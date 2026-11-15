Un ataque con drones explosivos destruye una vivienda en zona rural de El Tarra, Norte de Santander: en video quedó la evidencia

Imágenes documentan los daños en una edificación tras reportarse un presunto ataque con drones cargados con explosivos. En el lugar se aprecian techos colapsados, estructuras metálicas retorcidas, escombros esparcidos en el suelo y grietas en las paredes de las habitaciones afectadas, mientras una persona recorre los restos del inmueble (@OlguinMayorgaP/X)

Guardar

Un ataque con drones explosivos dejó diez personas heridas y destruyó una vivienda en el corregimiento Filo el Gringo, en la zona rural de El Tarra, Norte de Santander. Las detonaciones también causaron daños en otras casas y en locales comerciales del sector.

La ofensiva ocurrió en medio de la escalada armada que golpea al Catatumbo y volvió a exponer a las familias civiles que habitan esta región. Una mujer y su hija perdieron la casa que había construido el esposo y padre de familia, fallecido días antes en un accidente de tránsito en la zona rural de Sardinata.

PUBLICIDAD

El hecho se registró mediante el uso de aeronaves no tripuladas adaptadas para transportar explosivos. Esta modalidad elevó la preocupación entre los habitantes del corregimiento por el alcance de las detonaciones en una zona poblada.

La vivienda que sufrió los mayores daños quedó destruida. El inmueble pertenecía a una mujer cuyo esposo murió recientemente en un siniestro vial ocurrido en Sardinata.

Un ataque con drones cargados con explosivos afectó varias viviendas en el corregimiento Filo el Gringo, en El Tarra (@GobAntioquia / X)

La casa había sido levantada por el hombre para que vivieran su esposa y su hija. El ataque dejó a la familia sin ese lugar de residencia tras la explosión.

Las afectaciones alcanzaron otros inmuebles del corregimiento y varios establecimientos comerciales. La población quedó expuesta a una acción armada que dañó bienes civiles en medio de la confrontación que persiste en el territorio.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas y Consejero de Fevcol y líder social, Defensor de los Derechos Humanos y activista político, Olguin Mayorga: “Se reporta otro ataque con Drones cargados con explosiv0s sobre una vivienda en el corregimiento de Fiilo El Gringo, jurisdicción del municipio de El Tarra. Hechos sucedidos la tarde de ayer sábado 14 de noviembre”.

El ataque con drones en Filo el Gringo dejó diez heridos, destruyó una casa y provocó daños en comercios y otras viviendas rurales de El Tarra. La acción ocurrió pocas horas después de una ofensiva contra tropas del Ejército en Tibú, donde murieron cuatro militares y cinco quedaron heridos.

PUBLICIDAD

El Tarra acumula al menos 15 ataques explosivos durante el año

El municipio de El Tarra se ha convertido en uno de los lugares más afectados por los ataques con drones en el Catatumbo. La Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, Corporeddeh, informó que la población ha sufrido por lo menos 15 ataques explosivos en lo que va del 2026.

La vivienda más perjudicada pertenecía a una mujer cuyo esposo falleció hace pocos días en un accidente de tránsito en Sardinata (Ejército de Colombia)

La organización advirtió que el número podría ser mayor. La falta de presencia institucional en sectores de la región puede impedir que todos los hechos sean reportados o documentados.

Con esa cifra, El Tarra ocupa el segundo lugar entre los municipios con más atentados de este tipo. Tibú aparece por delante en el registro de agresiones con aeronaves cargadas con explosivos.

PUBLICIDAD

La secuencia reciente de ataques mostró la expansión de un método que pone en riesgo tanto a los integrantes de la Fuerza Pública como a las comunidades. Las explosiones pueden impactar viviendas, comercios y otros espacios utilizados por civiles.

La ofensiva en Tibú dejó cuatro militares muertos

Antes del ataque en Filo el Gringo, las tropas del Ejército fueron atacadas en Barco La Silla, una zona rural de Tibú. La acción ocurrió mediante la modalidad de enjambre con drones.

El hecho dejó cuatro integrantes del Ejército Nacional muertos y otros cinco heridos. La agresión se produjo en el mismo escenario regional marcado por los enfrentamientos entre grupos armados y los ataques contra la Fuerza Pública.

PUBLICIDAD

Las comunidades locales solicitaron a los grupos armados el cese inmediato de los enfrentamientos y el respeto a los civiles (Ministerio de Defensa)

La cercanía temporal entre ambas acciones reflejó la persistencia de la violencia en distintos puntos del Catatumbo. Las comunidades locales quedan en medio de una confrontación que afecta sus condiciones de vida y limita la posibilidad de permanecer en sus hogares.

Los habitantes de la región pidieron a los grupos armados que cesen los enfrentamientos. Su reclamo apunta a que se respete a la población civil y se eviten nuevos ataques contra los sectores donde viven las familias.

La petición también busca garantías para que los pobladores puedan continuar en sus viviendas sin temor a que las acciones armadas vuelvan a causar heridos o destruyan sus bienes.

PUBLICIDAD