Metro CDMX anuncia cierre de la estación Zócalo de la Línea 2 hasta nuevo aviso

Qué estaciones de la Línea 2 siguen cerradas (Luz Coello/ Infobae)

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La estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC) a través de sus canales oficiales.

El organismo dio a conocer la medida mediante un aviso publicado en su cuenta de X durante la mañana de este domingo, en el que pidió a las personas usuarias tomar previsiones y considerar otras estaciones para dirigirse a la zona centro de la capital.

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Aunque el cierre no tiene una fecha definida para la reanudación del servicio, el Metro señaló cuatro alternativas para quienes necesitan trasladarse hacia el Centro Histórico de la Ciudad de México, por lo que recomendó planificar los recorridos con anticipación.

Una publicación de la cuenta oficial del Metro de la Ciudad de México informa sobre el cierre de la estación Zócalo de la Línea 2 y ofrece rutas alternativas.

¿Qué estaciones del Metro sirven como alternativa para llegar al Zócalo?

De acuerdo con el aviso del STC Metro, las personas que necesiten llegar a las inmediaciones de la Plaza de la Constitución pueden utilizar otras estaciones de la red de transporte.

Las alternativas anunciadas por las autoridades son:

Pino Suárez: corresponde a las líneas 1 y 2 del Metro.

Allende: pertenece a la Línea 2 y permite acercarse al primer cuadro de la ciudad.

San Juan de Letrán: estación de la Línea 8, ubicada en las inmediaciones del Centro Histórico.

Bellas Artes: tiene conexión con las líneas 2 y 8 y constituye otra opción para llegar a distintos puntos de la zona centro.

Las personas usuarias deberán considerar estas opciones para evitar contratiempos durante sus traslados, particularmente quienes tengan actividades en los alrededores del Zócalo capitalino.

Hasta el momento, el organismo no ha informado cuándo reabrirá la estación Zócalo/Tenochtitlan, por lo que el servicio permanecerá suspendido en ese punto hasta que se emita un nuevo aviso.

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¿Qué horario tendrá el Metro, Metrobús y Tren Suburbano este lunes 16 de noviembre?

El cierre de la estación Zócalo/Tenochtitlan coincide con el puente por la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, motivo por el que distintos sistemas de transporte público de la Zona Metropolitana del Valle de México modificarán sus horarios de operación este lunes 16 de noviembre.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que la Red de Movilidad Integrada de la Ciudad de México funcionará con horarios especiales correspondientes a un día festivo.

Estos son los horarios anunciados para los principales sistemas de transporte:

Metro CDMX: de las 07:00 a las 00:00 horas. El horario aplicará en las líneas de la red, aunque la estación Zócalo/Tenochtitlan continuará cerrada hasta nuevo aviso.

Metrobús: de las 05:00 a las 00:00 horas.

Tren Suburbano: de las 07:00 a las 00:30 horas, con una frecuencia de paso de trenes cada 15 minutos.

En el caso del Tren Suburbano, Ferrocarriles Suburbanos confirmó que el horario especial corresponderá al servicio de su Sistema 1, que conecta la Ciudad de México con municipios del Estado de México.

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¡Atención viajero! No olvides consultar nuestro horario especial con motivo del día de asueto por conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana. #TrenSuburbano pic.twitter.com/hhboWNxCoj — Tren Suburbano Oficial (@Suburbanos) November 9, 2026

Las modificaciones responden al descanso obligatorio del tercer lunes de noviembre, establecido por la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, cuya fecha histórica es el 20 de noviembre.

Por ello, las autoridades recomendaron a los pasajeros consultar los avisos oficiales de cada organismo y anticipar sus recorridos, especialmente si necesitan realizar conexiones entre distintos sistemas de transporte durante la jornada festiva.

¿Cuándo reabrirá la estación Zócalo/Tenochtitlan del Metro CDMX?

El Sistema de Transporte Colectivo no precisó una fecha para la reapertura de la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2.

El aviso difundido este domingo únicamente confirmó que permanecerá cerrada hasta nuevo aviso y reiteró las alternativas disponibles para llegar a la zona centro de la capital.

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Por lo tanto, quienes tengan previsto visitar el Zócalo o realizar actividades en sus alrededores deberán contemplar las estaciones Pino Suárez, Allende, San Juan de Letrán y Bellas Artes para completar sus recorridos.

Se recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones de @MetroCDMX para conocer cualquier modificación en la operación de la estación y la fecha en que se restablecerá el servicio.