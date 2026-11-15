Colombia

Vehículo con explosivos detonó en el peaje Pipiral de la vía Villavicencio-Bogotá: autoridades ofrecen millonaria recompensa

El paso fue suspendido de manera preventiva después del atentado contra la estación de cobro y quedó habilitado desde las 4:00 a. m. por la antigua calzada

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un vehículo con explosivos detonó en el peaje de Pipiral sobre la vía al Llano sin dejar personas heridas. (@RafaelaCortesZ/X)
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Un vehículo con explosivos detonó a las 2:25 a. m. de este domingo 15 de noviembre en el peaje de Pipiral, en el sentido Villavicencio-Bogotá de la vía al Llano. El ataque dejó daños en la infraestructura, pero no personas heridas, informó la concesionaria Coviandina.

De acuerdo con el comunicado de la empresa, la explosión afectó el área del peaje, ubicado en el PR 72, y obligó a activar los protocolos de emergencia junto con las autoridades. Reportes preliminares señalaron daños en las taquillas de recaudo y en los vidrios de viviendas cercanas.

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“Coviandina rechaza enfáticamente este atentado contra la infraestructura vial y expresa su total respaldo a las acciones investigativas que adelantan las autoridades competentes”, indicó la entidad.

Atentado peaje Pipiral
La explosión en el peaje de Pipiral provocó daños en las taquillas de recaudo y en los vidrios de viviendas cercanas. (@RafaelaCortesZ/X)

La concesionaria precisó que, tras la detonación, se ordenó el cierre preventivo de la vía en ambos sentidos. La restricción fue levantada después de las verificaciones de seguridad para los usuarios y las comunidades vecinas.

Desde las 4:00 a. m., la movilidad quedó habilitada en ambos sentidos mediante un bypass por la plataforma 1 de la antigua calzada. Coviandina indicó que la circulación se mantiene de forma bidireccional bajo ese manejo de tráfico e instó a los viajeros a seguir la señalización y las instrucciones de la autoridad de tránsito.

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Se recomienda a todos quienes viajan por la vía acatar las instrucciones de la autoridad de tránsito, así como la señalización y cumplir con las normas de tránsito para evitar siniestros viales”, expresaron.

Comunicado Coviandina
Coviandina habilitó el tránsito bidireccional mediante un bypass en la antigua calzada tras el cierre preventivo. (@CoviandinaSAS/X)

Las autoridades investigan quiénes ejecutaron el atentado. Hasta el momento no se ha informado de capturas ni de una atribución oficial del hecho.

Gobernadora del Meta ofreció millonaria recompensa

Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, rechazó el atentado y anunció un consejo de seguridad con la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación para evaluar la situación y reforzar las acciones de seguridad en el corredor vial.

La mandataria departamental afirmó, en una publicación hecha en su cuenta de X, que el ataque afectó la movilidad y la economía regional, y señaló que la Gobernación trabaja con el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía y el Ministerio de Defensa para identificar a los responsables.

“¡Este no es solo un ataque contra un peaje! Es un atentado contra la vida, la movilidad, el comercio, la salud y la economía de millones de colombianos que dependen de esta vía estratégica. ¡No vamos a permitir que el terrorismo pretenda arrodillar a nuestras regiones ni someter a los colombianos mediante el miedo!”, indicó.

Trino Rafaela Cortés
La gobernadora del Meta convocó a un consejo de seguridad con la Fuerza Pública y la Fiscalía para evaluar el corredor vial. (@RafaelaCortesZ/X)

Cortés anunció también una recompensa de hasta $30 millones por información que permita individualizar y capturar a quienes participaron en la explosión. También pidió que la investigación avance con el rigor de la ley.

“Exigimos justicia con todo el rigor de la ley. Seguiremos respaldando a nuestra Fuerza Pública y trabajando con el Gobierno Nacional para enfrentar a estas organizaciones criminales. ¡Con la vida y la seguridad de los colombianos no se juega!”, manifestó.

Atentado contra peaje de Neiva

El mismo domingo, hacia las 12:40 a. m., una explosión afectó el peaje de Neiva, en el kilómetro 2 de la vía que conecta a la capital del Huila con Bogotá. La información preliminar indica que dos personas dejaron abandonada una motocicleta acondicionada con explosivos y huyeron antes de la detonación.

El ataque causó daños materiales en las casetas e infraestructura del peaje. No se reportaron personas heridas ni fallecidas. Unidades de la Policía Metropolitana de Neiva y organismos de emergencia acudieron al sitio para asegurar el sector e iniciar las verificaciones.

Una motocicleta con explosivos detonó en el peaje de Neiva en el kilómetro 2 de la vía hacia Bogotá. (@willingtoncamxx/X)
Una motocicleta con explosivos detonó en el peaje de Neiva en el kilómetro 2 de la vía hacia Bogotá. (@willingtoncamxx/X)

El Instituto de Transportes y Tránsito del Huila ordenó el cierre temporal de la vía Neiva-Bogotá a la altura del peaje por razones de seguridad. Como medida preventiva, la concesionaria Ruta al Sur también cerró temporalmente los peajes de Los Cauchos, en la vía Neiva-Campoalegre; Laberinto, en jurisdicción de Gigante; y Altamira, al sur del departamento.

En Los Cauchos, las autoridades verificaron además un vehículo abandonado en uno de los carriles. No se ha confirmado si tenía explosivos ni si estaba relacionado con el atentado de Neiva. Las autoridades continúan las indagaciones para establecer las circunstancias de los dos ataques y la identidad de sus responsables.

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