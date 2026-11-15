México

¿Quién es Paulina Villarreal? La baterista de The Warning que conquistó a Garbage en el Zócalo y ganó un Latin Grammy

La regiomontana compartió escenario con Shirley Manson ante miles de personas mientras atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera musical

La capital azteca vivió momentos inolvidables.
La capital azteca vivió momentos inolvidables. (Miriam Estrella - Infobae México)
Guardar

Paulina Villarreal volvió a demostrar por qué se ha convertido en una de las figuras mexicanas más destacadas del rock internacional. La baterista de The Warning fue la invitada especial de Garbage durante su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, celebrado el sábado 14 de noviembre de 2026. Su aparición junto a Shirley Manson sorprendió a los asistentes y marcó uno de los momentos más especiales de la noche.

La colaboración ocurrió durante la interpretación de “I Think I’m Paranoid”, cuando la mexicana subió al escenario para acompañar a la agrupación estadounidense. La participación de Paulina también representó un encuentro entre dos generaciones de mujeres que han construido su trayectoria dentro del rock.

PUBLICIDAD

Pero ¿quién es la joven que compartió micrófono con una de las bandas más reconocidas del rock alternativo? Detrás de aquella presentación está una artista que ha conseguido importantes reconocimientos internacionales, forma parte de una agrupación mexicana con proyección mundial y recientemente sumó un Latin Grammy a su trayectoria como compositora junto a sus hermanas.

Paulina Villarreal: la baterista mexicana que conquistó el rock internacional

En compañía de sus hermanas con The Warning siguen demostrando que para la música no existen fronteras
Paulina Villarreal se ha consolidado como una de las mejores bateristas de México y de la escena internacional. Instagram - paulina.thewarning

Paulina Villarreal es una de las integrantes de The Warning, banda originaria de Monterrey, Nuevo León, que comparte con sus hermanas Daniela y Alejandra Villarreal. El proyecto familiar comenzó cuando las tres eran niñas y poco a poco evolucionó hasta convertirse en una propuesta de rock con presencia en escenarios internacionales. Paulina ocupa el puesto de baterista, además de participar en las voces y composiciones del grupo.

PUBLICIDAD

El crecimiento de las regiomontanas ha sido resultado de años de trabajo, presentaciones y lanzamientos musicales. Sus primeros acercamientos con el público internacional llegaron también mediante videos de interpretaciones de canciones de otras agrupaciones, entre ellas “Enter Sandman”, de Metallica. Posteriormente, comenzaron a desarrollar su propio repertorio y consolidaron una identidad musical que les permitió ampliar su alcance.

La habilidad de Paulina detrás de la batería también ha recibido reconocimientos especializados. En 2025 fue elegida como Mejor Baterista de Rock del Año en la encuesta anual de lectores de la revista Modern Drummer, conocida como Drummers Readers Poll. Esta distinción se sumó al reconocimiento que había obtenido en 2023, cuando recibió el título de Rock Drummer of the Year en los Drumeo Awards.

The Warning suma un Latin Grammy con “Ego”

The Warning lanza "Kerosene" y consolida su presencia como banda mexicana destacada en el rock contemporáneo. (X/TheWarningBand2)
The Warning lanza "Kerosene" y consolida su presencia como banda mexicana destacada en el rock contemporáneo. (X/TheWarningBand2)

Otro de los acontecimientos que colocaron a Paulina y a sus hermanas en los titulares fue su reciente triunfo en los Latin Grammy 2026. Las tres integrantes de The Warning participaron como compositoras de “Ego”, canción que obtuvo el reconocimiento a Mejor Canción de Rock. Los créditos oficiales también incluyen a Anton Curtis Delost, Mónica Vélez y Niko Rubio.

Este reconocimiento representa un nuevo paso para Daniela, Paulina y Alejandra, quienes han desarrollado juntas un proyecto musical que comenzó en Monterrey y logró trascender las fronteras mexicanas. La distinción reconoce su trabajo creativo en una categoría dedicada a la composición, por lo que las tres hermanas figuran entre las autoras premiadas por la canción.

Con este logro, Paulina reúne dos facetas importantes de su carrera: su desempeño como instrumentista y su participación en la creación musical.

Paulina Villarreal prepara otro momento histórico con The Warning en CDMX

La fusión entre rock y regional mexicano posiciona la canción “Love to Be Loved” entre las novedades musicales más comentadas en México.
The Warning consolida su lugar como una de las bandas femeninas más destacadas del rock mexicano gracias a su identidad y proyección internacional - (Instagram/@thewarningrockband)

Después de compartir escenario con Garbage, la agenda de Paulina tiene otro acontecimiento importante en la capital mexicana. The Warning ofrecerá su primer concierto en el Estadio GNP Seguros el próximo 5 de febrero de 2027, una presentación que marcará un nuevo capítulo para las hermanas Villarreal en uno de los recintos de mayor capacidad de la Ciudad de México.

La fecha tiene además un significado personal para la baterista, pues coincide con su cumpleaños. De esta manera, el espectáculo tendrá un ingrediente especial para Paulina, quien podrá celebrar su cumpleaños acompañada de sus hermanas y de sus seguidores en un escenario de gran relevancia para la música en México.

Mientras tanto, la colaboración con Garbage en el Zócalo deja una nueva imagen de Paulina Villarreal en la memoria de los asistentes: una baterista mexicana que pasó de tocar junto a sus hermanas en Monterrey a compartir escenario con Shirley Manson frente a más de 90 mil personas.

Temas Relacionados

Paulina VillarrealrockThe WarningGarbageShirley Mansonmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hoy domingo se celebra el Picnic bajo las estrellas en la UNAM: habrá cine al aire libre y música en vivo

Esta noche la Explanada del MUAC se convierte en sala de cine al aire libre con música en vivo para despedir el FICUNAM 16

Hoy domingo se celebra el Picnic bajo las estrellas en la UNAM: habrá cine al aire libre y música en vivo

Exjefe de la DEA acusa que los cárteles mexicanos ya tienen “un ejército” con drones, RPG y vehículos blindados

Derek Maltz, exjefe de la DEA, afirma que los cárteles mexicanos tienen un ejército y ganan miles de millones más allá del fentanilo. Datos y contexto

Exjefe de la DEA acusa que los cárteles mexicanos ya tienen “un ejército” con drones, RPG y vehículos blindados

Pastel ajedrez de chocolate y vainilla: receta fácil para preparar un postre con un corte sorprendente

Dos sabores clásicos se combinan en un bizcocho esponjoso que esconde un diseño geométrico en cada rebanada

Pastel ajedrez de chocolate y vainilla: receta fácil para preparar un postre con un corte sorprendente

Temblor hoy en México 15 de noviembre de 2026: Se registra sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México 15 de noviembre de 2026: Se registra sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Lupita Jones explota contra Miss Universo tras dejarla de seguir en redes: excluye a Fátima Bosch en su indirecta

La exreina mexicana publicó una fotografía con Ximena Navarrete y Andrea Meza, dejando de lado a la actual Miss Universo

Lupita Jones explota contra Miss Universo tras dejarla de seguir en redes: excluye a Fátima Bosch en su indirecta
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de noviembre: caen cinco mujeres que intentaron robar ropa, perfumes y equipo de cómputo durante El Buen Fin en CDMX

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de noviembre: caen cinco mujeres que intentaron robar ropa, perfumes y equipo de cómputo durante El Buen Fin en CDMX

Ronald Johnson celebra detención de ‘El Mike’, presunto integrante del CJNG en Jalisco: destaca cooperación entre México y EEUU

Detienen a excandidato de Jiquipilco por presunta red de huachicol en Edomex: investigan conexión con Polotitlán

Cuál es la relación entre Gabito Ballesteros y Miguel Ángel Almaraz: vinculan al alcalde de Río Bravo tras detención del cantante

Siguen los golpes contra “Los R’s” del CJNG: capturan en Atotonilco el Alto a “El Mike” tras agresión a elementos federales

ENTRETENIMIENTO

Lupita Jones explota contra Miss Universo tras dejarla de seguir en redes: excluye a Fátima Bosch en su indirecta

Lupita Jones explota contra Miss Universo tras dejarla de seguir en redes: excluye a Fátima Bosch en su indirecta

Agenda cultural HOY domingo 15 de noviembre en CDMX: conciertos de Karol G y Morat, exposiciones y actividades gratuitas

Miss Universo deja de seguir a exreinas mexicanas en redes: la polémica rumbo al sueño de María Vargas por ganar

“Impones mucha moda”: Belinda sorprende como invitada de Karol G en CDMX y revive una entrevista viral

Alejandra Guzmán y Silvia Pinal: el legado familiar que sigue presente a dos años de su muerte

DEPORTES

Chávez Jr. cuestiona quién puede tomar el lugar de Canelo Álvarez: “No hay mucha tela de donde cortar”

Chávez Jr. cuestiona quién puede tomar el lugar de Canelo Álvarez: “No hay mucha tela de donde cortar”

Quién es Priscila Chinchilla, la costarricense que se convirtió en figura de Pumas Femenil este torneo

España vs Inglaterra: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la UEFA Nations League en México

Mirra Andreeva vs Elina Svitolina: cuándo y dónde ver la final de las WTA Finals del tenis en México

Liga MX Femenil: así quedarían los cruces de las Semifinales del Apertura 2026 al momento