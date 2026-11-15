Agenda cultural HOY domingo 15 de noviembre en CDMX: conciertos de Karol G y Morat, exposiciones y actividades gratuitas

La cantante colombiana Karol G presenta su gira Viajando por el Mundo Tropitour ante más de 65,000 personas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. (Ricardo Téllez/Infobae México)

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La Ciudad de México despide el fin de semana con una cartelera que combina música en vivo, literatura y arte contemporáneo. Este domingo 15 de noviembre, habitantes y visitantes podrán elegir entre distintas actividades culturales y espectáculos que tendrán como escenarios algunos de los recintos más importantes de la capital. La oferta incluye propuestas gratuitas y eventos con acceso mediante boleto.

Entre los principales atractivos musicales destaca la tercera presentación de Karol G en el Estadio GNP Seguros, donde la cantante colombiana cerrará su paso por la capital con el Viajando por el Mundo Tropitour. También habrá espacio para el pop de Morat, el rock de Mägo de Oz y las interpretaciones románticas de Daniel Boaventura, quien ofrecerá un espectáculo sinfónico.

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Para quienes prefieren los planes culturales, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) mantiene abierta una exposición de Olivier Marboeuf, mientras que el Centro Nacional de las Artes continúa con la edición 44 de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Estas son las actividades, horarios y ubicaciones que se pueden considerar para organizar el domingo en la capital.

Karol G y Morat encabezan la cartelera musical de este domingo

La banda colombiana Morat lanzó la canción "Me Mata" el 8 de octubre, tras ser la más votada por sus seguidores para ser su nuevo sencillo - crédito Cristhian Granados cortesía Morat

Uno de los acontecimientos más esperados de la jornada será el concierto de Karol G en el Estadio GNP Seguros. La intérprete colombiana ofrecerá su tercera presentación en la Ciudad de México como parte de su gira Viajando por el Mundo Tropitour. Después de reunir a miles de asistentes durante sus dos primeras fechas, la artista llegará a la última noche de su paso por la capital. El espectáculo está programado para las 21:00 horas.

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La agenda también contempla la presentación de Morat en el Palacio de los Deportes. La agrupación colombiana llegará con su gira Ya Es Mañana Tour, en un encuentro programado para comenzar a las 20:00 horas. Su repertorio de pop y canciones que han conectado con distintas generaciones será parte de las opciones para quienes buscan disfrutar de música en vivo durante el cierre del fin de semana.

Otra alternativa para los seguidores del rock será Mägo de Oz, que llegará a la Arena CDMX con su espectáculo La Noche de las Brujas 2026. El concierto está anunciado para las 21:00 horas y se suma a una jornada con propuestas musicales de diferentes géneros. Con estas presentaciones, la capital tendrá una agenda especialmente atractiva para quienes desean aprovechar el domingo entre escenarios y grandes producciones.

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Exposiciones y actividades culturales para disfrutar en familia

Una familia sonriente pasea por un parque arbolado durante una tarde soleada. Los padres juegan y ríen junto a sus hijos, quienes muestran alegría mientras disfrutan del tiempo al aire libre. La imagen transmite valores de unión familiar y bienestar en contacto con la naturaleza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arte contemporáneo tendrá presencia en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que alberga una exposición de Olivier Marboeuf. La muestra podrá visitarse este domingo 15 de noviembre en un horario de 10:00 a 18:00 horas. El acceso tiene un costo de 60 pesos, por lo que representa una alternativa para quienes desean incorporar una experiencia artística a sus actividades del día.

Por otra parte, el Centro Nacional de las Artes será sede de la edición 44 de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que se desarrolla del 13 al 22 de noviembre. El encuentro reúne propuestas dirigidas al público infantil y juvenil, con una programación que busca acercar a las nuevas generaciones a distintas expresiones culturales y al mundo de la lectura.

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Durante este domingo, la feria abrirá sus puertas de 9:00 a 19:00 horas y ofrecerá acceso gratuito. Su programación contempla más de mil 500 actividades, entre laboratorios científicos, artes escénicas, danza y fomento a la lectura. Se trata de una opción para compartir en familia y acercar a niñas, niños y jóvenes a experiencias educativas y recreativas sin costo de entrada.

Daniel Boaventura llevará una noche sinfónica al Auditorio Nacional

La música también tendrá un espacio especial en el Auditorio Nacional con la presentación del cantante brasileño Daniel Boaventura. El artista ofrecerá un espectáculo sinfónico programado para las 19:00 horas, una propuesta que reunirá baladas y grandes interpretaciones en uno de los recintos más emblemáticos de la Ciudad de México.

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Su presentación representa una alternativa para quienes prefieren una velada musical con un formato distinto al de los conciertos de pop y rock anunciados para esta jornada. La combinación de voces y acompañamiento orquestal será el eje de este encuentro, pensado para disfrutar de canciones y arreglos en un ambiente sinfónico.

Con opciones que van desde una feria literaria de entrada gratuita hasta conciertos de artistas internacionales, este domingo 15 de noviembre ofrece distintas maneras de recorrer la agenda cultural de la capital. Antes de salir, conviene revisar las condiciones de acceso y disponibilidad de boletos de cada espectáculo, así como considerar los tiempos de traslado entre recintos para organizar mejor el recorrido.

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