¿Quién es Paulina Villarreal? La baterista de The Warning que conquistó a Garbage en el Zócalo y ganó un Latin Grammy

La capital azteca vivió momentos inolvidables. (Miriam Estrella - Infobae México)

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Paulina Villarreal volvió a demostrar por qué se ha convertido en una de las figuras mexicanas más destacadas del rock internacional. La baterista de The Warning fue la invitada especial de Garbage durante su concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, celebrado el sábado 14 de noviembre de 2026. Su aparición junto a Shirley Manson sorprendió a los asistentes y marcó uno de los momentos más especiales de la noche.

La colaboración ocurrió durante la interpretación de “I Think I’m Paranoid”, cuando la mexicana subió al escenario para acompañar a la agrupación estadounidense. La participación de Paulina también representó un encuentro entre dos generaciones de mujeres que han construido su trayectoria dentro del rock.

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Pero ¿quién es la joven que compartió micrófono con una de las bandas más reconocidas del rock alternativo? Detrás de aquella presentación está una artista que ha conseguido importantes reconocimientos internacionales, forma parte de una agrupación mexicana con proyección mundial y recientemente sumó un Latin Grammy a su trayectoria como compositora junto a sus hermanas.

Paulina Villarreal: la baterista mexicana que conquistó el rock internacional

Paulina Villarreal se ha consolidado como una de las mejores bateristas de México y de la escena internacional. Instagram - paulina.thewarning

Paulina Villarreal es una de las integrantes de The Warning, banda originaria de Monterrey, Nuevo León, que comparte con sus hermanas Daniela y Alejandra Villarreal. El proyecto familiar comenzó cuando las tres eran niñas y poco a poco evolucionó hasta convertirse en una propuesta de rock con presencia en escenarios internacionales. Paulina ocupa el puesto de baterista, además de participar en las voces y composiciones del grupo.

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El crecimiento de las regiomontanas ha sido resultado de años de trabajo, presentaciones y lanzamientos musicales. Sus primeros acercamientos con el público internacional llegaron también mediante videos de interpretaciones de canciones de otras agrupaciones, entre ellas “Enter Sandman”, de Metallica. Posteriormente, comenzaron a desarrollar su propio repertorio y consolidaron una identidad musical que les permitió ampliar su alcance.

La habilidad de Paulina detrás de la batería también ha recibido reconocimientos especializados. En 2025 fue elegida como Mejor Baterista de Rock del Año en la encuesta anual de lectores de la revista Modern Drummer, conocida como Drummers Readers Poll. Esta distinción se sumó al reconocimiento que había obtenido en 2023, cuando recibió el título de Rock Drummer of the Year en los Drumeo Awards.

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The Warning suma un Latin Grammy con “Ego”

The Warning lanza "Kerosene" y consolida su presencia como banda mexicana destacada en el rock contemporáneo. (X/TheWarningBand2)

Otro de los acontecimientos que colocaron a Paulina y a sus hermanas en los titulares fue su reciente triunfo en los Latin Grammy 2026. Las tres integrantes de The Warning participaron como compositoras de “Ego”, canción que obtuvo el reconocimiento a Mejor Canción de Rock. Los créditos oficiales también incluyen a Anton Curtis Delost, Mónica Vélez y Niko Rubio.

Este reconocimiento representa un nuevo paso para Daniela, Paulina y Alejandra, quienes han desarrollado juntas un proyecto musical que comenzó en Monterrey y logró trascender las fronteras mexicanas. La distinción reconoce su trabajo creativo en una categoría dedicada a la composición, por lo que las tres hermanas figuran entre las autoras premiadas por la canción.

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Con este logro, Paulina reúne dos facetas importantes de su carrera: su desempeño como instrumentista y su participación en la creación musical.

Paulina Villarreal prepara otro momento histórico con The Warning en CDMX

The Warning consolida su lugar como una de las bandas femeninas más destacadas del rock mexicano gracias a su identidad y proyección internacional - (Instagram/@thewarningrockband)

Después de compartir escenario con Garbage, la agenda de Paulina tiene otro acontecimiento importante en la capital mexicana. The Warning ofrecerá su primer concierto en el Estadio GNP Seguros el próximo 5 de febrero de 2027, una presentación que marcará un nuevo capítulo para las hermanas Villarreal en uno de los recintos de mayor capacidad de la Ciudad de México.

La fecha tiene además un significado personal para la baterista, pues coincide con su cumpleaños. De esta manera, el espectáculo tendrá un ingrediente especial para Paulina, quien podrá celebrar su cumpleaños acompañada de sus hermanas y de sus seguidores en un escenario de gran relevancia para la música en México.

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Mientras tanto, la colaboración con Garbage en el Zócalo deja una nueva imagen de Paulina Villarreal en la memoria de los asistentes: una baterista mexicana que pasó de tocar junto a sus hermanas en Monterrey a compartir escenario con Shirley Manson frente a más de 90 mil personas.