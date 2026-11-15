México

Agenda cultural HOY domingo 15 de noviembre en CDMX: conciertos de Karol G y Morat, exposiciones y actividades gratuitas

La capital ofrece opciones para todos los gustos, desde encuentros literarios y propuestas artísticas hasta espectáculos musicales para cerrar el fin de semana

Karol G encabeza la primera de sus tres presentaciones consecutivas en el Estadio GNP Seguros de la capital del país ante 65,000 asistentes.
La cantante colombiana Karol G presenta su gira Viajando por el Mundo Tropitour ante más de 65,000 personas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. (Ricardo Téllez/Infobae México)
Guardar

La Ciudad de México despide el fin de semana con una cartelera que combina música en vivo, literatura y arte contemporáneo. Este domingo 15 de noviembre, habitantes y visitantes podrán elegir entre distintas actividades culturales y espectáculos que tendrán como escenarios algunos de los recintos más importantes de la capital. La oferta incluye propuestas gratuitas y eventos con acceso mediante boleto.

Entre los principales atractivos musicales destaca la tercera presentación de Karol G en el Estadio GNP Seguros, donde la cantante colombiana cerrará su paso por la capital con el Viajando por el Mundo Tropitour. También habrá espacio para el pop de Morat, el rock de Mägo de Oz y las interpretaciones románticas de Daniel Boaventura, quien ofrecerá un espectáculo sinfónico.

PUBLICIDAD

Para quienes prefieren los planes culturales, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) mantiene abierta una exposición de Olivier Marboeuf, mientras que el Centro Nacional de las Artes continúa con la edición 44 de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Estas son las actividades, horarios y ubicaciones que se pueden considerar para organizar el domingo en la capital.

Karol G y Morat encabezan la cartelera musical de este domingo

La banda colombiana Morat lanzó la canción "Me Mata" el 8 de octubre, tras ser la más votada por sus seguidores para ser su nuevo sencillo - crédito Cristhian Granados cortesía Morat
La banda colombiana Morat lanzó la canción "Me Mata" el 8 de octubre, tras ser la más votada por sus seguidores para ser su nuevo sencillo - crédito Cristhian Granados cortesía Morat

Uno de los acontecimientos más esperados de la jornada será el concierto de Karol G en el Estadio GNP Seguros. La intérprete colombiana ofrecerá su tercera presentación en la Ciudad de México como parte de su gira Viajando por el Mundo Tropitour. Después de reunir a miles de asistentes durante sus dos primeras fechas, la artista llegará a la última noche de su paso por la capital. El espectáculo está programado para las 21:00 horas.

PUBLICIDAD

La agenda también contempla la presentación de Morat en el Palacio de los Deportes. La agrupación colombiana llegará con su gira Ya Es Mañana Tour, en un encuentro programado para comenzar a las 20:00 horas. Su repertorio de pop y canciones que han conectado con distintas generaciones será parte de las opciones para quienes buscan disfrutar de música en vivo durante el cierre del fin de semana.

Otra alternativa para los seguidores del rock será Mägo de Oz, que llegará a la Arena CDMX con su espectáculo La Noche de las Brujas 2026. El concierto está anunciado para las 21:00 horas y se suma a una jornada con propuestas musicales de diferentes géneros. Con estas presentaciones, la capital tendrá una agenda especialmente atractiva para quienes desean aprovechar el domingo entre escenarios y grandes producciones.

Exposiciones y actividades culturales para disfrutar en familia

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una familia sonriente pasea por un parque arbolado durante una tarde soleada. Los padres juegan y ríen junto a sus hijos, quienes muestran alegría mientras disfrutan del tiempo al aire libre. La imagen transmite valores de unión familiar y bienestar en contacto con la naturaleza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arte contemporáneo tendrá presencia en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que alberga una exposición de Olivier Marboeuf. La muestra podrá visitarse este domingo 15 de noviembre en un horario de 10:00 a 18:00 horas. El acceso tiene un costo de 60 pesos, por lo que representa una alternativa para quienes desean incorporar una experiencia artística a sus actividades del día.

Por otra parte, el Centro Nacional de las Artes será sede de la edición 44 de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que se desarrolla del 13 al 22 de noviembre. El encuentro reúne propuestas dirigidas al público infantil y juvenil, con una programación que busca acercar a las nuevas generaciones a distintas expresiones culturales y al mundo de la lectura.

Durante este domingo, la feria abrirá sus puertas de 9:00 a 19:00 horas y ofrecerá acceso gratuito. Su programación contempla más de mil 500 actividades, entre laboratorios científicos, artes escénicas, danza y fomento a la lectura. Se trata de una opción para compartir en familia y acercar a niñas, niños y jóvenes a experiencias educativas y recreativas sin costo de entrada.

Daniel Boaventura llevará una noche sinfónica al Auditorio Nacional

La música también tendrá un espacio especial en el Auditorio Nacional con la presentación del cantante brasileño Daniel Boaventura. El artista ofrecerá un espectáculo sinfónico programado para las 19:00 horas, una propuesta que reunirá baladas y grandes interpretaciones en uno de los recintos más emblemáticos de la Ciudad de México.

Su presentación representa una alternativa para quienes prefieren una velada musical con un formato distinto al de los conciertos de pop y rock anunciados para esta jornada. La combinación de voces y acompañamiento orquestal será el eje de este encuentro, pensado para disfrutar de canciones y arreglos en un ambiente sinfónico.

Con opciones que van desde una feria literaria de entrada gratuita hasta conciertos de artistas internacionales, este domingo 15 de noviembre ofrece distintas maneras de recorrer la agenda cultural de la capital. Antes de salir, conviene revisar las condiciones de acceso y disponibilidad de boletos de cada espectáculo, así como considerar los tiempos de traslado entre recintos para organizar mejor el recorrido.

Temas Relacionados

MoratKarol GConciertosCDMXArte y Culturaque hacerdomingomexico-entretenimientomexico-culturamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Claudia Sheinbaum parte rumbo a China para representar a México en el foro APEC 2026: estos son los encuentros previstos

La mandataria viajará a Shenzhen para participar en APEC 2026, reunirse con Xi Jinping, empresarios y autoridades, y presentar el Plan México ante líderes regionales

Claudia Sheinbaum parte rumbo a China para representar a México en el foro APEC 2026: estos son los encuentros previstos

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 15 de noviembre: se restablece la circulación sobre la avenida Insurgentes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 15 de noviembre: se restablece la circulación sobre la avenida Insurgentes

Liga MX Femenil: así quedarían los cruces de las Semifinales del Apertura 2026 al momento

Pumas fue el primer equipo que confirmó su presencia en las semifinales

Liga MX Femenil: así quedarían los cruces de las Semifinales del Apertura 2026 al momento

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de noviembre: Grecia Quiroz reconoce captura de “El Mike”, pero exige llegar hasta quien ordenó el asesinato de Carlos Manzo

La alcaldesa de Uruapan destacó los avances de las investigaciones contra presuntos integrantes de “Los R’s”; sin embargo, advirtió que las detenciones no representan justicia plena mientras no se identifique al autor intelectual del homicidio

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de noviembre: Grecia Quiroz reconoce captura de “El Mike”, pero exige llegar hasta quien ordenó el asesinato de Carlos Manzo

Miss Universo deja de seguir a exreinas mexicanas en redes: la polémica rumbo al sueño de María Vargas por ganar

La única mexicana que conserva el seguimiento de la cuenta del certamen de belleza es Fátima Bosch

Miss Universo deja de seguir a exreinas mexicanas en redes: la polémica rumbo al sueño de María Vargas por ganar
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de noviembre: Grecia Quiroz reconoce captura de “El Mike”, pero exige llegar hasta quien ordenó el asesinato de Carlos Manzo

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de noviembre: Grecia Quiroz reconoce captura de “El Mike”, pero exige llegar hasta quien ordenó el asesinato de Carlos Manzo

Ronald Johnson celebra detención de ‘El Mike’, presunto integrante del CJNG en Jalisco: destaca cooperación entre México y EEUU

Detienen a excandidato de Jiquipilco por presunta red de huachicol en Edomex: investigan conexión con Polotitlán

Cuál es la relación entre Gabito Ballesteros y Miguel Ángel Almaraz: vinculan al alcalde de Río Bravo tras detención del cantante

Siguen los golpes contra “Los R’s” del CJNG: capturan en Atotonilco el Alto a “El Mike” tras agresión a elementos federales

ENTRETENIMIENTO

Miss Universo deja de seguir a exreinas mexicanas en redes: la polémica rumbo al sueño de María Vargas por ganar

Miss Universo deja de seguir a exreinas mexicanas en redes: la polémica rumbo al sueño de María Vargas por ganar

“Impones mucha moda”: Belinda sorprende como invitada de Karol G en CDMX y revive una entrevista viral

Alejandra Guzmán y Silvia Pinal: el legado familiar que sigue presente a dos años de su muerte

Defensa de Gabito Ballesteros responde a acusaciones de la FGR por posesión de armas y apología del delito

Majo Aguilar felicita a Camila Fernández tras imponerse a Pepe Aguilar y Nodal en los Grammy

DEPORTES

España vs Inglaterra: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la UEFA Nations League en México

España vs Inglaterra: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la UEFA Nations League en México

Mirra Andreeva vs Elina Svitolina: cuándo y dónde ver la final de las WTA Finals del tenis en México

Liga MX Femenil: así quedarían los cruces de las Semifinales del Apertura 2026 al momento

Donovan Carrillo finaliza en quinto lugar dentro del Skate America 2026

México vs. Jamaica: qué sigue para la Selección Mexicana después del partido de Nations League