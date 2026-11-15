Ataque armado en Parques de Bogotá dejó una persona muerta frente a un conjunto residencial

Investigan homicidio en Bosa, víctima fue trasladada en bicitaxi a un centro médico (@PasaenBogota/X)

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Una persona murió tras un ataque armado ocurrido en el sector Parques de Bogotá, en la localidad de Bosa, durante la noche del 14 de noviembre de 2026. La víctima recibió varios disparos frente a un conjunto residencial y fue llevada a un centro asistencial, pero ingresó sin signos vitales, según versiones preliminares.

El hecho generó alarma entre residentes y transeúntes del sector. De acuerdo con la información inicial, la persona herida fue trasladada en un bicitaxi con acompañamiento de uniformados de la Policía Nacional.

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La identidad de la víctima no había sido divulgada al cierre de esta nota. Tampoco se conocieron detalles sobre la cantidad de agresores, el tipo de arma utilizada ni las circunstancias previas al ataque.

La víctima fue trasladada en un bicitaxi

Tras los disparos, personas que se encontraban cerca buscaron ayuda para trasladar al herido. El recorrido hacia el centro médico se realizó en un bicitaxi, mientras agentes de Policía acompañaban la atención de la emergencia.

A pesar de los esfuerzos por llevarlo a un lugar de atención, el ciudadano llegó sin vida. La situación quedó bajo conocimiento de las autoridades, que acordonaron la zona para adelantar las primeras diligencias.

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Hombre murió tras recibir varios disparos en el sector Parques de Bogotá, en Bosa (@PasaenBogota/X)

Los investigadores deberán revisar cámaras de seguridad del conjunto residencial y de establecimientos cercanos. Ese material podría permitir establecer el recorrido de los responsables y determinar si el ataque fue dirigido contra la víctima.

Las autoridades iniciaron la investigación

Unidades de investigación asumieron el caso para recopilar testimonios, verificar el lugar donde ocurrió el crimen y avanzar en la identificación de quienes participaron en el hecho.

Las primeras pesquisas también buscarán establecer si la víctima tenía amenazas, antecedentes de conflictos personales o vínculos que ayuden a esclarecer el episodio. Por ahora, esos elementos no han sido confirmados de forma oficial.

La Policía no informó sobre capturas relacionadas con el caso. Los habitantes de Parques de Bogotá permanecieron atentos al despliegue de uniformados en el sector tras la balacera.

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El homicidio se suma a los hechos violentos que son materia de investigación en la localidad de Bosa.

Hombre murió tras recibir varios disparos en el sector Parques de Bogotá, en Bosa (@PasaenBogota/X)

Triple homicidio en Altamira, San Cristóbal, dejó tres muertos y un detenido

Tres personas murieron tras un ataque con arma de fuego frente a una vivienda del barrio Altamira, en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá. La Policía Metropolitana capturó a un hombre de 36 años, señalado de participar en el hecho ocurrido durante la noche del martes 10 de noviembre de 2026.

Las víctimas tenían 24, 40 y 55 años, de acuerdo con información preliminar conocida por Citytv. Los tres ciudadanos fueron trasladados a un centro asistencial luego de recibir los disparos, pero fallecieron debido a la gravedad de las heridas.

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El teniente coronel Cristian Velásquez, comandante de la Estación de Policía San Cristóbal, indicó que las personas estaban en la entrada de un inmueble cuando fueron abordadas por un individuo que se movilizaba en un taxi.

“Acciona un arma de fuego”, relató el oficial sobre el momento en que el agresor disparó contra quienes se encontraban en el lugar.

Un ataque con arma de fuego dejó tres personas muertas en el barrio Altamira de la localidad de San Cristóbal en Bogotá (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la reconstrucción inicial, el vehículo se detuvo frente a la residencia. El señalado descendió, disparó en varias oportunidades y volvió a subir al automóvil para huir por la antigua vía al Llano.

Personas que transitaban por el sector alertaron a las autoridades mientras los heridos eran llevados al centro médico. La Policía activó un plan candado en diferentes puntos de la jurisdicción, con el propósito de ubicar al responsable y al conductor del taxi.

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“Fue ubicado el taxi”, afirmó Velásquez. Los uniformados interceptaron el vehículo minutos después y dejaron al hombre detenido, junto con el automóvil, a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades indicaron que el capturado tendría antecedentes judiciales por homicidio y tentativa de homicidio. Ese dato deberá ser verificado dentro del proceso que adelante el ente investigador.

La Policía Judicial recopiló elementos materiales en la zona y comenzó a tomar declaraciones de posibles testigos. El objetivo es establecer qué ocurrió antes de la balacera y determinar el móvil del triple asesinato.