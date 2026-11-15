La ASEAN anunció que el código de conducta marítima con China está “en fase final” tras más de dos décadas de negociaciones

La 49.ª Cumbre de la ASEAN se celebra en Manila, Filipinas (Aaron Favila/Pool via REUTERS)

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Tras más de dos décadas de negociaciones, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) anunció este domingo que su acuerdo de código de conducta para el Mar de China Meridional con Beijing ha alcanzado un avance sustancial, aunque sigue sin cerrarse formalmente. El anuncio se produjo en el marco de la cumbre anual del bloque, celebrada en Manila.

Theresa Lazaro, canciller filipina y vocera del encuentro, describió el momento como un “hito” para la presidencia rotativa de Filipinas, comprometida a llevar las tratativas hasta su fase final antes de concluir su mandato. “Nos complace informar sobre la conclusión sustancial de las negociaciones sobre el código de conducta entre ASEAN y China”, afirmó Lazaro ante la prensa. No obstante, reconoció que el documento “no ha llegado a concluirse” y que podría finalizarse en los próximos meses, ya bajo la presidencia de Singapur.

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La canciller filipina señaló que al menos uno de los cuatro puntos conflictivos del borrador ya fue resuelto, sin especificar cuál, y destacó que el texto avanzó significativamente: “Entregamos este documento terminado en casi un 80% a Singapur”, declaró Lazaro. Cuando Manila asumió la presidencia, el texto rondaba la mitad de su elaboración. El bloque, por su parte, afirmó estar comprometido a trabajar de forma “constructiva” para concluir cuanto antes un código “eficaz y sustantivo”.

La negociación de este instrumento arrancó en 2002 y busca establecer un marco vinculante —o al menos normativo— de cooperación marítima entre Beijing y los países del Sudeste Asiático, una región atravesada por disputas territoriales históricas que involucran a Vietnam, Malasia, Brunéi y Filipinas, además de Taiwán.

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La importancia estratégica del Mar de China Meridional es difícil de exagerar: por sus aguas transita un tercio del tráfico marítimo mundial, alberga el 12% de los caladeros de pesca globales y concentra potenciales yacimientos de hidrocarburos. Sus archipiélagos más codiciados, Spratly y Paracel, son reclamados simultáneamente por múltiples países, en un conflicto que Beijing sostiene desde una posición de hegemonía histórica que no reconocen sus vecinos ni los organismos internacionales.

Los avances en las negociaciones contrastan con la tensión persistente en la región. Las colisiones entre embarcaciones filipinas y buques chinos se han convertido en incidentes recurrentes, mientras China continúa reivindicando casi la totalidad del mar.

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Australia y Filipinas firmaron un acuerdo de defensa en Manila (REUTERS/Hollie Adams)

Filipinas y Australia sellan un acuerdo de defensa en medio de la cumbre

Al margen de las conversaciones sobre el código de conducta, Filipinas y Australia firmaron este domingo en Manila un acuerdo bilateral de cooperación en materia de defensa, en presencia del primer ministro australiano, Anthony Albanese. El pacto, cuyos términos detallados no fueron divulgados de inmediato, profundiza una relación militar que ya incluye ejercicios conjuntos con miles de efectivos cada año.

“Estamos llevando esa cooperación aún más lejos”, escribió Albanese en la red social X, junto a fotografías en las que posó con el secretario de Defensa filipino, Gilberto Teodoro.

El Departamento de Defensa de Filipinas indicó que el acuerdo “sienta las bases para seguir potenciando los vínculos” bilaterales y reafirma “el compromiso de los dos países de fortalecer su cooperación bilateral en defensa y promover sus intereses compartidos en favor de la paz, la seguridad y la estabilidad regional”.

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La firma concreta una declaración de intenciones suscripta en agosto de 2025 y, según Teodoro, facilitará futuros ejercicios militares y formalizará reuniones anuales entre ministros de Defensa de ambos países. La alianza se enmarca en la estrategia más amplia de Manila de reforzar sus vínculos con Washington, Canberra y Tokio ante su prolongado diferendo con Beijing en el Mar de China Meridional.

La ASEAN también abordó la situación de Birmania (Rolex Dela Pena/Pool via REUTERS)

La ASEAN busca reincorporar a Birmania con una estrategia de “reconexión calibrada”

En paralelo, la ASEAN abordó la situación de Birmania (Myanmar), suspendida de facto del bloque desde el golpe militar de 2021. Lazaro, quien también ejerce como enviada especial para el caso birmano, afirmó que el bloque aboga por una “reconexión calibrada” con el régimen militar, aunque sin abandonar las exigencias humanitarias básicas.

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El comunicado oficial del bloque condenó “los actos de violencia de Birmania contra civiles” y urgió “a todas las partes involucradas a tomar pasos concretos para parar inmediatamente la violencia indiscriminada”. A la cumbre asistieron todos los líderes del Sudeste Asiático excepto el jefe de la junta militar birmana, Min Aung Hlaing, a quien la ASEAN no invita desde el golpe, pese a que países como Tailandia y Malasia impulsan un acercamiento.

Según la Asociación para la Asistencia de Prisioneros Políticos (AAPP) de Birmania, más de 15.000 personas permanecen detenidas desde el golpe, entre ellas la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, y más de 8.600 han muerto a manos de las fuerzas armadas. La junta organizó en diciembre pasado unas elecciones sin oposición real y nombró presidente al propio general golpista.

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Trump, Putin y Xi Jinping se reunirán esta semana al margen de la cumbre de la ASEAN (AP Foto/Dmitri Lovetsky)

Trump llegará el martes a Manila mientras Xi Jinping no asiste a la cumbre

La cumbre de líderes de la ASEAN, que se extiende hasta el martes, reúne además a los socios estratégicos del bloque. Entre los confirmados figuran el primer ministro canadiense, Mark Carney; la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi; el primer ministro indio, Narendra Modi; el presidente surcoreano, Lee Jae Myung; el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva; el primer ministro australiano, Anthony Albanese; y el primer ministro neozelandés, Christopher Luxon. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto llegar el martes, el último día del encuentro.

China optó por enviar a su primer ministro, Li Qiang, en lugar del presidente Xi Jinping, y Rusia delegó en su canciller, Serguéi Lavrov. También participan el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Con la reunión, Filipinas concluye su presidencia anual de la ASEAN, fundada en 1967 y con una población cercana a los 700 millones de personas.

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Trum, Xi Jinpgin y Vladimir Putin mantendrán un encuentro trilateral al margen de la cumbre.