinada a personas con discapacidad, tiene un costo de 3,600 pesos.

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Lista de precios por zona:

Cancha: $3,588 pesos.

Chairmans Club: $18,000 pesos.

Super Seats: $18,000 pesos.

Tunnel Club: $16,200 pesos.

Locker Club: $15,000 pesos.

Corner Club: $13,800 pesos.

Plus 100: $10,800 pesos.

Lateral 100: $8,400 pesos.

Norte 100 Bajo: $6,600 pesos.

Norte 100 Alto: $6,600 pesos.

Sur 100 Bajo: $6,600 pesos.

Sur 100 Alto: $6,600 pesos.

Plateas 200: $11,400 pesos.

Lateral 300: $11,400 pesos.

Cabecera 300: $9,000 pesos.

Preferente 300: $10,800 pesos.

Palcos Club: $5,880 pesos.

Alto Lateral 400: $3,720 pesos.

Alto Lateral 500: $3,720 pesos.

Alto Lateral 600: $3,720 pesos.

Alto Norte 400: $3,720 pesos.

Alto Norte 500: $3,720 pesos.

Alto Norte 600: $3,480 pesos.

Alto Sur 400: $3,720 pesos.

Alto Sur 500: $3,720 pesos.

Alto Sur 600: $3,480 pesos.

Prensa: $3,480 pesos.

Personas con discapacidad (PCD): $3,600 pesos.

Mapa del concierto de Kanye West en el Estadio Banorte

¿Cuándo es el concierto de Kanye West en México 2027?

El concierto de Kanye West, conocido como Ye, en México se realiza el 19 de marzo de 2027 a las 21:00 horas, en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, como parte de la gira “Ye Live in Mexico”.

El show forma parte de la gira “The Greatest Show on Earth”

La presentación en el Estadio Banorte forma parte de la gira “The Greatest Show on Earth”, también anunciada bajo el nombre “Ye Live in Mexico”. La fecha del concierto ya aparece confirmada en el sitio oficial del artista.

(TikTok: @mikearestegui)

Antes de que se difundiera la tabla completa de precios, distintos medios locales reportaron que los boletos oscilarían entre 1,000 y 12,000 pesos, sin contar primeras filas ni zonas premium. La lista oficial confirma que el rango real va de 3,480 a 18,000 pesos, sin registrarse boletos en los 1,000 pesos que circularon como rumor inicial.

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