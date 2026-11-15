Chocoshow 2026 en Bogotá: fecha, boletería y actividades de la feria del cacao

Chocoshow 2026 reunirá en Corferias a productores y consumidores del 27 al 29 de noviembre. (Cortesía Chocoshow)

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Si todavía no tienes plan para el último fin de semana de noviembre, Chocoshow 2026 propone tres días de actividades alrededor del cacao colombiano. Del 27 al 29 de noviembre, Corferias, en Bogotá, reunirá catas, talleres, concursos campesinos, juegos para niños y un recorrido para entender cómo una mazorca termina convertida en chocolate.

La feria, organizada por la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao) y Corferias, estará abierta de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. Es una alternativa para ir en familia, con amigos o para quienes quieran conocer de cerca el trabajo que hay detrás de uno de los productos más conocidos del campo colombiano. La taquilla funcionará desde las 9:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.

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La Ruta del Cacao permitirá seguir el camino de la mazorca al chocolate

Uno de los espacios centrales será la Ruta del Cacao, un recorrido interactivo que seguirá el proceso desde el cultivo y la cosecha hasta la transformación y la cata. La propuesta apunta a que los visitantes puedan reconocer las etapas que atraviesa el grano antes de llegar a una barra, una bebida o una preparación artesanal.

La Ruta del Cacao enseñará el proceso completo de transformación desde la mazorca hasta el chocolate final. (extrayendo crédito…)

También habrá catas guiadas por el panel de evaluación sensorial de Fedecacao. Allí, el público podrá acercarse a los aromas, los sabores y las texturas del cacao colombiano. La actividad se suma a la programación de Cacao Talks, un espacio abierto con charlas sobre producción, consumo y la cadena cacaotera, y a una tarima de talleres con demostraciones en vivo.

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Para quienes buscan un plan con niños, Chocokids contará con cinco estaciones de juego y aprendizaje. La idea es que los más pequeños conozcan el origen del chocolate a través de actividades diseñadas para su edad, sin limitar la visita a una muestra de productos.

Los concursos llevarán al recinto ferial oficios propios de las zonas cacaoteras

El encuentro también reservará espacio para algunas de las tareas y objetos que hacen parte de la vida en las fincas. En el Campeonato de Degruyada, parejas de cacaocultores competirán para extraer manualmente los granos de la mazorca. El ejercicio permitirá ver de cerca una labor habitual en la cosecha que pocas veces llega a los escenarios urbanos.

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La agenda incluye, además, el concurso a la Mejor Catabra. Los productores presentarán catabras decoradas, los recipientes que usan para recolectar el fruto. En el recinto también se instalará una mazorca de más de dos metros de altura, creada como homenaje a las más de 65.000 familias cacaocultoras que dependen directamente de esta actividad en el país.

Ese vínculo con el campo es una de las claves de la feria. El cacao se cultiva en más de 600 municipios de 31 departamentos y ocupa cerca de 194.000 hectáreas en Colombia. De esa superficie, unas 154.000 hectáreas están en producción y aportan más de 80.000 toneladas de cacao seco al año.

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El cacao colombiano llega a mercados internacionales como producto fino de aroma

El Campeonato de Degruyada presentará la extracción manual de granos de cacao por parte de productores del campo. (Cortesía Chocoshow)

La visita a Chocoshow también puede servir para poner en contexto el lugar que ocupa el grano nacional fuera del país. De acuerdo con la Organización Internacional del Cacao (ICCO), el 80 % de las exportaciones colombianas de grano corresponde a cacao fino de aroma, una clasificación que reúne apenas al 5 % de la producción mundial.

En 2025, las exportaciones del sector alcanzaron USD 413,1 millones, con 49.044 toneladas enviadas al exterior. El volumen fue 16,4 % superior al de 2024 y tuvo entre sus principales destinos a Estados Unidos, Malasia y México. Cerca de 25.000 hectáreas de cultivos de cacao provienen de procesos de sustitución de cultivos ilícitos, según la información divulgada para el evento.

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Más allá de probar chocolate, la feria permitirá conocer los usos del fruto en distintos productos. La manteca de cacao está presente en cremas, jabones y bálsamos labiales por su efecto emoliente, que ayuda a suavizar la piel y a reducir la pérdida de humedad. El grano también contiene flavanoles, compuestos antioxidantes, además de teobromina y pequeñas cantidades de cafeína.

La entrada costará $17.000 para mayores de 12 años

El 80 % de las exportaciones cacaoteras de Colombia pertenece a la categoría de cacao fino de aroma. (Cortesía Chocoshow)

El ingreso general para mayores de 12 años tendrá un valor de $ 17.000, mientras que la entrada para niños de 5 a 12 años costará $ 14.000. Las boletas estarán disponibles tanto en las taquillas de Corferias como en el sitio oficial de Chocoshow.

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La cita será del viernes 27 al domingo 29 de noviembre de 2026. Entre catas, talleres, competencias y actividades infantiles, el evento pondrá en un mismo lugar el trabajo de los productores, las historias del campo y varias formas de disfrutar el cacao.